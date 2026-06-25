La comediante Johana Velandia rompió en llanto tras ser rechazada en Costa Rica por Migración: “Se siente como algo ilegal”

La artista, conocida en redes como “Una gorda ahí”, relató su frustración y dolor tras el incidente y aseguró que la cancelación del show se debió a errores en la organización - crédito @unagordaahi2/ Instagram

La comediante colombiana Johanna Velandia, conocida en redes sociales como “Una gorda ahí”, compartió un emotivo y frustrante testimonio tras ser rechazada dos veces por las autoridades migratorias de Costa Rica, lo que le impidió presentarse ante su público en ese país.

Velandia, reconocida por su humor directo y su conexión con la audiencia a través de sus espectáculos y contenido digital, vivió un episodio lleno de tensión y tristeza que, como ella misma relató, la dejó “devastada” y pidiendo disculpas públicas a sus seguidores.

La artista tenía previsto presentarse los días 24 y 25 de junio en Costa Rica, en eventos organizados por la productora local Pura Vida Stand Up Comedy. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, la situación cambió drásticamente. Según narró entre lágrimas en un video difundido en Instagram, las autoridades migratorias le solicitaron el permiso de trabajo correspondiente.

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Migración impide el ingreso de Johanna Velandia a Costa Rica y la comediante exige responsabilidades - crédito @unagordaahi2/ Instagram

“Llegué. Cuando llegué, Migración me dice: ‘Su permiso de trabajo’. Y dije: ‘Claro’. Yo estoy con, eh, Pura Vida Stand Up, que es la productora acá de Costa Rica, más mi productora de Bogotá, quienes están haciendo todo el evento. Y se supone que en la carpeta que tenemos en el grupo están los documentos, pues resulta que ellos no habían hecho el permiso y pues querían que yo pasara con visa de turista”, explicó Velandia.

A pesar de los intentos de ayuda y las gestiones de último minuto, la comediante no logró ingresar al país. “No me dejan ingresar, aunque la gente aquí en Costa Rica de verdad fueron superlindos, todos preocupados, todos querían ayudarme, pero no hay nada que hacer, porque si no tengo permiso de trabajo, no puedo ingresar”, lamentó. Tras ser devuelta a Colombia, recibió la noticia de que supuestamente el tema se solucionaría y decidió comprar un nuevo tiquete para regresar. Sin embargo, al intentar ingresar nuevamente, la respuesta fue la misma: las autoridades ya la esperaban y le negaron el ingreso incluso como turista.

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“Se siente uno como que está haciendo algo ilegal, que uno está robando, no sé. Aunque han sido, lo vuelvo y repito, han sido superamables conmigo, pero leyes son leyes y pues acá no se puede pasar”, dijo Velandia, visiblemente afectada. Además, compartió que había hecho reservaciones para quedarse unos días en Punta Uva y conocer el país tras sus espectáculos, pero perdió todas esas oportunidades por el incidente migratorio.

La humorista no dudó en señalar la responsabilidad de la productora local. “Lamentablemente la productora dijo: ‘No, mandemos a esta con visa de turista’. O sea, y yo soy una hijueputa tonta que no reviso los papeles que me envían, ni siquiera mis amigos, ni mis productores, ni la gente que trabaja conmigo. Nadie, o sea, nadie revisó que no había un bendito papel que era básico: un permiso de trabajo”, reconoció entre sollozos.

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En un mensaje dirigido a su público costarricense, Velandia expresó: “No encuentro las palabras para decirles lo mucho que me duele esta situación. Desde lo más profundo de mi corazón, les pido mil disculpas por lo sucedido esta noche. Venía con una ilusión enorme. Con ganas, con energía, con amor. Sé todo el esfuerzo que representa para ustedes sacar tiempo, comprar una entrada y venir a verme. Y eso no lo tomo a la ligera. Me duele profundamente no haber podido estar en ese escenario para ustedes”.

La comediante también quiso dejar claro que la cancelación del show no fue su decisión. “La productora Pura Vida Stand-Up Comedy se hace completamente responsable de la cancelación de este show, debido al incumplimiento de los documentos legales que me garantizaron que estarían listos. Sin dichos documentos, me es imposible realizar el evento sin violar la ley de Costa Rica, y eso no es algo que esté dispuesta a hacer. Lamentablemente, esta situación se salió de mis manos por el incumplimiento de sus compromisos”, puntualizó.

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Para tranquilidad del público, Velandia aseguró que la empresa encargada de la boletería gestionará el reembolso de las entradas: “La tiquetera les va a hacer la entrega del dinero. No tienen que hacer absolutamente nada, la tiquetera les va a hacer el reintegro del dinero a todas las personas”.

Finalmente, la humorista prometió encontrar la forma de regresar y recompensar a sus seguidores en Costa Rica. “Espero poder volver, poder hacer el evento bien, poder estar con unas personas serias, responsables. Voy a hacerlo yo misma. No sé si yo como turista puedo venir acá, un abogado que me asesore... porque la verdad quedo demasiado triste”.

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Su caso ha generado un amplio respaldo y empatía en redes sociales, donde la audiencia costarricense y seguidores de otros países han manifestado apoyo a la artista y han criticado la falta de organización de la productora responsable.