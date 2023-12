Kepa Amuchastegui confesó que nunca ha visto Betty, la fea: “Me da vergüenza”

Kepa Amuchastegui, como Roberto Mendoza, presidente de Ecomoda, en una de las escenas finales de Betty, la fea - crédito Canal RCN/YouTube

Yo soy Betty, la fea abrió el camino para que el talento colombiano dijera presente en el mundo del espectáculo internacional. Por ser la telenovela más exitosa de la historia, su elenco gozó de renombre internacional por mucho tiempo.

Sin embargo, uno de sus protagonistas vivó ese éxito de una forma diferente. El actor y director Kepa Amuchastegui, que en la novela caracterizó al patriarca de Ecomoda, reveló sus sensaciones tras haber participado en la reconocida historia escrita por Fernando Gaitán.

El actor le dio vida a Roberto Mendoza, padre de don Armando y presidente honorífico de Ecomoda. Sin duda, uno de sus mejores momentos en la ficción es cuando Beatriz tiene que entregar el informe maquillado y decida darle a la junta el real. Así, el retirado ejecutivo decide volver a tomar el puesto que le había heredado a su hijo.

Kepa Amuchastegui no ha visto Yo soy Betty, la fea completa - crédito RCN/captura de pantalla

Acerca de su aparición en el proyecto, el artista afirmó en un video de su canal de YouTube que “es cierto, lo confieso. Sé que esta afirmación de no haber visto jamás Betty, la fea en su versión completa, va a causar extrañeza y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”.

Aunque no se trata de un tema puntual en contra de la novela, para muchos fue extraño que el reconocido actor y director sea uno de los pocos colombianos que no vio la telenovela. Kepa también actuó en novelas como La Pola, A mano limpia y La ley del corazón.

Kepa Amuchastegui atravesó problemas financieros por falta de empleo

El artista de 82 años ha pasado tiempos difíciles recientemente. Por motivos que no termina de entender, le ha costado encontrar empleo en los últimos meses. Su último trabajo estable fue en La nieta elegida, en la que apareció esporádicamente entre 2021 y 2022.

“Necesito trabajo. Por si nada de lo que he venido haciendo durante los últimos 50 años funciona (escribir, dirigir, actuar para teatro, cine y televisión), también soy buen traductor al español, tanto del francés como del inglés. Si alguien sabe de algo, por favor”, comenzó diciendo en redes.

El actor Kepa Amuchastegui reveló su necesidad de empleo - crédito Colprensa

Asimismo, contó en entrevista con Lo sé todo que incluso tuvo que ver alternativas en las plataformas digitales, como YouTube. “Llevo seis horas diarias, durante estos últimos tres años, publicando esos videos y la verdad el resultado es mínimo; es decir, no me he logrado convertir en el ‘youtuber’ de los famosos”, agregó.

“No me volvieron a llamar para dirigir, lo cual me parece una lástima para mí, pero también para mucha gente que creo que todavía aprenderían cosas que yo sé y que ellos todavía no saben”, comentó en su charla con ese programa de chismes, el director de producciones como La casa de las dos palmas y Pobre Pablo.

A su vez, para aclarar que no estaba en crisis económica, sino que atravesó por una crisis laboral, atendió a los medios. En un diálogo hace varios años, resolvió las dudas.

“Lo único que dije en mi nota personal es que estoy buscando trabajo porque, efectivamente, acabo de terminar un proyecto con Caracol que saldrá el año entrante y ahora estoy disponible (…) Aunque la gente cree que uno gana las millonadas del siglo, tampoco es tanto. Yo vivo de mi trabajo y contrario a los que algunos medios han dicho ni Caracol ni RCN me han dado la espalda, al contrario se han portado muy bien conmigo”, dijo Amuchastegui en octubre del 2019 a este portal informativo.