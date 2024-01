Puede Colombia recuperar los Juegos Panamericanos 2027: no existe precedente de Panam reversando sus decisiones

Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Ailen Díaz/EFE

Colombia no organizará los Juegos Panamericanos 2027 tras el incumplimiento de compromisos financieros con Panam Sports. Aunque Colombia había sido simbólicamente investida con la bandera del evento en Santiago de Chile en 2023, indicando su posición como siguiente anfitrión, el evento deportivo no tendrá lugar en el país por no cumplir con ciertas obligaciones económicas previamente acordadas.

El gobierno en representación del Ministerio del Deporte tenía que cumplir con el pago de los derechos de organización y, luego de solicitar una extensión de la fecha, el 30 de diciembre de 2023 fue fijado como la misma, aun así, la transacción por cuatro millones de dólares nunca llegó a las cuentas de la organización panamericana.

De inmediato, el Gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro; el Ministerio del Deporte, liderado por Astrid Rodríguez, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, decidieron tomar acción rápida para recuperar la sede y mantener la promesa que habían establecido de ejecutar las justas.

La posibilidad de que Colombia recupere la sede de los Juegos Panamericanos 2027

Los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla no se realizarán, Panam Sports les retiró la sede - crédito Alcaldía de Barranquilla

Las acciones comenzaron por establecer diálogos con el gobierno chileno, con el cual esperan que pueda servir como intermediario con Panam para que estos le puedan devolver la sede a Colombia. Sin embargo, hay un punto “negativo” en esta misión y es que no existe un precedente de esto sucediendo.

Dentro del comunicado presentado por Panam oficializando su decisión, dejan claro que toman una decisión indeclinable y que esta llega a raíz de innumerables incumplimientos, ambos argumentos son lo suficientemente fuertes para que la organización panamericana no vuelva siquiera a mirar a Colombia:

“La resolución ha sido tomada tras los innumerables incumplimientos de contrato vigente. Ante la nula respuesta en los pagos, una vez cumplidas las fechas de las prórrogas, el Comité Ejecutivo de Panam Sports ha tomado la decisión indeclinable, de retirar a Barranquilla el derecho de ser la ciudad sede de la cita continental en 2027″