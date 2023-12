Anuel no se olvidó de Feid y le dedicó publicación en sus redes sociales: “Ya me enteré que el bigote es falso”

Durante su última gira en Estados Unidos, el puertorriqueño le dedicó varios mensajes al cantante paisa - crédito @anuel/Instagram

Se ha desatado una intensa polémica en el género urbano protagonizada por Anuel AA y Arcángel. Ambos artistas han tenido fuertes disputas en las redes sociales y han llevado su conflicto al ámbito musical, lanzando cada uno dos tiraeras que, como era de esperarse, encabezan las listas de tendencias en las plataformas digitales.

Aunque la atención de muchos está centrada en los dos cantantes puertorriqueños, recientemente el cantante colombiano Feid también se vio involucrado en la controversia.

Anuel AA, expareja de Karol G, ha aprovechado la oportunidad para recordar que aún tiene algunas cuestiones pendientes con Feid, a quien se rumora como el actual novio de La Bichota. El cantante puertorriqueño ha enviado varios mensajes a Ferxxo, como también se le conoce al reguetonero paisa, durante algunos de sus conciertos. Ahora, en medio de su rivalidad con Arcángel, Anuel AA ha vuelto a dedicarle algunas palabras a Feid.

Aunque no está claro por qué el cantante puertorriqueño parece tener problemas con Karol G, algunos sugieren que esto podría deberse a que después de que Anuel AA terminara su relación con Karol G y confirmara abiertamente su noviazgo con la dominicana Yailin, la más viral, la colombiana inició posteriormente una relación amorosa con Feid. Sin embargo, es importante destacar que ninguno de los dos artistas ha confirmado oficialmente esta relación.

En sus redes sociales, Anuel AA, en medio de las publicaciones que ha realizado en contra de Arcángel, realizó una que va dirigida para Feid. El puertorriqueño compartió una imagen de una supuesta storie suya en la que menciona: “Y que Feid no crea que me olvidé de él, ya me enteré de que el bigote ese es falso”. El cantante boricua también compartió algunos emojis.

El cantante puertorriqueño le envió un mensaje a Feid en sus redes sociales - crédito @anuel/Instagram

Anuel y sus comentarios sobre Feid

Durante su gira por los Estados Unidos, el líder del movimiento Real hasta la muerte, en reiteradas ocasiones lanzó pullas y envió varios mensajes a Feid y a su expareja Karol G. Aunque muchos de estos fueron muy directos, otros lo entendían como una forma en la que el puertorriqueño quiso llamar la atención de la prensa.

Desde posar con un cartel que decía: “Fuck Ferxxo” hasta cambiarle la letra a algunos de sus temas solo para referirse a su expareja, Karol G o para enviar mensajes a Feid. Incluso en sus redes sociales comentó en una publicación: “”Perooooo….. sabes qué???? me acabé de dar cuenta de que me bloquearon en IG ahora mismo o anoche. Parece que alguien se puso celoso y se encabronó 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️😫😫😫😫💚💚💚💚”.

Anuel AA continúa con sus provocaciones contra Feid y Karol G lo habría bloqueado

En uno de sus conciertos, el cantante puertorriqueño le dedicó varias palabras a la colombiana. “Bebé, el día que ese hombre te falle, mi amor, yo te voy a dedicar esta canción”, aseguró el cantante puertorriqueño, quien después empezó a cantar su reconocido tema que empieza: “Yo la conozco, ella es reservada, nunca ha salido con un extraño, pero esta noche está revelada, por culpa de un bobo que le hizo daño. Ella quiere beber, ella quiere bailar”.

Aunque la relación entre los dos cantantes no ha sido confirmada, en reiteradas veces se les ha visto juntos, tomados de la mano, abrazados o incluso a Feid cargando a Karol G en sus brazos. Anuel, por su parte, durante un tiempo dedicó varios mensajes a la pareja e incluso una vez portó una camiseta que decía: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

“Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes. Tírame al DM, no pa’ estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué”, afirmó el cantante puertorriqueño.