Luis Díaz se perdería el ‘Boxing Day’ con Liverpool: esto se sabe de su lesión contra el Arsenal

Luis Díaz es figura y referente del Liverpool en la temporada 2023-2024 de la Premier League - crédito Carl Recine/Reuters

La jornada 18 de la Premier League tenía en su agenda uno de los clásicos del fútbol inglés entre Arsenal y Liverpool. El partido se jugó en el estadio Anfield Road, casa de los Reds y tuvo la presencia como titular de Luis Díaz. Sin embargo, este prendió las alarmas al forzar su sustitución en el segundo tiempo tras un fuerte choque con Bukayo Saka.

La jugada se gestó al minuto 66, con el marcador 1-1 entre ambos clubes, tras el gol de Gabriel Magalhaes al minuto 4 y Mohamed Salah al minuto 29. El colombiano en una de sus labores defensivas alcanzó a Saka que intentó sacar un centro y este fue bloqueado por el atacante guajiro; sin embargo, en la acción, las rodillas de ambos futbolistas chocaron y terminó con Diaz llevándose la peor parte.

Al intentarse ponerse de pie, la figura del Liverpool aquejó demasiado dolor, lo que provocó que el departamento médico de los Reds no arriesgaran y decidieran sustituirle por Harvey Elliot. Mientras que Lucho abandonaba el campo de juego, los locales aplaudían a uno de los referentes, que tenía lágrimas en los ojos. El entrenador, Jürgen Klopp, en rueda de prensa dio el parte médico inicial:

En partido contra Arsenal, el colombiano se retiró a los 66 minutos por un choque con Bukayo Saka - crédito Espn

“Espero que no. Tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos haces dos cambios y luego Lucho cayó. Y en realidad primero queríamos esperar si quizás Lucho tenía que salir, pero luego decidimos cambiar los tres porque ahora no tenemos que esperar cómo está Lucho y eso es lo que hicimos entonces”.

Otra toma mostraba a Díaz con lágrimas en sus ojos luego de enunciar la palabra “dolorsito” en el saludo con el director técnico. Para Klopp habra que esperar la evolución, aunque considera muy difícil que Luis llegue para el encuentro del Boxing Day, el 26 de diciembre ante el Burnley en condición de visitante:

“Lucho me dijo ‘dolorcito’, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”.