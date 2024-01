Adolfo “El Tren” Valencia habló de su experiencia bajo la dirección de Franz Beckenbauer: “Fue uno de los mejores de mi carrera”

El colombiano Adolfo Valencia hizo parte del Bayern Múnich entrenado por Franz Beckenbauer - crédito Kicker y Bayern Múnich

El ícono del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, falleció a la edad de 78 años, dejando un vacío en el deporte rey. Conocido universalmente como “el Káiser”, Beckenbauer fue una figura trascendental en la evolución del fútbol y su influencia llegó a ser tan grande que, incluso, llegó a tocar el balompié colombiano.

Adolfo el ‘Tren’ Valencia fue uno de los pocos jugadores cafeteros que logró tener el privilegio de compartir el mismo escenario con Beckenbauer. El delantero nacido en Buenaventura fue entrenado por el mismísimo ícono alemán durante la época en la que jugó con el Bayern Múnich.

El ‘Tren’ coincidió con Beckenbauer en 1993, cuando Independiente Santa Fe concretó su traspaso al fútbol europeo con el equipo bávaro por un total de 2.5 millones de euros. En conversación con Caracol Valencia recordó aquellos tiempos en los que Franz confió en él para liderar la delantera del Bayern:

“Recibo esta noticia con mucha tristeza la muerte de Franz; siempre fue ese entrenador que cuando yo llegué al Bayern fue de los que me recibieron bien, como entrenador me decía, juega como jugabas en Santa Fe”.

El consejo de Beckenbauer a Valencia fue bastante efectivo, puesto que durante el año en el que estuvo allí, el colombiano jugó un total de 34 partidos entre los que anotó 13 goles, todos de ellos en la Bundesliga en la que se terminó coronando el Bayern Múnich.

El 'Tren' Valencia fue fundamental para el título de Bundesliga conseguido por el Bayern Múnich en 1993/94 - crédito @FCBayernES/X

Profundizando en su experiencia, el exdelantero de 55 años de edad afirmó que desde el inicio Beckenbauer dejó claro lo que esperaba de él y que nunca lo obligó a cambiar su estilo de juego, solo que pudiese adaptarlo al fútbol europeo:

“En Alemania tuve buenos compañeros y buen entrenador. Franz Beckenbauer fue muy claro conmigo y desde que llegué me dijo: Adolfo, nosotros desde hace mucho tiempo lo estamos siguiendo, conocemos su juego, acá hay buenos jugadores con los que va a estar muy bien rodeado, así que juegue su fútbol y cuando llegue al área encare y haga goles”.

Incluso, teniendo problemas con el idioma, puesto que Valencia no hablaba alemán, este logró entenderse con Franz por medio de una traductora. Sin importar la barrera del lenguaje, Adolfo precisó que Beckenbauer fue uno de los mejores técnicos que tuvo en su carrera:

“Franz fue uno de los mejores de mi carrera porque me comprendía, cuando yo llegué al Bayern Múnich me decía: ‘Adolfo, no suba, tú eres jugador fuerte, con mucha potencia, muy habilidoso, entonces, aquí te contratamos es para que aproveches las mejores virtudes’”

De la mano de Franz Beckenbauer, el Bayern Múnich consiguió el título de Bundesliga en la temporada 1993/94 - crédito Bayern Múnich

El Freiburg, Stuttgart, Hamburgo, K’lautern, Duisburg, Werder Bremen, Wattenscheid 09 y Kolonia fueron las víctimas de los goles del ‘Tren’ en su paso por el fútbol teutón, llegando a marcar dos dobletes. Una vez finalizó su ciclo en la Bundesliga, Valencia tomó rumbo hacia España donde vistió los colores del Atlético de Madrid.

Para finalizar, Valencia destacó las virtudes más importantes que adoptó de Beckenbauer, siendo la disciplina y la humildad las principales que debe tener un deportista en su carrera para tener éxito:

“De él se me quedó que en la vida uno tiene que ser disciplinado y humilde, esas son dos frases que yo siempre tengo en la cabeza en la carrera del fútbol, porque la humildad es lo que lo lleva a uno a escuchar, a aprender, porque nadie es dueño de la verdad y uno a diario va aprendiendo”.

Estos aprendizajes le permitieron a Valencia quedarse en el fútbol europeo hasta 1997, cuando regresó al FPC a defender los colores del América de Cali.