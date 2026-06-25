Colombia

Consumo de energía en Colombia se dispara 8,75% por ola de calor y El Niño, encendiendo alertas en el sistema eléctrico nacional

El sistema eléctrico colombiano atraviesa un momento de alta exigencia debido al incremento del uso de energía en distintas regiones del país, impulsado por condiciones climáticas extremas que han modificado los hábitos de consumo y puesto bajo vigilancia la operación del sector

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El aumento del consumo eléctrico en Colombia durante mayo refleja la presión del sistema energético en medio de altas temperaturas y el avance del fenómeno de El Niño en el país - crédito Jair Coll/Reuters
El aumento del consumo eléctrico en Colombia durante mayo refleja la presión del sistema energético en medio de altas temperaturas y el avance del fenómeno de El Niño en el país - crédito Jair Coll/Reuters

La demanda de energía eléctrica en Colombia registró un incremento significativo durante mayo, en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y la llegada anticipada de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, lo que elevó la presión sobre el sistema eléctrico nacional y reabrió el debate sobre el ahorro energético en el país.

De acuerdo con el operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, el consumo de energía creció 8,75% frente al mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 7.664,62 GWh.

El aumento estuvo directamente relacionado con las condiciones climáticas reportadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que registró incrementos generalizados en las temperaturas medias y máximas en distintas regiones del país.

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Expertos aseguran que Colombia está cerca de un apagón energético - crédito Air-e
El comportamiento del consumo en distintas regiones del país muestra incrementos generalizados, con el Caribe y Chocó entre las zonas más afectadas por el aumento de la demanda eléctrica - crédito Air-e

El comportamiento del sistema eléctrico tuvo un punto crítico el 15 de mayo, cuando se alcanzó un récord histórico de demanda diaria en el Sistema Interconectado Nacional: 261,86 GWh-día, superando el rango habitual de operación, que oscila entre 240 y 255 GWh-día.

Este pico evidenció la alta sensibilidad del consumo energético frente a variaciones climáticas, especialmente en hogares y pequeños comercios que dependen de equipos de refrigeración y ventilación.

El calor impulsa el consumo residencial

Uno de los principales factores detrás del aumento fue el comportamiento del mercado regulado, que agrupa a los usuarios residenciales y pequeños negocios. Este segmento consumió 5.301,67 GWh, lo que representa un crecimiento de 9,4% frente a mayo del año anterior y cerca del 70% del consumo total del país.

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El incremento se explica en buena medida por el uso intensivo de ventiladores, aires acondicionados, neveras y otros equipos eléctricos, necesarios para mitigar el impacto de las altas temperaturas. Esta situación ha generado una paradoja: aunque el país busca promover el ahorro energético para evitar riesgos de desabastecimiento, las condiciones climáticas obligan a un mayor consumo.

Un termómetro de madera con escala en Celsius marcando aproximadamente 45°C, superpuesto sobre una vista aérea de Santa Marta con su playa, edificios y montañas.
El récord histórico de demanda registrado el 15 de mayo evidencia cómo el calor extremo ha disparado el uso de energía en hogares, comercios e industrias a nivel nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, el mercado no regulado —que incluye industria y comercio— también mostró un aumento, con un consumo de 2.303,69 GWh y un crecimiento de 6,24%. Dentro de este segmento, la actividad de explotación de minas y canteras lideró el incremento, seguida por sectores como agricultura, comercio e industria manufacturera, que mantiene el mayor peso dentro del consumo empresarial.

Regiones con mayor presión energética

El incremento de la demanda no fue homogéneo en el territorio nacional. Las regiones con mayores variaciones fueron Chocó, con un aumento de 12,40%, seguido por el Caribe con 11,86%, y las zonas de Tolima, Huila y Caquetá con 10,09%. También se destacaron aumentos en el Valle del Cauca y Antioquia.

En contraste, aunque todas las regiones registraron incrementos, Guaviare presentó el menor crecimiento, con 4,97%. Este comportamiento generalizado refleja el impacto nacional del aumento de temperaturas, confirmado por el Ideam, que ha reportado condiciones anómalas de calor en múltiples zonas del país.

Energia renovable - Colombia
Las autoridades energéticas advierten que el ahorro de energía se vuelve prioritario ante el riesgo de disminución en los embalses y posibles tensiones en la generación eléctrica- crédito Review Energy

En ciudades como Valledupar se registraron temperaturas de hasta 38,4 °C, mientras Santa Marta alcanzó 37,2 °C y San Andrés rompió récord histórico con 33,7 °C. En Quibdó, Yopal y Puerto Carreño también se observaron valores por encima del promedio histórico, reforzando la tendencia de calentamiento.

Impacto en tarifas y proyecciones

El impacto del aumento de la demanda ya se refleja en algunas regiones. En el Caribe colombiano, donde opera la empresa Air-e, las facturas de junio registraron incrementos promedio del 5,5%, lo que ha generado inquietud entre los usuarios, especialmente en un contexto donde se esperaban reducciones tarifarias.

A nivel estructural, la empresa EPM ha advertido que, si las condiciones de lluvia previstas para finales de año no se cumplen, los niveles de los embalses podrían no recuperarse completamente antes de la temporada seca, aumentando el riesgo operativo entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, periodo identificado como uno de los más exigentes para el sistema eléctrico nacional.

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