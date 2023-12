Mamá y hermana de Andrea Valdiri opinaron sobre la separación de Felipe Saruma y crearon polémica en redes

Shajum Valdiri y Carmen Valdiri se toman las redes por cuenta de la separación de Andrea Valdiri - crédito montaje Infobae Colombia

La mamá y la hermana de Andrea Valdiri revolucionaron las redes sociales por cuenta de la separación de la influencer. Por un lado, Shajum Valdiri lanzó ‘indirecta muy directa’ a la madre de Felipe Saruma, y por el otro, Carmen Valdiri se hizo viral con mensaje de apoyo que le envió a su hija.

El divorcio entre la bailarina barranquillera y el creador de contenido santandereano no para de generar noticia, esta vez fueron ‘Las Valdiri’ las que encendieron la controversia desde diferentes frentes.

La primera en encender la polémica fue Shajum Valdiri, hermana de Andrea, que con divertido video se despachó entre línea contra la mamá de su excuñado.

Shajum Valdiri le lanzo indirecta muy directa a la mamá de Felipe Saruma - crédito @masrechismes/Instagram

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtieron en el centro de atención después de firmar su y confirmar su divorcio, un hecho que ha generado curiosidad entre sus seguidores. Aunque ambos han mantenido en reserva los detalles sobre el fin de su relación, que parecía estar llena de amor, han surgido especulaciones y comentarios en redes sociales. Uno de estos es una publicación de la hermana de la influencer, que muchos interpretan como una indirecta hacia la madre de Felipe Saruma. Los fanáticos continúan a la espera de más información, mientras tanto, los involucrados no han realizado declaraciones oficiales que aclaren la situación. “A mí no me gusta la gente morronga, ven dímelo en mi cara”,

Shajum Valdiri creó un video donde hizo varios comentarios sobre la relación de su familia con la separación de Andrea y Felipe Saruma. A través la publicación, expuso una situación en la que mencionó una lesión en su mano, relacionándola con una confrontación simbólica con la madre de Saruma. Shajum hizo gestos de pelea y pronunció frases desafiantes. Estas declaraciones han atraído la atención hacia la dinámica familiar y personal tras la ruptura de la pareja. Las especulaciones y rumores continúan entorno a posibles factores que podrían haber influenciado su separación.

La mamá de ‘La Valdiri’ salió en su defensa

Carmen Valdiri, madre de la conocida influencer colombiana Andrea Valdiri, ha captado la atención en las redes sociales luego de publicar un mensaje de apoyo dirigido a sus hijas, en un momento en que Andrea está atravesando por su reciente divorcio del creador de contenido Felipe Saruma. En el mensaje, destacó la firmeza y orgullo que siente por Andrea y sus hermanas, enfatizando la perseverancia y la capacidad de superación ante las adversidades, un sentimiento que ha resonado con sus seguidores y con el público en general, reflejando la unidad familiar en tiempos difíciles. La publicación se acompañó de una fotografía expresiva de la influencer, lo que ha contribuido a la viralización del apoyo materno en este contexto personal que vive Valdiri.

“Está la manada atacando… así son ellas, atacan para desacreditar y destruir y quedar como las víctimas. La mamá y la hija igual de vivas. La victima pues… ya nadie les cree”, compartió la señora Carmen sobre los comentarios que más recibe ella y sus hijas.

Carmen Valdiri mostró apoyo a su hija Andrea Valdiri en las redes sociales - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“En la vida van a encontrar de todo, pero sólo Dios es el que decide dónde colocarnos, no permitan que la basura ajena toque su corazón. Cada persona en nuestra vida es una enseñanza que llevaremos siempre en nuestro corazón”, expresó como respuesta a los ataques que les hacen en general a ‘las Valdiri.

En su emotivo mensaje, la señora Carmen Valdiri compartió una valiosa lección de vida con sus hijas, aconsejándolas a perseverar frente a las dificultades que se presenten, con la convicción de que finalmente todo se resolverá positivamente. Asimismo, dentro de su mensaje, incluyó comentarios que la audiencia interpretó como posibles alusiones a Felipe Saruma. Estas declaraciones han generado especulación entre los seguidores de la influencer y la situación ha cobrado relevancia en la esfera pública.

Los seguidores de la familia Valdiri hicieron virales los contenidos tanto de la madre como de la hermana de la creadora de contenido y dejaron su opinión en ambas publicaciones:

“Que esto les sirva de experiencia a los hombres a no fijarse en esa familia”, “que pereza esta familia”, “gracias Dios por sacar a Saruma de esa familia”, “una indirecta bien directa”, “siento que se pasan”, “se ve que son una familia problemática pobre Saruma”, “en esa familia ninguno habla de ellos y salen las Valdiris a cagarla empezado desde la mamá”, “a este chisme le falta un buen pedazo”, comentaron en redes sociales tras el video de a hermana de Andrea Valdiri.