Colombia en el mundo: los hechos por los que el país fue noticia

La intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un conflicto internacional, el secuestro del papá de Luis Díaz y otras noticias por las que Colombia fue protagonista en el mundo

Han pasado 364 días desde que inicio 2023, y aunque se registraron múltiples hechos en el país, algunos resaltaron más de lo habitual y terminaron siendo noticia en el mundo.

Por este motivo, en Infobae Colombia recopilamos los hechos positivos y negativos por los que medios internacionales resaltaron aspectos que se registraron en el país o fueron protagonizados por connacionales.

Caso Valentina Trespalacios

El estadounidense John Poulos es acusado de asesinar a la DJ colombiana. El juicio sigue en proceso - crédito Redes Sociales

El 22 de enero se registró el asesinato de la DJ colombiana, Valentina Trespalacios, encontrada dentro de una maleta en el parque Cámbulos, en Bogotá.

Valentina se encontraba residiendo en la capital del país junto a su novio, el estadounidense John Poulos, que después de la muerte de la DJ viajó a Panamá, en donde fue capturado el 24 de enero, siendo el principal sospechoso de cometer el asesinato; sin embargo, el juicio sigue abierto y tendría conclusión en 2024.

Como pruebas en contra del estadounidense, la justicia colombiana tiene grabaciones de las cámaras de seguridad del conjunto en el que estaba viviendo junto a la DJ, en las que se observa a Poulos retirarse en un vehículo que alquiló con la maleta en la que luego fue hallado el cadáver de Trespalacios.

Hincha del Deportes Tolima agredió a Daniel Cataño

El hincha que agredió a Daniel Cataño afirmó que quiere ser gestor de paz. - crédito redessociales/WinSports

En el torneo apertura de 2022, Atlético Nacional se consagró campeón del fútbol colombiano tras derrotar a Deportes Tolima en la final, siendo un penal desperdiciado por el volante del equipo Vinotino y Oro, Daniel Cataño, lo que marcó gran parte de la serie.

Esto hizo que Cataño saliera del Tolima y llegará a Millonarios, pero algunos hinchas del club de Ibagué no olvidaron esta jugada, por lo que el 12 de febrero de 2023, antes de que iniciara el juego entre Pijaos y Embajadores, un hincha salió de la tribuna y golpeó por la espalda al futbolista.

Esto se convirtió en noticia internacional, mientras que Alejandro Montenegro, como fue identificado el hincha del Deportes Tolima, recibió una sanción de 20 salarios mínimos y la prohibición de asistir a un estadio de fútbol por tres años.

Rescate de los hermanos Mucutuy

Luego de 40 días, los hermanos Mucutuy fueron rescatados en la selva del Guaviare - crédito Presidencia de Colombia.

El 1 de mayo se registró el accidente de una avioneta HK-2803, que cubría la ruta entre Araracuara (Amazonas) y San José del Guaviare. En esta viajaban el piloto, dos adultos y cuatro menores de edad. En este hecho, murieron los tres adultos, incluyendo a Magdalena Mucutuy, madre de los niños.

Al evidenciar que había posibilidades de que los menores estuvieran con vida, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y salvamento, Operación Esperanza, que tenía como objetivo encontrar a Lesly de 13 años, Soleiny de 9, Tien de 4 y Crisin Neriman, que cumplió un año en la selva.

El 17 de mayo, un perro entrenado para misiones de rescate encontró un refugio en el que se presumía habían permanecido los menores; de la misma forma, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que los niños habían sido encontrados, pero fue una noticia falsa.

No fue sino hasta el 9 de junio que las Fuerzas Militares confirmaron que los hermanos Mucutuy habían sido rescatados, esto, gracias a la ayuda de Wilson, un perro de rescate que se presume estuvo con los menores varios días, pero que no fue encontrado. La historia de estos niños estaría siendo negociada por múltiples productoras para una película.

Caso Nicolás Petro Burgos

En la imagen, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, y su exesposa Day Vásquez, capturados por lavado de activos - crédito Infobae Colombia

En lo que podría ser parte de una historia de ciencia ficción, el 29 de julio se registró la captura de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, un proceso que sigue abierto.

Esto se debe a que su expareja, Daysuris Vásquez, lo acusó de haber recibido dinero de exnarcotraficantes durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, ambos afirmaron haber gastado el efectivo cuando eran pareja y que el mandatario no tenía conocimiento.

La denuncia de Vásquez se registró luego de que se confirmará su separación de Nicolás Petro Burgos, que la engañó con Laura Ojeda, su mejor amiga, con la que el hijo del mandatario tuvo un hijo que nació el 9 de septiembre. Petro Burgos es el primer hijo de un presidente en Colombia que es capturado por la Fiscalía General de la Nación.

Selección Colombia femenina y Linda Caicedo

El gol de Linda Caicedo frente a Alemania fue elegido como el mejor del mundial femenino - crédito DPA

Entre el 20 de julio y el 20 de agosto se llevó a cabo el mundial femenino de mayores en Australia y Nueva Zelanda, que terminó con la mejor participación en la historia de la selección Colombia en este torneo, llegando hasta cuartos de final, en donde fueron eliminadas por Inglaterra.

Además de la participación de la selección Colombia, a nivel individual, el tanto anotado por Linda Caicedo frente a Alemania fue seleccionado como el mejor gol de mundial, siendo el primero de los múltiples galardones que recibió la atacante.

En la gala del Balón de Oro, Caicedo ocupó la posición número nueve, convirtiéndose en la futbolista colombiana más destacada en el mundo; además, Linda Caicedo recibió el premio Golden Girl, que la distingue como la mejor deportista joven en esta disciplina.

Caso Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta

Luego de que las autoridades no pudieran determinar el motivo de la muerte de Edwin Arrieta, Daniel Sancho cambió su versión y afirmó que se trató de un accidente - crédito YahorasSonsoles

El 7 de agosto, en Tailandia, se registró la captura del español Daniel Sancho, luego de que confesará haber asesinado al cirujano colombiano Edwin Arrieta, con el que se encontraba en el país asiático y se presume tenían una relación sentimental.

Este caso fue tomado con gran importancia en España, debido a que Sancho es hijo de dos celebridades de este país, los actores, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

La captura de Sancho se registró luego de que este se acercó a una estación de policía para solicitar ayudar para encontrar al colombiano, pero después confesó haberlo asesinado, desmembrado y arrojado las partes del cuerpo en un vertedero y al mar.

Sin embargo, debido a que el informe forense no pudo determinar la causa de muerte de Arrieta, al no encontrar el torso del colombiano, la defensa del español cambió la versión y aseguró que se trató de un accidente. Este caso sigue abierto en Tailandia, en donde se especula que Sancho podría ser condenado a pena de muerte.

Muerte de Fernando Botero

El 15 de septiembre se registró la muerte del artista colombiano Fernando Botero - crédito AP

El 15 de septiembre murió el artista colombiano más conocido de la historia: el pintor y escultor Fernando Botero, que dejó este mundo a los 91 años en su casa en el Principado de Mónaco, despues de una larga agonía producto de una pulmonía.

Botero irrumpió en el mundo del arte con un estilo propio y reconocible a primera vista, en el que el volumen, y no gordura, como se piensa habitualmente, era su objetivo. La monumentalidad de la forma, que para el curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Eugenio Viola “es la interpretación moderna y optimista de la contemporaneidad de la historia del arte”.

Luego de su muerte, el cuerpo de Botero fue trasladado a Colombia, en donde se desarrollaron múltiples homenajes; sin embargo, sus cenizas fueron depositadas en una urna en el cementerio de Pietrasanta, una localidad al norte de Toscana, Italia.

Gustavo Petro entre Israel y Palestina

El presidente Gustavo Petro sigue estando en el centro de la polémica por sus posturas con respecto al conflicto entre Israel y Palestina - crédito Jesús Avilés/Infobae

El 7 de octubre se registró un ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel, lo que dio inicio a una oleada de violencia en Palestina, y aunque múltiples mandatarios en el mundo se manifestaron en contra de la violencia en Oriente Medio, Gustavo Petro la justificó al afirmar que había sido producto de la ocupación israelí.

“Naciones Unidas ha expedido con el voto inmensamente mayoritario de las naciones del mundo resoluciones solicitando que cese la ocupación de Israel sobre Palestina y se mantengan vigentes los acuerdos de paz, desconocidos hoy. Esa es nuestra posición como gobierno de Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

Esto provocó que el presidente de Colombia se convirtiera en noticia internacional, lo que aumentó con los múltiples enfrentamientos que sostuvo con el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagán.

Secuestro del papá de Luis Díaz

Tras ser secuestrado en la tarde del 28 de octubre en Barrancas (La Guajira), Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, fue liberado en la tarde del 9 de noviembre por el ELN - crédito Infobae

El 28 de octubre se registró el secuestro de Luis Manuel Díaz, papá del futbolista de la selección Colombia, Luis Díaz. El hombre de 56 años se movilizaba en una camioneta junto a su esposa, Cilenis Marulanda, cuando hombres armados lo interceptaron.

The Independent, BBC o The Sun fueron solo algunos de los medios internacionales que tenían en sus primeras planas a Luis Díaz, pero no debido a alguna destacada actuación a nivel deportivo que generara orgullo para el país; esta vez se trataba del extremo siendo víctima del país al que ha dado tantas alegrías.

El 2 de noviembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó que tenían al padre de Luis Díaz, pero justificó el secuestro al afirmar que no tenían conocimiento de que se trataba del familiar del futbolista, por lo que inició un proceso de liberación que duro hasta el 9 de noviembre, cuando una delegación humanitaria, conformada por integrantes de las Naciones Unidas, monseñor Francisco Antonio Ceballos y el obispo de Riohacha, recibieron a Luis Manuel Díaz en la Serranía del Perijá.

Shakira y Karol G

Shakira y Karol G fueron dos de las artistas más destacadas de 2023 en el mundo - crédito Infobae

2023 fue un año exitoso para múltiples artistas colombianos. Feid fue el cantante más escuchado en Spotify Colombia, pero esto quedo relegado con los triunfos de sus connacionales, ya que Shakira y Karol G fueron algunas de las grandes ganadoras en los Grammy Latinos.

La Bichota recibió tres premios, Mejor álbum de música urbana, Álbum del año, y junto a Shakira, se llevó el galardón a Mejor fusión/interpretación urbana por TGQ. Sumado a ello, la reguetonera llevo a cabo una gira de conciertos que culminó con una doble presentación en su ciudad natal, Medellín.

El 2023 fue un renacer para la carrera de Shakira, lo que quedó demostrado con los tres Grammy Latinos que se llevó: el ya mencionado junto a Karol G y los premios por Mejor canción pop y Canción del año por la Music Session volumen 53 junto a Bizarrap.

Tapón del Darién

No se conoce la cifra exacta de muertos que hay en el Darién, solo el número de cadáveres encontrados - crédito Infobae

Aunque no es un espacio nuevo, la crisis migratoria que se registra principalmente en Venezuela, hizo que en el Tapón del Darién, única frontera terrestre que existe entre América del Sur y Centroamérica, aumentara el número de migrantes que intentaban atravesar la selva amazónica de 575.000 hectáreas.

De esta forma, con corte en noviembre, el número de personas que ingresaron al Tapón del Darién registró una cifra histórica, superando las 500.000, más del doble de las 248.000 que se registraron en 2022.

Esto ha generado crisis de salubridad en países como Panamá y Costa Rica, que son de paso obligatorio para las personas que intentan llegar a Estados Unidos; provocó que el alcalde de Nueva York viajará al Tapón del Darién para conocer un poco sobre el contexto que estaba provocando problemáticas en su ciudad e hizo que múltiples organizaciones llamarán la atención al Estado colombiano.

A esta crítica se sumó el defensor del Pueblo de Panamá, que afirmó que no es posible determinar el número de migrantes que han muerto en el Tapón del Darién, ya que se tiene control de las personas que llegan a su país, pero no de quienes intentan cumplir con la travesía; a esto se suma el testimonio de quienes lo lograron, que afirman que en el recorrido hay un sinfín de cadáveres.

30 años de la muerte de Pablo Escobar

Tras llevar a cabo una guerra contra el Estado por muchos años, el 2 de diciembre de 1993 se registró la muerte de Pablo Escobar, que se refugiaba en una casa de dos pisos en el barrio Los Olivos, Medellín - crédito Infobae

Aunque fue protagonista de algunos de los años más violentos en la historia de Colombia, el 2 de diciembre, múltiples medios en el mundo recordaron la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, uno de los criminales más terrorificos de la historia y el narcotraficante más buscado de Colombia.

Por fuera del morbo que generan las series y películas que se han creado de su vida, en Infobae Colombia destacamos a las víctimas que generó su auge como líder del cartel de Medellín, testimonios de personas que 30 años después de la misión que terminó con la muerte del capo en el tejado de una vivienda en el barrio Los Olivos, Medellín, siguen con las heridas abiertas de sus actos.

Sumado a ello, destacamos la transformación de Antioquia y Medellín, que 30 años después, han dejado de ser espacios estigmatizados, para convertirse en escenarios turísticos, alejados de la violencia que marcó la estadía de Escobar allí.