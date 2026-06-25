Niños matriculados en preescolar en Colombia cada día son menos: cifra se redujo en 44.030 estudiantes por este motivo

La matrícula de preescolar en Colombia cayó en 2024 en 44.030 estudiantes y quedó en 892.334 alumnos - crédito Rebecca Blackwell/AP

La matrícula de preescolar en Colombia cayó en 2024 en 44.030 estudiantes y quedó en 892.334 alumnos, una reducción que supera el descenso de la población infantil de tres a cinco años y que volvió a encender las alertas sobre el acceso a la educación inicial en el país.

El análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, elaborado con cifras del Sistema Integrado de Matrícula y proyecciones del Dane, señala que la población en edad de cursar este nivel bajó cerca de 1% durante 2024, mientras la matrícula retrocedió 4,7%. Esa diferencia, según el estudio, muestra que el fenómeno no se explica solo por factores demográficos.

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Del total de estudiantes matriculados, 658.828 correspondieron al grado transición y 233.506 a prejardín y jardín. La disminución frente a 2023 se concentró sobre todo en transición, que perdió más de 56.000 alumnos pese a ser el único grado obligatorio dentro del nivel preescolar.

El estudio de la Pontificia Universidad Javeriana indicó que la matrícula de preescolar retrocedió 4,7% en 2024, por encima de la baja de cerca de 1% en la población infantil - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El dato central del informe es que el retroceso de transición explica buena parte de la caída general del preescolar. En 2010, ese grado tenía 761.721 estudiantes; en 2024 descendió a 658.828, el nivel más bajo de los últimos 15 años.

La cobertura de transición llegó a 85,2% de los niños de cinco años, un registro que el estudio ubica como el menor de ese período y comparable solo con los niveles observados durante la pandemia. Aunque prejardín y jardín habían mostrado crecimiento en años recientes, ese avance apenas compensó una parte de la pérdida.

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El deterioro también aparece en la cobertura total del preescolar. Entre 2010 y 2020, el indicador osciló entre 40% y 45%, pero en 2021 cayó a un mínimo histórico de 36% por los efectos de la pandemia; después de una recuperación parcial en 2022, volvió a retroceder y en 2024 se ubicó en 38,8%, el segundo nivel más bajo de los últimos 15 años.

Gloria Bernal, directora del LEE de la Pontificia Universidad Javeriana, advirtió en el estudio que el país está perdiendo terreno en primera infancia.

“En los últimos años, Colombia ha perdido cobertura en preescolar. En 2024, transición cayó 6,2 puntos porcentuales frente al año anterior, y prejardín y jardín siguen rezagados: menos de 4 de cada 10 niños y niñas acceden a estos niveles fundamentales para el desarrollo. Es preocupante que estemos dando pasos hacia atrás en la cobertura a la primera infancia”, afirmó.

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La caída de transición concentró la pérdida del preescolar en Colombia y ese grado bajó a 658.828 estudiantes, su nivel más bajo en 15 años, según el estudio de la Universidad Javeriana - crédito Pontificia Universidad Javeriana

El informe muestra diferencias marcadas entre departamentos. Los mejores niveles de cobertura en preescolar durante 2024 se registraron en La Guajira con 48,6%, San Andrés con 48,4%, Bogotá con 46,4%, Atlántico con 45,5% y Risaralda con 44,8%.

En el extremo opuesto aparecen Vaupés con 20,2%, Vichada con 24,3%, Chocó con 27,4%, Amazonas con 28,5% y Nariño con 28,6%. En esas regiones, menos de tres de cada diez niños acceden a este nivel educativo.

Según el análisis de la Javeriana, la primera infancia es una etapa en la que se consolidan bases cognitivas, emocionales y sociales.

La evidencia citada por el estudio indica que la estimulación temprana, la enseñanza y la lectura producen efectos positivos y duraderos sobre habilidades como el lenguaje y la lectoescritura, mientras que la falta de atención adecuada entre los dos y los cinco años puede generar costos sociales elevados y afectar el desarrollo integral de los niños.

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La matrícula escolar en Colombia baja a 9,3 millones en 2025, el nivel más bajo en más de diez años

Imagen de referencia. La matrícula en los colegios de Colombia cayó a 9,3 millones de estudiantes en 2025, el nivel más bajo en más de diez años - crédito Colprensa

El informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana documenta que la matrícula en los colegios de Colombia cayó a 9,3 millones de estudiantes en 2025, el nivel más bajo en más de diez años.

Desde 2015, el sistema escolar perdió más de 920.000 alumnos, lo que representa una reducción cercana al 9%. Esta disminución no se explica únicamente por la baja natalidad, ya que la población infantil se redujo en mucha menor proporción.

El sector público fue el más afectado, con una pérdida de más de 745.000 estudiantes desde 2015, lo que equivale al 81% de la caída total. El sector privado, que se había mantenido más estable, perdió más de 99.000 estudiantes solo entre 2024 y 2025, lo que representa el 56% de su disminución en la última década.

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La caída varía según el nivel educativo. En preescolar, la matrícula disminuyó en un 6,3%, afectando principalmente al sector privado, mientras que en primaria la reducción fue del 10,3%.

En secundaria, la matrícula cayó 7,5% entre 2018 y 2024, una cifra superior a la baja de población, lo que redujo la tasa de cobertura del 102% al 96%.

En educación media, la matrícula creció hasta 2023, pero luego retrocedió, con una caída significativa en un solo año, y la cobertura bajó del 84% al 83%, a pesar de que la población de esa edad se mantuvo estable.

Las brechas regionales son notorias. Bogotá bajó su cobertura en preescolar del 90% al 71% entre 2015 y 2024. En departamentos rurales como Vaupés, Vichada y Guainía, las tasas de cobertura en secundaria y media siguen por debajo del 50%. Vichada registra solo 29% de cobertura en media para 2024.

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El informe atribuye la caída de la matrícula a factores como el financiamiento insuficiente del sector público, la percepción sobre la pertinencia de la oferta educativa, presiones económicas sobre las familias, dificultades en la transición a la educación media, el cierre o fusión de sedes rurales y problemas de transporte.

Además, se menciona el posible aumento de la educación en casa, aunque no existen datos exactos ya que esta modalidad no está reconocida formalmente ni registrada por el sistema oficial.

Las cifras de 2025 fueron proporcionadas por el Ministerio de Educación.