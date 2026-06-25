Colombia

La Corte Suprema investiga a Henry Correal Herrera, expresidente de la Cámara, por presunta corrupción en Galeras, Sucre

El caso involucra contratos y recursos municipales y también plantea dudas sobre la llegada de dinero privado a campañas electorales

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Ilustración acuarela de un edificio clásico con columnas, en escala de grises, y una gran letra 'L' roja de estilo acuarela en el lado derecho.
El alto tribunal puso el foco en supuestas exigencias de pagos para orientar adjudicaciones en la administración local y en la eventual llegada de esos fondos a actividades proselitistas, - crédito Visuales IA

La investigación por corrupción de la Corte Suprema de Justicia alcanzó al expresidente de la Cámara de Representantes Henry Fernando Correal Herrera, del Partido Liberal, por un caso ligado a presuntas irregularidades en Galeras, en Sucre.

La Sala de Instrucción abrió el proceso por cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campaña electoral con fuente prohibida, según lo conoció Semana.

La Corte Suprema investiga a Correal Herrera por presuntas exigencias de dinero para direccionar contratos de la administración de Galeras, en Sucre.

Esos recursos habrían sido pagados por un contratista para lograr una adición presupuestal que, al parecer, terminó destinada a financiar una campaña política. La Corte Suprema indicó que el caso habría salpicado tanto a una administración municipal como a una campaña política. La actuación judicial se centra, por ahora, en hechos que la justicia examina como presuntos.

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Cómo se habría movido el dinero en el caso de Galeras

Los recursos habrían sido entregados por un contratista para obtener una adición presupuestal. Esa suma, según el medio, al parecer terminó en la financiación de una campaña política.

La pesquisa examina una presunta entrega de recursos a cambio de ampliar partidas públicas en Galeras, Sucre, y la hipótesis de que ese dinero habría sido canalizado a una campaña electoral - crédito Cámara de Colombia
La pesquisa examina una presunta entrega de recursos a cambio de ampliar partidas públicas en Galeras, Sucre, y la hipótesis de que ese dinero habría sido canalizado a una campaña electoral - crédito Cámara de Colombia

Por esa razón, la investigación no se limita a la contratación pública. También incluye la posible entrada de recursos prohibidos a una campaña electoral.

¿Quién es Henry Fernando Correal Herrera?

Henry Fernando Correal Herrera tiene 55 años y fue congresista entre 2018 y 2022. Su circunscripción estuvo inscrita en el departamento de Vaupés y, según Semana, hizo parte de la Comisión Constitucional y de otros grupos interparlamentarios en el Congreso. Nació en Bogotá y es contador público de la Universidad del Meta.

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También se especializó en gerencia y finanzas públicas e hizo parte del equipo financiero y presupuestal de Vaupés. Antes de llegar a la Cámara de Representantes, fue candidato a la Gobernación de Vaupés por el Partido Liberal y trabajó como asesor del Ministerio del Interior.

Llegó al Congreso con cerca de 2.500 votos. También recibió reconocimientos de la Alcaldía de Carurú y de la Policía Nacional por su trayectoria política.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló los despidos por romances laborales cuando estos afectan la moral o violan códigos internos - crédito Lina Gasca/Colprensa
La investigación señala que la actuación no se limita a la contratación pública y revisa si ingresaron aportes no permitidos a actividades electorales, en un caso que la justicia mantiene en etapa de verificación - crédito Lina Gasca/Colprensa

El expediente también pone la atención en el alcance de su influencia fuera del territorio donde construyó su carrera política.

La Corte Suprema cita a indagatoria al senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, por acceso carnal violento agravado

La Corte Suprema citó a indagatoria al senador liberal Miguel Ángel Pinto por el delito de acceso carnal violento agravado, en una diligencia que se realizará en Bogotá mientras el congresista se prepara para dejar su curul, un cambio que puede trasladar el expediente a otra jurisdicción cuando pierda el fuero.

La renuncia de Pinto Hernández fue aceptada por el Senado el lunes 9 de junio y su salida del cargo quedó fijada para el 23 de junio. Esa decisión abre la posibilidad de que el proceso deje la Sala de Instrucción de la Corte y pase a la Fiscalía.

La audiencia fue programada para las 2:00 p. m. del lunes 21 de junio en la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, dentro de una investigación penal ya formalizada contra el congresista. La Corte mantuvo la fecha después de rechazar una solicitud de aplazamiento presentada por la defensa.

El senador Miguel Ángel Pinto promete diálogo con el Ejecutivo y apertura a todos los sectores en la discusión de la reforma a la salud - crédito @SenadoGovCo/X
La Corte Suprema citó a Miguel Ángel Pinto en el norte de Bogotá por una investigación formal en su contra - crédito @SenadoGovCo/X

De acuerdo con la información confirmada por el alto tribunal, el despacho encabezado por el magistrado Misael Rodríguez autorizó que los abogados del senador intervengan de manera virtual por Zoom. La defensa había alegado que el abogado principal estaba fuera del país y que el suplente tenía compromisos previos.

La citación responde a una acusación formal por acceso carnal violento agravado. La denuncia sostiene que los hechos habrían ocurrido durante un periodo de 10 meses, entre septiembre de 2009 y junio de 2010.

La denunciante, identificada en el texto como una trabajadora, afirmó que Pinto Hernández habría usado su posición de superioridad para someterla y mantener relaciones sexuales contra su voluntad. La publicación señaló que la acusación describe una presunta coacción ejercida sobre una subalterna durante ese lapso de relación laboral.

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