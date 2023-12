Cartagena se viste de festivales de electrónica en fin de año: conozca la programación

Cartagena celebra fin de año con festivales de música electrónica - crédito cortesía

Cartagena es una de las ciudades que para cerrar el año e iniciar los nuevos 365 días del siguiente siempre trae eventos de diferente tipo para quienes deciden pasar en el corralito de piedra esta temporada de finalizar y empezar ciclos.

Su diversidad cultural y su oferta de experiencias la ha convertido en uno de los destinos líderes en Suramérica y de los más deseables del mundo, razones para que la escena dinámica y en constante evolución de la música electrónica con sus festivales, ponen sus ojos con un calendario de eventos que comenzaron el 28 de diciembre de 2023 y van hasta el 5 de enero de 2024.

We are us será la primera parada. Con una comunidad con sede en Los Ángeles que comparte los mejores momentos de la escena house y techno, con más de un millón de fanáticos en todo el mundo, colaborando en más de 500 eventos y con más de 700 artistas, trae del 28 de diciembre de 2023 y hasta el 2 de enero de 2024 artistas como Buxxta, Ruanda, Sergio Uruena, Venthura, 2 Nomads, entre otros, en diferentes locaciones de la ciudad e islas cercanas.

El segundo plan que se podrán encontrar los cartageneros y turista es la tercera edición de Nativo el 4 de enero de 2024. Desde la isla Tierra Bomba, este evento promete ser una experiencia inolvidable para sus asistentes con música en vivo de Damian Lazarus, DJ Tennis, Stephan Jolk y Jan Blomqvist, entre otros.

La fantástica de Cartagena, predilecta para festejar Año Nuevo - crédito Colprensa

Para Johanna Posada, cultural manager de Diageo, lo que distinguen estas fiestas es su exclusividad. “Nos enorgullece generar apoyos estratégicos con Don Julio que permiten dinamizar el turismo de la zona y aportar a que las cifras de extranjeros se siga proyectando por el bien de nuestro país”, señaló.

Entre tanto, el viernes 5 de enero de 2024, el reconocido trio alemán Keinemusik, con presencia en festivales de más de 60 países como Boiler Room Berlin, Fusion Festival, Tomorrowland y Coachella y destacados por su mezcla única de techno y deep house, influenciados por diferentes géneros como el hip-hop, la electrónica y el afrobeat, harán su debut en Colombia desde el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

Para finalizar, del 5 al 7 de enero de 2024, se dará una nueva versión del Buena Vida Beach, una explosión de colores, bailes y diversión a la orilla del mar con DJ como: Anotr, Kidoo, Malone, Andrea Oliva, Joris Voorn, Amemé, Seth Troxler, entre otros.

Cartagena recibe una temporada de vacaciones que será abrazada por la magia de sus playas, brisa y murallas, con diversos espacios cargados de aventuras isleñas y experiencias inolvidables para propios y visitantes.

Feria Buró en Cartagena estará vigilada por el alcalde electo

Alcalde electo de Cartagena alertó sobre la Feria Buró tras incidentes en Bogotá - crédito @dumek_turbay/X Fería Buró

La popular Feria Buró, tras enfrentar complicaciones en su versión decembrina de 2023 en Bogotá, ha anunciado su realización en Cartagena del 2 al 8 de enero de 2024. La edición bogotana se vio envuelta en controversia debido a acusaciones por parte de emprendedores sobre incumplimientos y baja asistencia de público, lo que ha generado inquietud ante su próxima edición en la ciudad costera.

El alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay Paz, enfatizando su pronto inicio de mandato en la época en que se planea llevar a cabo el evento, ha emitido una firme advertencia a los organizadores de la feria. Ha manifestado: “La Feria Buró estará en Cartagena del 2 al 8 de enero. He leído y recibido denuncias, alertas. Ayer hice una advertencia e insisto en ella”. Además, ha recalcado su compromiso con los cartageneros afirmando: “No es primera vez que tiene inconvenientes con los emprendedores en Bogotá.”

Turbay Paz aseguró que estará vigilante para evitar que se repitan los errores y problemas suscitados en Bogotá: “A sus organizadores les digo, para la fecha en que se hará ya estaré posesionado como alcalde mayor de la ciudad y no permitiré abusos ni estafas. Estaremos atentos”.