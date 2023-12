Cintia Cossio respondió a quienes la señalan de hacer “marketing” con su vida sentimental

De acuerdo con la creadora de contenido, no ha hecho "marketing" con su relación sentimental - crédito @inforfarnadulacol/Instagram

A mediados de noviembre de 2023, Cintia Cossio confirmó a través de sus redes sociales el final de su matrimonio con Jhoan López. Con más de 12 años de relación y 10 de matrimonio, la creadora de contenido para adultos publicó un comunicado en el que anunció que “a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno que forzarnos y hacernos daño”.

Te puede interesar: Cintia Cossio volvió responder críticas por su contenido en OnlyFans por su papel como madre: “Me impacta la doble moral”

Aunque en ese momento aseguró que la relación con López continuaba en buenos términos, ya que no querían afectar el crecimiento de su pequeño hijo Thiago. Incluso, en su momento dijo que no se referiría más al tema, por respeto a su privacidad y agradeció a sus seguidores no insistir con preguntas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores con anuncio sobre uno de sus negocios: “No voy a trabajar más con eso”

Sin embargo, recientemente se viralizó un clip en el que se ve a Yeferson Cossio viendo un partido de fútbol, en el que celebraron los goles que hizo el equipo al que estaban apoyando. De repente, del fondo de la hinchada aparece Jhoan López y se une a la celebración con un fuerte abrazo y la hermana Cossio no es indiferente a la reacción del también creador de contenido.

Con un texto publicado en sus historias instantaneas, Cintia Cossio anunció su separación de Jhoan López - crédito @soycintiacossio/Instagram

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios en contra de Cintia señalándola de haber hecho de su matrimonio una estrategia de marketing para, posiblemente, aumentar su engagement. Esto llevó a que la influenciadora saliera nuevamente con un video en su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación y afirmó que en ningún momento ha utilizado su relación con esos fines.

“Quiero dejarles súper claro que jamás, nunca en la vida he utilizado mi hogar como marketing y jamás lo utilizaré […] Tenemos un hijo que está a punto de cumplir nueve años y nos conocemos de toda la vida, nuestros padres eran amigos”, recalcando enfáticamente que no utilizaría algo tan sagrado como su familia, para implementar una estrategia de marketing.

Agregó que la mujer que está detrás de las cámaras es completamente diferente a la Cintia Cossio que conocen personas de su círculo social como “alguien de hogar”. Asimismo, aseguró que ese es el principal motivo por el que no permite que nadie más se meta en los temas que tienen que ver con su hogar, pues lo considera algo sagrado.

Cintia Cossio desmintió que se haya separado de Jhoan López y afirmó que todo son especulaciones y chismes - crédito @jhoanlopez/Instagram

Otro de los puntos que abordó en su declaración, tuvo que ver sobre la posición que tiene Jhoan López en los comentarios que circulan en redes sociales, pues no saldrá a emitir algún tipo de comunicado al respecto de su relación. Agregó que ella es la única responsable en estos momentos, ya que “fui yo la que armó el mi3rd3r0″, dejando claro que todo lo que circuló en su momento “fueron especulaciones”.

Te puede interesar: Yina Calderón llamó “bruja” a Andrea Valdiri en un polémico video: este sería el motivo

Dejó claro que todo lo que ha tenido que ver con su familia, ha sido privado y en ningún momento han salido a entregar una declaración que confirme o desmienta que efectivamente su separación fue un hecho.

“Todo, absolutamente todo lo que aparece en redes sociales, en noticias, todo son especulaciones, todo son chismes, todo son mentiras, porque el tema de lo que ha estado sucediendo durante estos meses entre él y yo ha sido muy privado, muy de él y yo… Lo único que fue público fue ese comunicado que yo hice, de resto todo ha sido muy privado”, concluyó la creadora de contenido.