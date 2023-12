Por qué murió el tropipop en Colombia: Fanny Lu reveló las razones

El tropipop: Un género que marcó una década en la música colombiana - crédito Colprensa

El tropipop es un género colombiano que surgió a finales de los 90 y se popularizó en los 2000 como uno de los ritmos favoritos por los jóvenes, en especial del centro del país. Una de sus exponentes es la cantante caleña Fanny Lu, que pudo inmortalizar éxitos que en la actualidad se siguen escuchando y se han convertido en clásicos de la música pop en Colombia.

La intérprete de Tú no eres para mí y No te pido flores reveló por qué en 2023 este tipo de música no se escucha tanto y por qué se acabó la fuerza del género, que fue el más reproducido y comercial por unos diez años. Las declaraciones las dio en una entrevista para el pódcast en TikTok Real Dimeloking.

La cantante confirmó que el tropipop se acabó debido a una mala fama que le crearon: “Porque le hicieron mala campaña, yo ni menciono quién ni de dónde ni por qué, porque nunca lo entendí. Y, ¿por qué? Porque cuando tú tienes algo y un valor y un activo tan bonito de un país, pues lo que hay que hacer es engrandecerlo”, explicó la artista.

Lu también se refirió a que muchas agrupaciones y solistas con tal de sonar en el momento decidieron incursionar en él y posiblemente saturaron el mercado.

“Creo que salimos muchos al tiempo, algunas emisoras se saturaron y empezaron a decir que todo el mundo haciendo tropipop y empezaron a hacerle como mala fama al género”, agregó.

La artista Fanny Lu detalló la influencia del tropipop en otros géneros - crédito Colprensa

La caleña también relató cómo este género abrió las puertas para que el vallenato sea escuchado ahora en más partes del mundo y cómo indirectamente tiene relación con el urbano.

“Pero mira que se ha probado, el tropipop es un género que además tú le pones un beat del reguetón y tiene el mismo beat del dembow, por ejemplo, o sea, tiene esta energía y esta cadencia tan bella que, además, caracteriza nuestra música colombiana, que internacionalizó el vallenato, que, además, con elementos del Caribe se volvió algo muy muy digerible para la gente que de repente no oía vallenato y ha hecho que el vallenato hoy sea a uno de esos tesoros que escuchan todas las generaciones”, añadió.

Finalmente, resaltó lo que implica que ahora a la música popular colombiana le esté pasando lo mismo que le sucedió al vallenato hace algunos años, cuando se empezó a dar a conocer en todas las regiones del país y países de Latinoamérica.

“Como lo que está pasando ahora con la música popular también, que es de todos los estratos sociales, de todas las edades y se apodera uno de esos géneros tan bellos, que te hacen sentir que saben mucho a tu país. La gente que está por fuera, cuando escucha estos géneros, dice: «Ay, me siento como en casa». Y empiezan a enamorarse los diferentes países de nuestros sonidos”, concluyó.

Después de un boom artístico, las emisoras se llenaron de tropipop, lo que contribuyó a su debilitamiento, menciona Fanny Lu - crédito @realdimeloking/TikTok

Fanny Lu se casó con millonario empresario peruano

La artista colombiana Fanny Lu celebró su boda con el empresario peruano Mario Brescia Moreyra en Cartagena. La ceremonia, parte de un festejo de varios días, contó con la presencia de figuras del entretenimiento. Su hijo Mateo emocionó a los asistentes al interpretar una canción, reflejando la atmósfera musical del evento.

Fanny Lu se casó por segunda vez a sus 50 años - crédito La Red

Tras un noviazgo de ocho años, la recordada jurado de La Voz Kids, materializó su unión con Brescia, considerado uno de los empresarios más prominentes del Perú. La pareja compartió su alegría en un evento que destacó por su esplendor y la calidez de los momentos compartidos.

La relación de Fanny Lu y Mario Brescia ha cobrado interés público, no solo por las excentricidades de la boda, sino por marcar un nuevo comienzo para la cantante a sus 50 años, luego de experiencias amorosas pasadas.