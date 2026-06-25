Colombia

Médicos señalados por decenas de mujeres por presuntas intervenciones estéticas irregulares anunciaron denuncias por injuria y calumnia

Los señalados explicaron en un comunicado al que accedió Infobae Colombia que se debe atribuir la presunción de inocencia

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Las pacientes afirmaron sentirse engañadas por las publicaciones del centro estético en redes sociales - crédito Colprensa/VisualesIA
Las pacientes afirmaron sentirse engañadas por las publicaciones del centro estético en redes sociales - crédito Colprensa/VisualesIA

Decenas de mujeres en Colombia denunciaron procedimientos estéticos realizados por Verónica Lengua y Esteban Felipe Henao, quienes presuntamente se presentaban como cirujanos sin contar, al parecer, con la formación médica requerida. Las pacientes afectadas sostienen que conocieron sus servicios por redes sociales y que luego sufrieron complicaciones.

Entre los testimonios recogidos por Noticias RCN, una paciente dijo: “Me enamoré de los resultados que se mostraban por esa página”. Otra recordó una promesa: “Me dijeron, te voy a dejar con una Kardashian, yo creo que nunca se me va a olvidar”.

Las denunciantes atribuyeron a los procedimientos consecuencias como infecciones, fibrosis e irregularidades en la piel. “A mí se me infectó un glúteo, duré dos meses para que sanara”, relató una de ellas. Una extrabajadora del centro estético, cuya identidad fue reservada, aseguró haber visto “muchas pacientes con infecciones” tras las intervenciones.

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La Secretaría Distrital de Salud declaró que tienen conocimiento de las irregularidades desde 2023 - crédito Secretaría de Salud
La Secretaría Distrital de Salud declaró que tienen conocimiento de las irregularidades desde 2023 - crédito Secretaría de Salud

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, desde 2023 recibió quejas de establecimientos asociados a estas personas. En paralelo, Lengua enfrenta múltiples procesos en etapa de indagación en la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos como falsedad personal, falsedad en documento público y lesiones personales; se trata de actuaciones en trámite que no constituyen una condena.

La investigación del informativo citó verificaciones de universidades sobre los supuestos títulos exhibidos. La Universidad del Bosque afirmó que Lengua “no registra a la fecha ni un título académico ni condición de egresada de este instituto” y que presentó denuncias por presunta falsedad documental.

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La Universidad Javeriana indicó que “Esteban Felipe Henao López no se encuentra en la base de datos del registro académico, no estuvo inscrito como estudiante en la universidad, no obtuvo el título de médico cirujano”. Además, el informe aseguró que ninguno aparece como profesional habilitado en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Retus).

La respuesta a las acusaciones de las víctimas

Los señalados explicaron en un comunicado al que accedió Infobae Colombia que se debe atribuir la presunción de inocencia - crédito suministrado a Infobae
Los señalados explicaron en un comunicado al que accedió Infobae Colombia que se debe atribuir la presunción de inocencia - crédito suministrado a Infobae

Tras hacerse público el testimonio de las mujeres afectadas, Infobae Colombia accedió a un comunicado, en el que los dos profesionales de la salud acusados involucrados se comprometieron a seguir todos los parámetros legales del caso.

“Ante las recientes manifestaciones difundidas por el medio de comunicación RCN en el noticiero del 20 de junio de 2026 a las 07:46 pm en las que se ha hecho alusión a supuestas investigaciones relacionadas con los señores ESTEBAN FELIPE HENAO LÓPEZ y RUTH VERÓNICA LENGUA CARILLO, en calidad de apoderados nos permitimos informar a la opinión pública: Nuestros representados atenderán oportunamente cualquier requerimiento formulado por las autoridades competentes y comparecerán a las diligencias a las que sean convocados, en ejercicio de los derechos y garantías que les reconoce el ordenamiento jurídico”, puntualiza la misiva.

A la par, la defensa de Henao y Lengua afirmó que es necesario mantener la presunción de inocencia, ya que las autoridades no adelantan ningún tipo de investigación.

“No obstante, resulta relevante recordar que toda persona se presume inocente mientras no exista una decisión judicial definitiva que declare lo contrario. Por consiguiente, la existencia o divulgación de información sobre una eventual investigación no constituye prueba de responsabilidad ni autoriza la formulación anticipada de juicios o señalamientos públicos, y mucho menos tal como lo refirieron las presuntas víctimas MARILYN LINARES, INGRID ORTIZ y una supuesta extrabajadora en la nota periodística difundida ampliamente en RCN”.

Manos con guantes manipulan un catéter y guías metálicas sobre una mesa cubierta por un campo quirúrgico azul con jeringas, tijeras e instrumental.
Médicos acusados por decenas de mujeres de realizar intervenciones estéticas dudosas anunciaron acciones legales por injuria y calumnia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Conforme a lo expuesto en el documento,al que accedió este medio, es “importante resaltar que la información relacionada con este asunto debe ser tratada con responsabilidad, objetividad y prudencia, preservando el derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra de las personas involucradas, así como la reserva legal que ampara las actuaciones”.

En efecto, anunciaron que iniciarán “las actuaciones correspondientes por información injuriosa y calumniosa que sobre mis representados se realice, así como por los actos de acoso y ataque en contra de los trabajadores de la empresa, cirujanos plásticos, esteticistas, parte administrativa, familiares y allegados, pues se ha vinculado incluso un menor de edad de manera irregular y sin fundamento”.

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