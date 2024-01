‘Amarte más no pude’, la famosa canción de Diomedes Díaz así se escucha en francés

Versión de Amarte más no pude de Diomedes Díaz en francés - crédito ambrezay/Instagram

Ambre Zay es una artista belga que reside en Medellín, y que se ha encargado de cautivar la atención en las diferentes plataformas digitales al interpretar en francés versiones de reconocidos artistas vallenatos.

Recientemente publicó una versión en su idioma de origen del exitoso tema del legendario cantante vallenato Diomedes Díaz, Amarte más no pude.

Con una creciente base de seguidores que supera las cinco mil personas, Zay ha logrado un notable impacto viral, consolidándose como una de las nuevas figuras destacadas de Colombia a través de su interpretación de la música vallenata.

La joven, que antes había grabado Ya no me duele más, un hit del cantante Silvestre Dangond, está conquistando el cariño del público colombiano y de sus seguidores internacionales.

Su pasión por el género vallenato se evidencia en su repertorio, subrayando el influjo global del Diomedes Díaz, conocido como el ‘Cacique de La Junta’ y ampliamente considerado como uno de los intérpretes más emblemáticos del vallenato.

Las versiones de cover en español y francés que Ambre Zay comparte en Instagram y otras redes sociales no solo le rinden homenaje a Diomedes Díaz, sino que también difunden la riqueza cultural de Colombia a un público más amplio. Esta interacción artística resalta la universalidad y el alcance transfronterizo de la música tradicional colombiana, la cual se sigue celebrando en diferentes idiomas y versiones contemporáneas.

Esta intérprete europea ha demostrado en otras ocasiones su afinidad por la música colombiana a través de su versiones de temas populare de artistas como Silvestre Dangond, Kaleth Morales y Karol G.

Zay incorpora su toque personal interpretando estas canciones en dos idiomas: español y francés. Su entusiasmo y la conexión con sus oyentes reflejan el amplio alcance internacional del vallenato, un género que cuenta con un público dedicado más allá de sus fronteras originales.

El legado de Diomedes Díaz, apodado el “Cacique de La Junta”, continúa trascendiendo generaciones y fronteras, con admiradores en diversas partes del mundo. La europea Ambre Zay se suma a este fenómeno global, demostrando que la música vallenata resuena con personas de distintas culturas y que su arte trasciende las barreras del idioma. Su trabajo enfatiza la influencia perdurable de Díaz, cuya música sigue inspirando a artistas de todos los rincones del planeta.

Admiradores de Diomedes Díaz aprueban versión en inglés de éxito musical

El islandés se hizo reconocido por su forma de interpretar vallenatos.

El islandés Snorri Eldjárn Hauksson se ha convertido en una figura reconocida en Colombia por su pasión y dedicación al género vallenato, específicamente por su interpretación de las canciones del ícono colombiano Diomedes Díaz. Desde Islandia, Hauksson, conocido como el “islandés que canta vallenato”, ha revivido la admiración de los colombianos, tras un vídeo viral cantando La suerte está echada. Este gesto se suma a una historia de amor por el vallenato que inició en su visita a Cartagena en 2016, cuando aprendió español escuchando y cantando las letras de Diomedes Díaz.

La travesía de Snorri Eldjárn Hauksson como intérprete de vallenato comenzó tras la captación de un vídeo por parte de su anfitriona en Cartagena, un hecho que desencadenó su popularidad en las redes sociales colombianas. La música del artista Diomedes Díaz jugó un papel crucial en su rápido aprendizaje del español y, sobre todo, en el nacimiento de su pasión por el vallenato. Aparte de la música, Hauksson ha sido un deportista destacado en su localidad de Dalvík, compaginando la pesca, principal negocio local, con su pasión por el fútbol.

A pesar de haber retornado a su país nórdico, Snorri no ha dejado su amor por la música colombiana y prueba de ello fue su gira por Colombia en 2018 y su participación en el programa Factor X, en 2021. Para él, el vallenato no solo representa un género musical sino también los vínculos sentimentales y la nostalgia por los momentos vividos en Colombia, lo que lo hace sentirse como un colombiano más. Hauksson, quien antes de enamorarse del vallenato no encontraba un estilo musical con el que resonara en Islandia, se ha convertido en un embajador inesperado de esta expresión cultural colombiana.

Snorri Eldjárn Hauksson ha demostrado que la música puede cruzar fronteras geográficas y culturales, llevando el alma del vallenato a su natal Islandia y más allá. Su historia subraya el poder que tiene la música para unir a las personas, independientemente de su lugar de origen. Este islandés, a través de su voz y su guitarra, ha logrado conectar con un público en una tierra lejana, compartiendo una fascinación por la música que alguna vez le hizo decir: “Oye, Diomedes Díaz, que estás en el cielo, esto es para ti”.