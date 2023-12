Situación compleja para J Balvin: estos han sido sus “amigos” que le han tirado en alguna canción

El cantante colombiano ha sido blanco de comentarios en varias canciones - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin se destaca como uno de los artistas más influyentes en el género urbano y se ha consolidado como uno de los principales representantes en la industria. Su valioso aporte en los últimos años ha sido fundamental para ganar reconocimiento a nivel mundial.

A pesar de que el colombiano ha transmitido constantemente un mensaje de “buena vibra” y paz a través de su música, algunos de sus colegas no están de acuerdo con esta perspectiva, por lo que ha sido blanco de comentarios y críticas en algunas canciones.

Con una trayectoria de más de 15 años, J Balvin ha logrado asegurarse un lugar destacado en el género urbano. A pesar de enfrentar dificultades, ha logrado consolidarse como uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales. Este éxito también le ha brindado la oportunidad de forjar “amistades” con algunos colegas; no obstante, se ha vuelto regular que algunos de ellos lo mencionen en sus canciones.

El más reciente de estos episodios quedó evidenciado en el último tema musical de Anuel AA, un cantante con el que, al parecer, J Balvin mantenía una buena relación y en varias ocasiones habían demostrado que existía un respeto mutuo. Sin embargo, en una de las líneas de la tiraera dedicada a Arcángel titulada Glock, Glock, Glock, el puertorriqueño hizo mención al cantante paisa.

El cantante paisa apareció en el video de la canción 'Mejor que yo' del puertorriqueño -crédito captura de pantalla

Estos son algunos de los “amigos” de J Balvin que han tirado en sus canciones

Es importante señalar, según las propias aclaraciones de J Balvin, no todos han sido sus amigos, y muchos de ellos han sido simplemente colegas que coinciden en algún momento de su carrera. A pesar de esto, J Balvin se ha convertido en objeto de menciones en canciones que, incluso para él, han resultado extrañas e inesperadas.

Residente

“Yo lo consideraba amigo”, comentó J Balvin en una entrevista con Dímelo King, donde abordó los inconvenientes surgidos con Residente después de que este le tirara en la BZRP Music Sessions #49, una canción que se hizo viral debido a las fuertes críticas del puertorriqueño en su contra.

A pesar de que los dos artistas no eran especialmente cercanos y nunca colaboraron en el ámbito musical, en ocasiones se les vio compartiendo tiempo juntos, tomándose fotos y mostrando un respeto mutuo. Este acercamiento fue evidente en los Latin Grammy de 2017, cuando fueron captados en el backstage junto a Daddy Yankee.

Residente se despachó en esta canción contra J Balvin y hasta habló sobre el padre del colombiano | Video: Youtube

Bad Bunny

Una de las sorpresas más destacadas en el nuevo álbum de Benito se dio en la canción Thunder & Lighting, donde en una línea menciona: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos. Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”. Esta referencia generó numerosos comentarios, ya que entre los dos artistas existía una buena relación, llegando incluso a colaborar en un mixtape conjunto llamado Oasis.

En una entrevista con Alofoke, Bad Bunny resaltó: “Yo siempre he sido neutral con todo el mundo, ¿quieres saber si tengo problema con él?, yo no tengo problema con Balvin (...) la gente no sabe un carajo, la gente ve cosas en las redes y piensan que eso es lo que pasa en el mundo, saqué un disco con Balvin y piensan que yo me levantó a llamarlo y le digo ‘buenos días mi amor, ¿estás bien?’, yo no tengo enemistad con él”.

En la canción 'Thunder & Lighting', el Conejo Malo menciona al paisa de una manera que ha conmocionado a los internautas - crédito jbalvin / Instagram

Anuel AA

En los Premios Los Nuestro de 2017, J Balvin, al recibir el premio de artista del año, comentó: “Como dice Anuel: ‘Real hasta la muerte’, sean reales”. Así, el colombiano manifestó que no tenía ningún problema con el puertorriqueño, que en ese momento se encontraba preso.

En una charla que Anuel sostuvo con Molusco, comentó: “Balvin es mi hermano” e incluso el paisa apareció en el video de la canción Mejor que yo, la cual fue lanzada hace algunos meses. Es por esta razón que la línea: “Y Balvin, si sabemo’ que Eladio es un rey del trap, pero no diga’ que es el único, canto de estúpido”, dejó a más de uno sorprendido. El cantante colombiano respondió a esto en una transmisión en vivo y destacó: “A mí nadie me quita la paz que he trabajado durante todos estos años de tanto aprendizaje”.