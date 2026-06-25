El equipo jurídico de Laura Sarabia denunció por calumnia al general (r) Sanabria ante la Fiscalía: “Actuó siempre dentro del marco de sus funciones”

Laura Camila Sarabia Torres, embajadora de Colombia ante el Reino Unido y el general retirado Henry Sanabria - crédito Presidencia de la República/Colprensa

Laura Sarabia, embajadora de Colombia ante el Reino Unido, y el general en retiro Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, cruzaron declaraciones por denuncias sobre presuntas presiones desde el Gobierno para limitar operaciones contra grupos armados ilegales como el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.

El intercambio se dio después de que Sanabria afirmara que, cuando estaba al frente de la institución y Sarabia era jefa de gabinete de Petro, recibió llamados y mensajes desde el alto Gobierno para reconsiderar determinados procedimientos policiales en el marco de la política de Paz Total.

PUBLICIDAD

El equipo jurídico de Laura Sarabia anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el general (r) Henry Sanabria por “las recientes declaraciones que ha realizado en distintos medios de comunicación y que afectan gravemente el buen nombre, la honra y la reputación” de la funcionaria.

Laura Sarabia y el general (r) Henry Sanabria se miran fijamente en una ilustración que muestra su confrontación, con integrantes del Clan del Golfo difuminados en el fondo rural colombiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el comunicado, la defensa sostuvo que, cuando Sarabia se desempeñaba como jefa de gabinete de la Presidencia, “actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República”.

Sobre los hechos a los que aludió Sanabria, el equipo jurídico afirmó que la intervención de Sarabia “se limitó a una pregunta, no instrucción, sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”, y remarcó que se trató de “un asunto completamente distinto a cualquier proceso de diálogo o negociación con grupos armados al margen de la ley”.

PUBLICIDAD

La defensa rechazó “de manera categórica cualquier insinuación que pretenda vincular a la doctora Laura Sarabia con actuaciones irregulares relacionadas con la denominada ‘Paz Total’”, y aseguró: “Tales afirmaciones carecen de sustento y distorsionan la realidad de los hechos”.

El equipo jurídico de Laura Sarabia anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el general (r) Henry Sanabria por “las recientes declaraciones que ha realizado en distintos medios de comunicación y que afectan gravemente el buen nombre, la honra y la reputación” de la funcionaria - crédito Lina Sandoval Echavarría

En el mismo pronunciamiento, advirtió que “quienes formulen señalamientos falsos o imputaciones carentes de soporte deberán asumir las responsabilidades legales correspondientes”, y agregó: “No toleraremos que se siga mancillando la reputación de quien ha actuado con rectitud, transparencia y apego a la legalidad en el ejercicio de sus funciones”.

El comunicado, firmado por Lina Sandoval Echavarría, concluyó: “Confiamos en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos y determinarán las responsabilidades a que haya lugar”.

PUBLICIDAD

Laura Sarabia responde al exdirector de la Policía

La embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, y el exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Henry Sanabria, protagonizaron un cruce de versiones por denuncias sobre supuestas presiones del Gobierno para reconsiderar procedimientos policiales en el medio de la política de Paz Total, en especial contra grupos armados ilegales como el Clan del Golfo.

Sanabria sostuvo que durante su gestión recibió llamadas y mensajes “desde el alto Gobierno” para actuar con cautela y, según su relato, Sarabia intervenía directamente: “Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al ser consultado por pruebas, admitió: “No tengo esos registros en este momento. Siempre se da la palabra del uno contra el otro”.

Laura Sarabia, nueva embajadora de Colombia en Reino Unido, señaló que su gestión se enfocará en promover más oportunidades educativas para los jóvenes - crédito @laurisarabia/X

Sarabia negó haber transmitido instrucciones presidenciales para suspender operaciones y afirmó: “Jamás el presidente de la República por conducto mío me solicitó o me pidió suspender una operación contra ningún grupo al margen de la ley”.

También cuestionó el tiempo que tardó Sanabria en hacer públicas sus denuncias: “Es un hecho demasiado grave como para uno guardarse eso hasta este momento”, y remarcó que cualquier oficial que crea que una orden viola la ley debe denunciarla de inmediato.

PUBLICIDAD

La embajadora reconoció, no obstante, una llamada con Sanabria por una manifestación de mujeres en Bogotá durante el Día Internacional de la Mujer, tras el despliegue de un dispositivo antidisturbios. Según su versión, le transmitió una inquietud del presidente: “Le dije: ‘Por orden del presidente’. El presidente quería saber por qué se había utilizado ese mecanismo. Usted sabe la posición del presidente frente al uso de la fuerza en las protestas”.

Aclaró que ese contacto no implicaba frenar acciones contra estructuras armadas: “Una cosa es preguntarle por qué sacó el Undemo en una protesta pacífica en Bogotá y otra cosa decir que se le solicitó suspender operaciones contra grupos al margen de la ley”.

PUBLICIDAD

El cruce incluyó otra polémica: la salida de tres coroneles de inteligencia (Arbey Álzate, Miguel Tiriac y Joel Pavón). Sanabria afirmó que, tras asignarlos a cargos estratégicos para fortalecer operaciones contra el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN, el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, le comunicó que no podían continuar: “Simplemente bajo la autoridad que le da la ley dispuso que asumieran otros oficiales”.

Sarabia rechazó haber intervenido en esas decisiones: “No participé en los comités de evaluación ni estuve en ninguna reunión donde se hablara de sacar o dejar a determinado coronel”. Además, Sanabria aseguró que varias operaciones de inteligencia no se ejecutaron porque no se autorizó el uso de armamento pesado.

PUBLICIDAD