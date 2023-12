Junior prepara el fichaje más importante para 2024: millonario negocio de los Char

El Junior de Barranquilla es el mejor equipo que se está reforzando para la temporada 2024 - crédito Colprensa

El Junior de Barranquilla no quiere revivir la temporada irregular de 2023, pese a que salió campeón del torneo Finalización, y le apuesta a un 2024 con una nómina que pelee tanto la Liga Betplay, Superliga y Copa Colombia, como la Conmebol Libertadores en fase de grupos.

Previamente, el equipo Tiburón anunció a Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo, provenientes del Unión Magdalena, pero la afición quería otro tipo de refuerzos y la junta directiva, encabezada por Fuad Char, está “botando la casa por la ventana” con un grupo de futbolistas que firmarían contrato antes de que acabe el 2023.

Entre esos jugadores que llegarían al Junior, uno de ellos promete ser el fichaje más importante para el fútbol colombiano en la temporada 2024, tiene experiencia en la Liga Betplay y conoce Barranquilla, además que habría sido una operación con mucho dinero de por medio por su valor en el mercado y su situación contractual.

Negocio casi cerrado

Desde hace un tiempo que en Junior de Barranquilla se rumoraba la posibilidad de que un jugador que brilló con la institución regresara para la temporada 2024 y ese sería Yimmi Chará, uno de los atacantes más destacados en el club entre 2017 y 2018, siendo campeón de la Copa Colombia 2017.

A través de una imagen en su cuenta de X, el alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, se tomó una foto con el atacante al momento de formalizar su contratación, de la que solo restarían pocos detalles para que se haga el anuncio en la institución.

Este es el momento en que Alejandro Char, alcalde electo de Barranquilla, se saluda con Yimmi Chará para que firme con Junior - crédito @AlejandroChar/X

Sumado a eso, el periodista Julián Capera añadió el jueves 21 de diciembre que la operación por Chará era tarea fácil para Junior por su situación con el Portland Timbers de Estados Unidos, donde lleva cuatro temporadas y su precio es cercano a los 600.000 euros, según Transfermarkt.

Junior debió hacer un negocio millonario para quedarse con Yimmi Chará, proveniente del Portland Timbers - crédito @JulianCaperaB/X

Tiene nombre, pero no buenos números

El recuerdo de lo que Yimmi Chará fue con el Junior de Barranquilla, en especial por la dupla de ataque al lado de Teófilo Gutiérrez, quedó en el pasado y la temporada actual no fue la mejor para el atacante colombiano de 32 años, quien sufrió por las lesiones.

El extremo izquierdo disputó solo 19 encuentros con el Portland entre la MLS y la Leagues Cup, 17 de esos juegos en el campeonato local, con solo una anotación el 30 de abril ante Saint Louis City, y la razón se debe a que pasó por molestias musculares que lo sacaron de las canchas en 16 compromisos.

Yimmi Chará no tuvo continuidad en el Portland Timbers y terminó mal la temporada 2023 - crédito Scott Wachter/USA TODAY Sports

Aunque le quedaba un año de contrato con los Timbers y estaba radicado en Estados Unidos, Chará no vería con malos ojos un regreso al fútbol colombiano, en especial con el Junior, que fue el salto en su carrera para pasar por el Atlético Mineiro y después en territorio norteamericano.

“Junior no me ha ofrecido nada”

Aunque Junior está cerca de contratar a figuras como Yimmi Chará, Marco Pérez, Yerson Candelo y Rafael Pérez, uno de los jugadores más esperados es Víctor Cantillo, volante que se encuentra en Corinthians, termina contrato el 31 de diciembre y aún no recibe el llamado de los barranquilleros.

Durante la temporada 2023, Víctor Cantillo solo disputó 12 partidos con el Corinthians - crédito Carla Carniel/REUTERS

“A mí nadie me ha llamado. Yo salgo aquí y me dicen, ¿por qué no firmas? ¿Pero qué voy a firmar si no tengo nada para firmar? Junior no me ha ofrecido nada a mí”, dijo el mediocampista en una entrevista con el periódico El Heraldo para aclarar que no existe ningún negocio.

Cantillo agregó que “yo llegué el 8 de diciembre aquí a Barranquilla y mi idea era de inmediato conversar con ellos, pero a mí nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada. Estoy a la espera. Me molesta un poco que digan cosas que no son, como que yo estoy pidiendo demasiado dinero, que yo no quiero firmar, que no quiero volver”.