Estos son los árbitros colombianos que portarán la escarapela FIFA en 2024: hay varias mujeres

Wilmar Roldán fue destacado como el mejor árbitro de Suramérica al designarle la final de la Copa Libertadores 2023 - crédito Diego Pineda/Colprensa

La FIFA actualizó el listado de árbitros que portarán en 2024 la prestigiosa escarapela FIFA y representarán a Colombia en los torneos más importantes, como la Libertadores, la Sudamericana, los Juegos Olímpicos y las copas del mundo organizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

En las listas se destaca el nombre de cinco mujeres. Mientras que de la rama masculina, los de mayor renombre son Wilmar Roldán y Nicolás Gallo.

Las mujeres que integran la lista de Conmebol, y tendrían asegurada su presencia en la Copa Mundial sub-20 que se desarrollará en Colombia, son Jenny Arias, Maria Victoria Daz, Paula Fernández, Viviana Muñoz y Danny Victorino. El nombre de la primera resuena en la lista de árbitros VAR donde es la única mujer certificada para esta función en torneos internacionales. Misma situación es la de Nicolás Gallo, cuyo nombre es bien referenciado por la Confederación Sudamericana de Fútbol por su labor en el videoarbitraje.

Jueces centrales:

Jenny Arias Parga

María Victoria Daza

Paula Fernández Ome

Viviana Muñoz

Danna Victorino Velasco

Carlos Betancur Gutiérrez

Nicolás Gallo Barragán

Jhon Hinestroza Romaña

Carlos Ortega Jaimes

Jhon Alexander Ospina

Andrés Rojas Noguera

Wilmar Roldán Pérez

Bismarks Santiago Pitalua

Jueces de línea:

Iris Alarcón

Nataly Arteaga

Mary Blanco

Eliana Ortíz

Mayra Sánchez

Jenny Torres

Carolina Vicuña

Cristian Aguirre

David Fuentes

Alejandro Gallego

Alexander Guzmán

Jhon León

Richard Ortíz

Roberto Padilla

Javier Patiño

Miguel Roldán

Árbitros VAR:

Jenny Arias

Nicolás Gallo

Jhon Ospina

Fernando Acuña

Heider Yesid Castro

Kéiner Jiménez

Leonard Mosquera

Jhon Perdomo

Mauricio Pérez

Nicolás Rodríguez

Wilmar Roldán en el top-10 de árbitros en el mundo

Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Boca Juniors v Fluminense - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - November 4, 2023 Referee Wilmar Roldan REUTERS/Sergio Moraes

El árbitro colombiano Wilmar Roldán ha sido reconocido como uno de los mejores árbitros de fútbol del mundo en 2023, posicionándose en el octavo lugar de la prestigiosa clasificación de la IFFHS. Con un total de 16 puntos en la votación, Roldán destaca por ser el único sudamericano y colombiano en un listado que está mayoritariamente compuesto por árbitros de la UEFA. El polaco Szymon Marciniak lidera la lista con 175 puntos, seguido por otros nombres notables como el italiano Daniele Orsato y el inglés Anthony Taylor.

Las actuaciones de Roldán en competiciones locales e internacionales, incluidas las de selecciones nacionales, han sido fundamentales para su inclusión en este selecto grupo. Además de su labor en la Liga BetPlay, donde actuó como juez central en 29 partidos, marcó presencia en los torneos más importantes de CONMEBOL, incluida la Copa Libertadores, donde arbitró la final entre Boca Juniors y Fluminense. Su trayectoria en las Eliminatorias Sudamericanas y partidos del club Al-Nassr, donde juega el astro Cristiano Ronaldo, también suma a su prestigio internacional.

Durante el año, Roldán mostró 128 tarjetas amarillas y 11 rojas en la Liga BetPlay, mientras que en la Copa Libertadores exhibió 65 amarillas y 6 rojas a lo largo de 11 partidos. En las Eliminatorias Sudamericanas, el árbitro estuvo a cargo de partidos clave como Argentina vs. Ecuador, Chile vs. Perú, y Argentina vs. Uruguay, encuentros que involucraron a los recientes campeones del mundo. Su desempeño en los partidos del Al-Nassr fue puesto en tela de juicio, llamando la atención sobre su enfoque permisivo hacia el jugador portugués.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) realiza cada año la votación y la estadística para otorgar los reconocimientos anuales a los mejores en diversas categorías relacionadas con el fútbol. Un jurado internacional compuesto por miembros de la IFFHS, periodistas deportivos y expertos en fútbol de 120 países, lleva adelante este proceso evaluando el desempeño durante el año natural y no la temporada.