Acta de visita a instalaciones de Van Camp’s comprobaría descuentos salariales a las empleadas por ir al baño

Con el paso de las horas se conocen más detalles de las denuncias entregadas el 27 de diciembre por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre presuntos tratos inhumanos hacia las trabajadoras de la empresa internacional de atún Van Camp’s en Colombia.

Según quedó anotado en una de las actas de visita realizada por los inspectores del Ministerio de Trabajo, y que fue revelada recientemente por la cartera, en las instalaciones de Mamonal, en Cartagena, sí se estarían presentando presuntos descuentos salariales a las empleadas por ir al baño.

Según el documento, durante la visita a las instalaciones de la empresa Seatech International Inc., principales productores de los enlatados para Van Camp’s, se encontraron 26 hallazgos, entre los que sobresalen la ausencia de extractores de temperaturas altas, riesgos de caída en el área Lowe y “descuento ilegal en salarios por control del tiempo en las necesidades fisiológicas”.

En el documento consta que la visita fue realizada el 19 de octubre de 2023, es decir, dos meses antes que se hiciera pública la denuncia por parte de la ministra. Allí se dejaron consignadas varias denuncias de las empleadas sobre las medidas extremas que debían tomar para evitar descuentos en sus nóminas, producto de los presuntos abusos de los empleadores.

“En lo concerniente para la equidad de género en el ámbito laboral las trabajadoras manifestaron su inconformidad con respecto a presuntos descuentos ilegales, al momento de utilizar los baños, de igual forma en el momento que les llega el periodo, según manifiestan que deben usar paños desechables para no generar descuentos en nómina por ausencia en el puesto de trabajo, a falta de desarrollo de la actividad”, indica el informe.

Asimismo, a la empresa Seatech International Inc. los inspectores de MinTrabajo dejaron una recomendación con cumplimiento de carácter inmediato. “Se debe llegar a un acuerdo para no descontar salarios por evacuación de las necesidades fisiológicas”.

Un aparte del informe que causó curiosidad estaría relacionado con la negativa de la empresa multinacional para que los inspectores revisaran otras áreas de la empresa, como el área de barcos, según reveló El Tiempo.

“En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra el señor Jhon Estrada Guerra, quien manifestó que dejamos constancia que la empresa Seatech International Inc. que no se permitió -a través de la directora de recursos humanos- el recorrido a los barcos y muelles de propiedad de la empresa Seatech manifestando que ese muelle hace parte de otra empresa, cosa que no es cierto”.

Además, el documento final fue firmado por cinco inspectores del Ministerio de trabajo, además de Paola Guzmán, Directora de gestión humana, y Yessica Barrios, que es la asistente jurídica de Seatech. En el documento también reposan las firmas de 14 sindicalistas de la empresa.

A pesar de las nuevas revelaciones, Van Camp’s aseguró que las declaraciones entregadas por la ministra Gloria Inés Ramírez carecen de fundamento probatorio, además de informar que emprenderán acciones legales contra la funcionaria con el fin de defender el buen nombre de la compañía.

“No se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo. La compañía y sus 1.800 colaboradores, reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia”, sostuvo la multinacional atunera a través de un comunicado.

De momento, las redes sociales se han inundado de mensajes a favor y en contra de las declaraciones entregadas por la ministra. mientras tanto, desde la cartera de Trabajo han señalado que se encuentran investigando las condiciones reales en las que se encuentran las trabajadoras de Van Camp’s.