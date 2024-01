Juan José Lafaurie cuestionó a las feministas por no pronunciarse frente a denuncias contra Hollman Morris

Juan José Lafaurie cuestionó el silencio de mujeres feministas por denuncias contra Hollman Morris. El Ministerio de Igualdad ya solicitó a la Procuraduría investigar los casos - crédito @LafaurieCabal/X y Colprensa

El subgerente de televisión del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris, nuevamente está en el ojo del huracán debido a múltiples denuncias en su contra que han sido divulgadas, en las que se le señala de incurrir en presunto maltrato laboral. Aseguran que, desde su llegada al cargo, el ambiente de trabajo se ha tornado hostil y agresivo.

Te puede interesar: Jennifer Pedraza explotó en redes contra Hollman Morris por denuncias de acoso laboral: “¿Qué más debe pasar?”

Este escándalo ha generado una oleada de críticas, a las que se unió Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, arremetiendo contra las mujeres que se han declarado a favor del feminismo y que no se han pronunciado al respecto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Nueva polémica que involucra al Gobierno de Gustavo Petro: interponen queja contra la ministra de Trabajo

“Las feministas bien calladas con la situación que viven las mujeres que trabajan con Hollman Morris”, trinó Juan José Lafaurie en su cuenta de X (antes Twitter).

Juan José Lafaurie arremetió contra las mujeres feministas que no se han pronunciado frente a las denuncias contra Hollman Morris por presunto maltrato laboral - crédito @LafaurieCabal/X

En efecto, han cuestionado el silencio de algunas mujeres congresistas que en su trayectoria profesional han resaltado por defender los derechos laborales y de las mujeres, como por ejemplo la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal y la senadora María José Pizarro. Sin embargo, la congresista del partido Dignidad, Jennifer Pedraza, sí se pronunció al respecto, cuestionando al mismo presidente de la República, Gustavo Petro, por mantener a Morris en el cargo que hoy ostenta.

Te puede interesar: Salen a la luz nuevas denuncias por irregularidades en la Universitaria de Colombia: cobros excesivos a estudiantes y maltrato en otras áreas

“Presidente, ¿qué más debe pasar para que desistan de otorgarle cargos y poder a Hollman Morris? ¿Cuántas denuncias debe acumular a costa del bienestar de las mujeres?”, escribió Pedraza en X.

Asimismo, el Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, solicitó a la Procuraduría General de la Nación adelantar las investigaciones pertinentes frente a las denuncias. Adicionalmente, recordó que la violencia y la discriminación no deben ser aceptadas en la sociedad y, mucho menos, si son cometidas por servidores públicos.

Desde el Ministerio de la Igualdad pidieron acciones urgentes a la Procuraduría por denuncias en contra de Hollman Morris - crédito @MinIgualdad_Col/X

Otras denuncias en contra de Hollman Morris

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el subgerente de televisión está envuelto en graves denuncias. En 2019, la periodista María Antonia García de la Torre, docente y columnista del periódico El Tiempo, denunció al funcionario por actos sexuales violentos que presuntamente cometió en su contra: asegura que la besó y manoseó a la fuerza.

Sin embargo, el proceso fue archivado dos veces y Morris no ha sido declarado culpable de ningún cargo hasta el momento. Frente a esto, la comunicadora dio a conocer su indignación en X: “No descansaré hasta ver al abusador Hollman Morris tras las rejas. Solo así se me quitará el asco en la boca después de que me besó a la fuerza y me manoseó. Entutelaré, iré hasta la Corte Suprema si es necesario, hasta que se haga justicia (sic)”.

Hostilidad y ofensas: los señalamientos en contra de Morris

Las nuevas denuncias en su contra fueron dadas a conocer a la gerente del sistema de medios públicos RTVC, Nórida Rodríguez, por medio de una carta, en la que se enlistan las presuntas malas conductas que ha tenido el subgerente con la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli y la directora del Canal Institucional, Lina Moreno Zapata.

“Desde la llegada del señor Morris, los canales de comunicación han sido escasos y precarios conmigo como directora del canal y con mi equipo de profesionales que pueden demostrar su idoneidad con su trayectoria y hoja de vida”, explicó la directora de Señal Colombia.

Igualmente, dijo que en los pocos momentos en los que ella y su equipo han podido reunirse con Morris, sus conceptos han sido interrumpidos y desestimados.

Por su parte, Moreno Zapata denunció lo siguiente: “Cuando he sido requerida para reunión en la subgerencia de televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral”.