Policía mandó a asesinar a un joven, quedó en libertad y fue reintegrado a la institución

El asesinato de Fabio Alejandro Carmona, ordenado por un policía que aparentemente lo confundió con un miembro de un grupo delictivo que presuntamente estaba arrebatando el control del tráfico de drogas de la organización criminal Los Chukys en un sector de Circasia (Quindío), genera temores de que el caso quede impune.

El caso ocurrió el 10 de enero de 2021, cuando Fabio Carmona se dirigía a encontrarse con unos amigos, a solo unas cuadras de su casa, sin embargo, el trayecto fue interrumpido por un sicario que le propinó cinco disparos, dejándolo en el suelo.

La lucha incansable de Héctor Carmona, padre del joven de 22 años, por buscar la verdad comenzó a dar frutos cuando la Fiscalía General de la Nación encontró que el policía Eduard Uribe Ferias era el autor intelectual del homicidio, pues ordenó a uno de los delincuentes de la banda Los Chukys asesinar a su hijo, supuestamente, porque pertenecía a una banda criminal que estaba liderando el tráfico de drogas.

Tanto el policía como el sicario fueron capturados; sin embargo, el proceso judicial avanzó a paso lento, motivo por el cual el policía implicado salió de la cárcel por vencimiento de términos, mientras que el sicario estaría próximo a quedar en libertad. El padre de la víctima incluso denunció en los micrófonos de W Radio que el uniformado habría sido reintegrado a las filas de la Policía Nacional, algo aún más preocupante:

“El policía fue dejado en libertad, pero ojo, vinculado al proceso, no es como la familia del policía dice que ya se demostró su inocencia, no, está legalmente acusado de homicidio agravado, uso de menores para actividades delictivas, extorsión, una cantidad de delitos. Este policía queda en libertad y es reintegrado a la Policía Nacional, esto nos da a entender que en el proceso como estamos él puede tomar unas decisiones o interferir en el proceso, como los generales muchas veces dicen que la policía tiene los mejores elementos de inteligencia, imagínense un policía tiene todos los medios para interferir en el proceso (sic)”, sostuvo el padre del joven asesinado al medio citado.

El desesperado padre agregó que, ahora como policía reintegrado, Farias podría intervenir de la dilación de su propio proceso judicial: “Había una investigación disciplinaria en la Policía, también se vencieron los términos y al policía lo reintegraron y no lo destituyeron, sin aclarar su situación legal. Había pruebas para la investigación y no. Tuvieron que empezar desde 0 (...) ahora Uribe Ferias es de nuevo policía y claro que puede interferir en el proceso, es muy injusto”.

La situación es tan crítica para la familia de Fabio Alejandro que han sido amenazados en dos ocasiones, presuntamente por integrantes de Los Chukys, pero su clamor por protección no ha sido escuchado por ninguna autoridad competente: “Yo fui a la Fiscalía a pedir protección, me dieron una orden de protección y la llevé a la estación de Policía y pasaron 6 meses y nunca nadie me visitó, jamás fue un policía (...) Fabio Alejandro fue asesinado por cinco disparos a tres cuadras de la casa, fue el amor de nuestra vida y esto lo destroza a uno (sic)”.

Héctor Carmona aseguró que, incluso, algunos patrulleros le han advertido del peligro que enfrenta por buscar la justicia en el crimen de su hijo, por lo que ha pedido una cita con el comandante de la Policía en Circasia, sin éxito:

“He pedido cita más de 40 veces con el comandante de la policía en Circasia, Quindío, y nunca me ha dado cita, porque van 2 amenazas de muerte a los pocos días de haber hecho la denuncia del asesinato de mi hijo en Sigue La W. Así sucesivamente, he acudido a mecanismos para sentirme amparado por las autoridades. Un patrullero me dijo, ‘Dios quiera don Héctor que no le hagan nada’. Los patrulleros hay unos que son grandes personas, y me he cruzado con dos clases de personas. Algunos muy amables, pero cuando usted les menciona que hay un policía involucrado, el rostro les cambia, pero yo no estoy atacando la institución, estoy atacando a un policía acusado formalmente de pertenecer a un grupo de delincuencia organizada que está en libertad y la institución lo reintegró, increíble, esto va a poner en peligro todo el caso”.

Por último, el padre de Fabio Alejandro hizo un llamado al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para que el crimen de su hijo no quede impune: