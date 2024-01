Jaime De La Pava confirmó dos nuevos refuerzos del Deportivo Cali para 2024

El técnico sigue pensando en lo que vendrá en la nueva temporada, teniendo en cuenta las salidas confirmadas - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

Deportivo Cali confirmó el fichaje de dos jugadores de experiencia que llegan a reforzar el mediocampo y el arco del equipo dirigido por Jaime De la Pava que al parecer ya no importan las salidas, si no los jugadores que van a armar, en un equipo que ha sumado refuerzos de primer nivel.

Kelvin Osorio, con un pasado en Independiente Santa Fe, Deportivo Pasto y otros equipos del fútbol brasileño y ecuatoriano, será el encargado de manejar los hilos del equipo vallecaucano.

Por otro lado, está Joaquín Papaleo, un arquero argentino con experiencia en el fútbol de Paraguay. y en las divisiones de su país. El arquero llegará a dar una cuota de experiencia con 20 años de edad. Su último club fue el Sportivo Ameliano del país guaraní.

En un esfuerzo por reforzar su plantilla de cara a los desafíos de la temporada 2024 de la Liga BetPlay, Deportivo Cali ha oficializado la incorporación del arquero argentino Joaquín Papaleo y el volante colombiano Kelvin Osorio.

Estos fichajes elevan a 11 el número total de nuevas adquisiciones del club vallecaucano, que busca tanto retomar su rol protagónico en el campeonato como distanciarse de las posiciones de descenso donde inicia la temporada.

Con un mensaje en sus plataformas sociales, Deportivo Cali anunció que “Dos elementos nuevos se unen a la Misión Estrella Verde. Elemento #10 y Elemento #11 en posición”, presentando a ambos deportistas como parte de su estrategia para abordar un año lleno de retos.

Joaquín Matías Papaleo, que ha tenido un recorrido por varios clubes argentinos y una reciente estancia en Paraguay, aportará su experiencia bajo los tres palos.

Joaquín Papaleo: el arquero argentino llega de una extensa carrera por diferentes divisiones del fútbol argentino, jugando en clubes como Unión de Santa Fe y Temperley - crédito

Mientras tanto, Kelvin Osorio regresa al equipo que lo vio debutar en el ámbito profesional, tras un periplo por equipos de Colombia, Brasil y Ecuador.

El mediocampista ha jugado en equipos como Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe - crédito Deportivo Cali Oficial

Joaquín Papaleo ha jugado en el pasado año con el Sportivo Ameliano de Paraguay, donde participó en 40 partidos, concediendo 55 goles y manteniendo su portería invicta en ocho ocasiones. Este guardameta de 29 años porta una trayectoria que la afición espera sume seguridad al arco del Cali.

Por su parte, Kelvin Osorio, con una amplia carrera en diferentes clubes, incluido el Mushuc Runa de Ecuador donde disputó 10 encuentros en 2023, es visto como un refuerzo clave en el mediocampo de los azucareros.

Los nuevos jugadores ya se encuentran a disposición del equipo técnico del Deportivo Cali, que cuenta con nombres como Javier Reina, Jonathan Marulanda, Alexander Mejía y otros para reforzar la plantilla actual.

La expectativa es que el Cali pueda realizar una destacada actuación en la próxima edición de la Liga BetPlay y así cumplir con los objetivos trazados tanto en la cancha como en la tabla de posiciones.

¿Cómo arranca el 2024?

El primer partido del año será contra el Deportivo Pereira de Leonel Álvarez que tomó la decisión de confirmar la salida de 20 jugadores, algunos de renombre, otros que no pudieron brillar, pero que se consolida como un equipo de alto nivel de competencia para este año.

Jaime de la Pava daría un paso al costado en el Deportivo Cali por la eliminación en la Liga Betplay - crédito Colprensa

El examen de Jaime De la Pava no tendrá excusa, ya tuvo esta pretemporada para afinar detalles que no le cuadraron del año pasado y le han confirmado refuerzos de primer nivel, que necesitaba y que podrá acomodar en su once ideal, teniendo en cuenta las salidas del club.

El partido será el 21 de enero, hora por confirmar, en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda. La primera fecha de la Liga BetPlay 2024-II arrancará y tendrá grandes partidos como el de Independiente Medellín y Millonarios, que están llamados a ser grandes protagonistas de este campeonato.