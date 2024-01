Ni Nacional ni Medellín, el inesperado equipo de la Liga BetPlay en el que jugaría Joaquín Varela

Joaquín Varela en el radar de un equipo antioqueño - crédito Vizzorimage

El nivel mostrado de Joaquín Varela con el Deportivo Independiente Medellín, lo convirtió en una pieza clave en la defensa del Equipo del Pueblo. A pesar de los esfuerzos del DIM por mantener al zaguero charrúa en sus filas, el cuadro antioqueño no llegó a un acuerdo con Instituto de Córdoba para extender el préstamo del jugador.

La partida del defensa supone un desafío para el Medellín, que debe buscar un reemplazo acorde a la calidad exhibida por el uruguayo con la camiseta del Rojo de la Montaña.

Las buenas actuaciones de Joaquín Varela en la Liga BetPlay Dimayor ha despertado el interés de equipos de como Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Fuentes no oficiales señalan que ambos clubes han realizado consultas preliminares para explorar la incorporación del defensor central. No obstante, hasta el momento, las negociaciones no han avanzado debido a las exigencias económicas establecidas por Instituto de Córdoba, que es dueño de sus derechos deportivo del jugador.

Si bien el defensor uruguayo, de 25 años, no jugará con Independiente Medellín, este seguiría en Colombia, como lo aseguró vía X (antes Twitter) el periodista de Win Sports Mariano Olsen.

“JOAQUIN VARELA está cerca de jugar en @AguilasDoradas, club que avanzó a fondo en la negociación con Instituto de Córdoba (dueño del 70% de su ficha). El defensor uruguayo, ex @DIM_Oficial, también es pretendido por @OficialCAP. Días decisivos para el desenlace de esta historia”

El defensor uruguayo fue subcampeón con Independiente Medellín - crédito @olsendeportes/X

De darse su fichaje con Águilas Doradas, Varela disputaría con el cuadro paisa la fase previa de la Conmebol Libertadores.

Recorrido de Joaquín Varela

Joaquín Varela no continuaría en Independiente Medellín - crédito Juan Augusto Cardona

El futbolista uruguayo nacido el 27 de junio de 1998 se une al Instituto de Córdoba del fútbol argentino a comienzos de 2023, tras una destacada trayectoria en su país natal y una breve experiencia internacional. Con una actuación discreta hasta el momento, el jugador participó en seis encuentros, logrando dos goles con el Albirrojo.

Inició su carrera en las reservas del Defensor Sporting, destacándose por su liderazgo, lo que le permitió ascender al primer equipo en 2016. Posteriormente, en 2017, cruzó fronteras hacia México para unirse brevemente a las filas de Pachuca de México.

Su paso por el fútbol uruguayo continuó con una cesión al Deportivo Villa Española en 2018, en el que tuvo una participación notable al jugar 18 partidos y anotar dos goles. Más adelante, el Club Atlético Fénix adquiere sus servicios, con el cual disputa 11 encuentros.

La carrera del montevideano tomó un giro internacional cuando en 2019 emprende camino hacia Europa para jugar con el Pafos FC de Chipre, sumando 10 partidos en su experiencia europea. Retornó a Uruguay en 2021, y tras volver brevemente a Capurro, se integra al Club Deportivo Maldonado en calidad de cedido, alcanzando mayor continuidad al participar en 50 compromisos.

Además de su carrera en clubes, el jugador tiene antecedentes en selecciones nacionales, habiendo formado parte de las categorías sub-15 y sub-17 de Uruguay.

Con la selección sub-17, compitió en el Campeonato Sudamericano realizado en 2015 en Paraguay, aunque no lograron clasificar a la copa del mundo tras finalizar quintos en el torneo.

Con la casaca de Independiente Medellín, al que llegó para el segundo semestre de 2023, Joaquín Varela disputó por todas las competiciones un total de 26 partidos, anotando tres goles con igual número de asistencias, siendo clave en la campaña del Poderoso de la Montaña que clasificó a la final de liga cayendo desde el punto blanco del penal ante Junior de Barranquilla.