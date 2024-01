Habló la influencer acusada de ser testaferra del Clan del Golfo: “Me siento como Aída Merlano”

Imagen de Yulisa de las Aguas Contreras, la influencer acusada de ser la testaferra del Clan del Golfo - crédito Instagram Yulisa de las Aguas

Después de que la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional confirmara la captura de la reconocida influencer Yulisa de las Aguas Contreras, por presuntamente administrar la fortuna de había amasado el Clan del Golfo en la subregión del Urabá antioqueño producto de sus actividades ilícitas, la joven de 25 años se pronunció asegurando que se siente perseguida.

Según las autoridades, De las Aguas fue capturada junto con otras dos mujeres en operativos coordinados en Turbo, Turbaco y Cartagena por la DEA, la Fiscalía y la Dijín, vinculada a un investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionada con el grupo al margen de la ley.

Aunque la captura fue revelada por la Dijín hace 24 horas, la influencer dio a conocer en sus redes sociales que en realidad fue detenida el 4 de diciembre del 2023, fecha desde la que duró veinte días privada de la libertad, para luego volver a las calles.

Yulisa de las Aguas Contreras, señalada de ser la testaferra del Clan del Golfo - crédito Yulisa de las Aguas Contreras

Pese a la joven de 25 años ya fue dejada en libertad, ella misma expresa sentirse perseguida como la exsenadora Aida Merlano, pues aseguró no hay “ningún famoso” cuyo perfil de las redes sociales sea más visitado que el de ella.

“Yo sé que hay personas que en estos momentos creen que estoy capturada o que me volvieron a capturar. Gracias a Dios estoy bien, me encuentro tranquila. No me tomó por sorpresa porque yo esto ya lo esperaba, entonces he pasado el día súper tranquila”, inició su intervención De las Aguas en sus redes sociales.

“Están las redes colapsadas, literal me siento Aida Merlano en este momento. Yo creo que ningún famoso, en el mundo, su perfil es tan visitado en este momento como el mío”, agregó la influencer.

Tras su captura el 4 de diciembre del 2023 por presuntamente ser la testaferra del Clan del Golfo, Yulisa de las Aguas aseguró sentirse perseguida como Aida Merlano - crédito Yulisa de las Aguas

De las Aguas confirmó así a sus seguidores que estuvo casi 20 días privada de la libertad, a la vez que les expresó que aunque desde un principio había querido contarles todo lo ocurrido, las autoridades y los medios se adelantaron con la noticia.

“Yo pensaba contarles, pero es todo un proceso que yo se los quería ir contando por partes, pero, ya que se me adelantaron, sí esa fue la realidad. Estuve privada por 18 días, privada de la libertad. Hace exactamente un mes y seis días, fue el cuatro de diciembre que se realizó mi captura hasta el 22 de diciembre que pude salir”, señaló la joven en sus redes sociales.

Las razones detrás de la captura

- crédito Instagram Yulisa de las Aguas

En diálogo con la revista Semana, el director de la Dijín e Interpol, el brigadier general Luis Ramírez Hinestroz, explicó que la joven influencer fue capturada junto con otras tres mujeres por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente manejando propiedades y dinero producto de actividades ilícitas.

Las autoridades estiman que tanto De las Aguas como las otras tres capturadas, identificadas como Vilma de León Baldiris, Sandra Hernández Fuentes y Linet Zuluaga Torres, manejaban cada una en promedio 7 mil millones de pesos.

“Presuntamente, a través de la compra y venta de bienes y administración de dinero en efectivo, se enriquecieron ilícitamente y dieron apariencia de legalidad a recursos obtenidos con actividades ilícitas. Estas mujeres, según las investigaciones, fueron compañeras sentimentales de alias Erik Renhals Pertuz, alias Chichis, Antonio Ballesteros Vecino, alias Toño y Juan Camilo Molina Medina, alias Camilo”, detalló el alto oficial.

Autoridades presumen que Yulisa de las Aguas era compañera sentimental de uno de los integrantes del Clan del Golfo - crédito @yulisadelasaguasc/Instagram

Aunque la influencer fue dejada en libertad, el diario El Tiempo estableció que continuará vinculada a la investigación que se adelanta en su contra por presuntos delitos de lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares.