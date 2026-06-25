La vidente Ayda Valencia denunció uso de su imagen en TikTok para estafar a personas ofreciendo consultas y predicciones: “No se dejen engañar”

Ayda Valencia denuncia suplantación en TikTok y alerta sobre estafas con su image - crédito @aydasanacion/IG

La médium y vidente Ayda Valencia denunció públicamente que su imagen y nombre están siendo utilizados de manera fraudulenta en TikTok para estafar a personas interesadas en consultas espirituales y predicciones.

A través de sus redes sociales, Valencia advirtió a sus seguidores sobre la existencia de perfiles falsos que se hacen pasar por ella y solicitó colaboración para reportar estas cuentas suplantadoras.

Valencia, reconocida por su actividad en el ámbito esotérico y su presencia mediática, compartió tanto en publicaciones como en mensajes de video la preocupación que le genera el uso indebido de su identidad.

En su cuenta oficial de Instagram, la médium escribió: “Ayúdenme x favor a denunciar estas cuentas que están usando mi foto para estafar. En TikTok aparecen cuentas con mi foto y algunas incluso con mi nombre, están estafando haciéndose pasar x mi. La mía es inconfundible x el número de seguidores. GRACIASSSS” (Sic).

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En un video dirigido a su comunidad, Valencia señaló específicamente la cuenta identificada como Ana Amarre, la cual estaría usando su imagen para contactar a usuarios y ofrecer supuestos servicios de consulta y predicción.

“Quiero pedirle el favor a todos que me ayuden a denunciar esta cuenta, Ana Amarre, que está utilizando mi foto. Está utilizando mi foto para estafar a las personas. Por favor, recuerden, yo no los llamo, yo no los busco. Los métodos de conectarse conmigo, de sacar cita conmigo, son superconocidos porque siempre los digo. Yo no atiendo llamando a las personas que vengan, que yo, que los busque, no. Mucha gente está utilizando mi foto, no se dejen engañar. La cuenta mía es la que ustedes ya conocen. No se dejen engañar por estas personas, por favor. Ayúdenme a denunciar cuentas como estas”, expresó la vidente.

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La situación ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes comenzaron a reportar los perfiles señalados tras la denuncia. Valencia insistió en que sus canales oficiales son fácilmente identificables por la cantidad de seguidores y la información que ella misma difunde regularmente. Además, recordó que jamás contacta de manera directa a personas para ofrecer sus servicios, recomendando desconfiar de cualquier mensaje inesperado que llegue en su nombre.