Un triángulo amoroso y una venganza pasional: los 10 momentos del caso de Nicolás Petro y Day Vásquez que puso a tambalear la confianza en el presidente

El escándalo ocasionado por Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez puso en duda la legitimidad de las elecciones del presidente Petro

La situación más delicada que ha afectado a la familia presidencial está en curso en la Fiscalía. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue dejado en arresto domiciliario después de afirmar que la campaña presidencial de su padre recibió fondos de manera irregular. Este caso no solo involucra a primogénito, que enfrenta acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sino también a su expareja Day Vásquez, que podría ser imputada por lavado de activos y violación de datos personales. Por lo anterior, Infobae reconstruye las 10 claves de lo que fue el caso Fasad o proceso 15.000. Además, habló con dos expertos que analizaron cuál fue y es la trascendencia de este caso para la nación.

A continuación, se destacan los puntos clave para comprender este caso:

Origen pasional

Para muchos Day Vásquez decidió hablar en medio de un arranque pasional luego de enterarse que tras su separación Petro Burgos inició rápidamente una relación con Laura Ojeda; exprotagonista de novela, y además su mejor amiga. La noticia de una posible infidelidad la dio a conocer el programa de chismes ‘Lo sé Todo’, en donde salieron a relucir unas fotografías comprometedoras entre el hijo del presidente y su actual pareja, Laura Ojeda.

Day Vásquez destapa todo

En una entrevista con la revista Semana, Day Vásquez contó todo lo que sabía sobre el hijo del presidente Petro, Nicolás Petro Burgos. Allí prendió el ventilador sobre el caso que posteriormente la Fiscalía denominaría ‘Fasad’, una palabra árabe que, según el Fiscal Mario Burgos, en español, significa corrupción y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua es la “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole”. En la entrevista Vásquez relató que el primero de febrero de este año le habló al presidente sobre lo que estaba haciendo su hijo y lo que ella sabía alrededor de los dineros que presuntamente ingresaron de forma irregular a la campaña. Sin embargo, el presidente solo solicitó una investigación un mes después. Lo anterior desembocó en la captura de Petro Burgos y creo dudas sobre por qué si el presidente sabía que su hijo tenía relaciones con exnarcos no hizo nada en ese momento

La polémica captura

Desde marzo de 2023, las autoridades comenzaron a investigar a Nicolás Petro luego de que por Day Vásquez se conociera que había recibido dinero de parte de exnarcos. Además, el primer mandatario también solicitó una investigación sobre el papel de su hermano, Juan Fernando, en supuestas exigencias de sobornos a narcotraficantes para participar en el proyecto de paz total. El fiscal Francisco Barbosa confirmó que se estaban llevando a cabo investigaciones sobre Nicolás Petro para determinar el origen de los fondos utilizados en la adquisición de bienes y presunto lavado de activos.

La investigación se centró en el uso y origen del dinero utilizado por Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez para gastos personales millonarios. Se sugiere que personas cercanas a Petro movieron a conocidos, políticos y empresarios en la costa Caribe para obtener grandes sumas de dinero, supuestamente destinadas a financiar la campaña presidencial de su padre y para finales de julio del presente año fue capturado en su apartamento.

El caso que armo la Fiscalía

A cargo del fiscal Mario Burgos, la Fiscalía dio a conocer cómo habían armado el caso y cuáles eran las pruebas que tenían. Entre estas se encontraban una gran cantidad de chat y archivos de notas de voz y llamadas en las que Day Vásquez le pregunta qué debe hacer para guardar y esconder el dinero.

La Fiscalía logró crear un organigrama en el que se implicaba a 27 personas en el caso denominado FASAD

Nicolás colabora con la justicia

Aunque inicialmente Nicolás Petro no admitió los delitos, en una audiencia posterior anunció su colaboración con la justicia. Reconoció haber recibido sumas significativas de dinero de personas como Santander Lópesierra, Gabriel Hilsaca Acosta y Óscar Camacho, que presuntamente se utilizaron para su beneficio personal y la campaña presidencial. En la misma diligencia, la Fiscalía presentó un organigrama con nombres que podrían estar relacionados con irregularidades durante la campaña, aunque no directamente vinculados a los delitos de Nicolás Petro.

El presidente Gustavo Petro, respondiendo a los señalamientos, expresó desde Sincelejo que no interferirá en el proceso judicial. Además, solicitó a la Corte Suprema que, una vez elegido el nuevo fiscal, considere la posibilidad de designar un fiscal ad hoc para los casos que involucren a miembros de su familia, con el objetivo de garantizar la transparencia de las investigaciones.

Desconocimiento de Petro y Roa sobre fondos ilícitos

Nicolás Petro Burgos afirmó que ni el presidente Gustavo Petro ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, estaban al tanto de los dineros ilícitos ingresados por algunas personas. Aunque reiteró que su padre y Roa desconocían la procedencia de los fondos de Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, no confirmó si Gustavo Petro sabía de otros ingresos irregulares a la campaña.

Nicolás Petro detalló que recibió entre 500 y 600 millones de pesos de Santander Lopesierra y el hijo del ‘Turco’ Hilsaca, parte de los cuales se destinaron a la campaña. Explicó que la cantidad precisa no está clara y que el uso del dinero dependía de las necesidades logísticas de la campaña, como actividades en barrios que requerían publicidad, camisetas y otros gastos. Abriendo interrogantes, Nicolás Petro sugirió que su padre podría haber sabido o no del ingreso ilegal de dineros de otros empresarios a la campaña presidencial. Aunque afirmó que su padre y Ricardo Roa no estaban al tanto de ciertos fondos, no se refirió a posibles dineros de otros empresarios y dejó la cuestión abierta.

Desafío a Armando Benedetti

Nicolás Petro cuestionó el silencio de Armando Benedetti en medio de la controversia, sugiriendo que es inusual para alguien tan hablador. Al ser interrogado sobre sus conocimientos sobre Benedetti, Nicolás respondió enigmáticamente y desafió a Benedetti a hablar si tiene información relevante. Además, Benedetti se vio mezclado en el caso cuando aseguró que él había logrado conseguir 15.000 millones para la campaña.

Armando Benedetti aseguró a en comunicaciones privadas que había conseguido15.000 millones a la campaña presidencial

Laura Sarabia, la cabeza protegida

Nicolás Petro afirmó que Laura Sarabia, exjefa de Gabinete del Gobierno de Gustavo Petro y hoy directora del Departamento de Prosperidad Social, conocía y estaba al tanto de todo lo relacionado con el presidente y la campaña. Describió su papel en la organización de eventos y la gestión de la agenda de su padre.

Compromiso de entregar pruebas

Nicolás Petro anunció su intención de proporcionar pruebas de los hechos en los que está involucrado, señalando que la justicia debe actuar sin presiones y que se revele toda la verdad. Destacó la importancia de la imparcialidad en las investigaciones y criticó la doble moral en la política.

Petro Burgos habló sobre Verónica Alcocer, actual esposa de Gustavo Petro, reconociendo que intentó acercarlo a su padre en su adolescencia. Aunque la elogió, también sugirió que ha sido parte de un veto hacia él, mencionando humillaciones que ha experimentado junto con Laura Ojeda y su hijo.

Financiamiento de Euclides Torres

Petro Burgos abordó las dudas sobre la financiación de Euclides Torres, indicando que en la audiencia se revelaron chats que hablaban de la importancia del rol de Torres en la campaña. Se comprometió a proporcionar información detallada en su proceso de colaboración con la Fiscalía.

Sentimiento de abandono por parte de Gustavo Petro

Expresó su dolor al sentirse abandonado por su padre en medio de la difícil situación judicial. Nicolás Petro señaló que, a pesar de sus errores, esperaba el apoyo de su padre, pero sintió que fue utilizado y luego dejado de lado. Nicolás Petro reveló que la relación con su padre no ha sido buena en los últimos meses y que, a pesar de su disposición a sacrificarse por él el año pasado, se siente dolido por haber sido utilizado y luego ignorado. Afirmó que las circunstancias han cambiado y que ya no se sacrificaría de la misma manera por su padre.

Qué dicen los expertos

Con el fin de analizar mejor lo ocurrido con el caso Fasad, Infobae habló con Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político y con el analista político Rodrigo Pombo, quienes examinaron el caso y dan pistas de lo que viene para este caso tan mediático.

Pombo considera que más allá de si fue o no un impulso pasional, lo principal es superar “el debate de si se trata de una persecución política o la aplicación de la justicia. Por las confesiones de Nicolás y Day, no cabe duda de que es un juicio con todas las de la ley. Además, es fundamental entender si se trata de una conducta criminal aislada a la campaña o con conocimiento de ella. Otra clave es revisar si esos pagos hacen parte del Pacto de la Picota y acuerdo con criminales para lograr beneficios (legalización de la droga, liberar a los de la primera línea, etc.) o si fue un negocio de Nicolás. También se deben revisar las consecuencias jurídicas y políticas para el presidente. La última clave es indagar otros involucrados como Benedetti y hasta el régimen de Maduro”.

Rodrigo Pombo

Asimismo, Pombo está seguro de que este caso afectó y afectará gravemente Petro a largo plazo, pues cree que lo deslegitima “porque le quita la aureola de ser un aliado contra la corrupción y porque les recuerda a los colombianos las alianzas con las mafias para alcanzar sus fines políticos como en el incendio del Palacio de Justicia.”

Aseguró que el caso se va a demorar a menos que lleguen a acuerdos como el principio de oportunidad y que además hacen falta las imputaciones, pruebas, alegatos y sentencia y, por supuesto, apelaciones. “Es decir, no menos de 8 años. Con lo cual la única esperanza que tiene la fiscalía es moverse rápidamente, pero con cambio de fiscal es muy probable que este caso quede en la impunidad”.

Por su parte Falkonert considera que “hay que tener en cuenta un elemento determinante son las declaraciones del entonces embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti quien aseguró en varios medios de comunicación que ingresaron más de 15.000 millones de pesos a la campaña del presidente.

Juan Falkonerth

Dejó claro que es fundamental tener presenta el papel que Laura Sarabia ocupa en el gobierno, pues ella es protegida del presidente y posee información crucial. “El papel de Laura Sarabia para todo este engranaje, pues ella se convierte en la escudera del presidente de la República maneja, altos recursos económicos digámoslo de manera los manejan efectivo detrás de ellas esconden muchas cosas la disputa entre ella. Además, ahora es directora del departamento de Prosperidad Social protegida por el presidente de la República pese a los inmensos cuestionamientos que se han hecho en torno a ella”.