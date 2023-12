Caso Óscar David Reyes Lavacude: Policía reveló hipótesis sobre la desaparición del colombiano en Canadá

Policía de New Westminster cree que el joven puso haber desaparecido voluntariamente - crédito iStock

La búsqueda del joven colombiano Óscar David Reyes Lavacude, desaparecido en Canadá desde el 9 de diciembre, sigue sin resolverse y está rodeada de incógnitas. Sus familiares, quienes desde ese entonces perdieron comunicación con él, enfrentan el desafío de la distancia para gestionar la investigación desde New Westminster, ciudad en donde fue visto por última vez.

En búsqueda de asistencia, los allegados al joven acudieron al consulado de Colombia en Vancouver, el cual ha propiciado un canal de diálogo entre las autoridades locales y la madre de Óscar David.

Manuel Lozano, cónsul de primera de Colombia en Vancouver, afirmó que desde que tuvieron conocimiento del caso, han hecho todo lo necesario para dar con el paradero del colombiano.

“Nosotros, el primer acercamiento con la Policía fue con una nota firmada por el cónsul general en la que se solicitaba información al respecto de la investigación o cuál había sido el trabajo de la Policía; en este momento, o ahí, fue cuando ellos nos dieron la actualización del caso más detallada” explicó el funcionario a Semana.

De otro lado, la Policía de New Westminster estaría manejando la hipótesis de que Reyes pudo haber decidido desaparecer voluntariamente tras aparentemente desconectarse de sus redes sociales. Sin embargo, esta teoría compartida por el cónsul aún no ha sido verificada. Ante esto, los padres del joven, Claudia Lavacude y Jaime Reyes refutan esta posibilidad, destacando que no ha habido movimientos en sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito desde su desaparición. De hecho, las últimas transacciones conocidas sugieren que canceló una reserva de hotel y no utilizó un servicio de Uber contratado.

“Esa misma hipótesis también la hemos pensado, pero ¿cómo sobrevives 20 días sin mover un peso de la cuenta de ahorros y sin llevar un peso en efectivo? Él de pronto se quiere apartar de todo, pero no puede estar sin pagar nada, ni un hotel, ni comida. En el banco donde él tiene la cuenta tenemos reportes diarios de que él no mueve la cuenta y eso se nos hace bastante sospechoso”, indicó el padre de óscar al medio citado.

La situación se ve agravada, ya que la oficial asignada al caso se encuentra de vacaciones hasta la segunda semana de enero, lo que retrasaría potencialmente los avances en la investigación.

“Es ayudar en el sentido de estar pendiente de la Policía, pero si la Policía no quiere hacer es muy difícil. (...) Todo depende de la Policía, realmente si nos colaborara como debe ser, pero no han revisado las cámaras de una ciudad tan moderna y con 19 días que lleva mi hijo desaparecido debe haber un reporte para saber hacia dónde pudo haber cogido este muchacho”, indicó la madre del colombiano a Semana.

Entre tanto, el consulado está ofreciendo su apoyo no solo con el acompañamiento, sino incluso considerando la posibilidad de tramitar una visa especial para que la madre pueda viajar a Canadá y seguir el caso de cerca. No obstante, el cónsul Lozano subrayó que, aunque su función es limitada en términos de investigación, ha estado en contacto con diversas comunidades colombianas para ampliar la difusión del caso.

“Yo hablé con la mamá y ella sí me manifestó lo de tramitar una visa de turista. Hay una visa que tiene un proceso más expedito y es una visa para circunstancias humanitarias, y ya sería cuestión de la sección consular de Canadá en Colombia determinar si esta situación clasifica”, declaró Lozano.

La familia también ha pedido que un pariente en New Westminster colabore en la búsqueda, pero este ofrecimiento aún no ha sido autorizado por la Policía. Finalmente cabe mencionar que en la actualidad hay aproximadamente 7.000 colombianos en la región de Columbia Británica, según estadísticas del consulado colombiano en Vancouver.