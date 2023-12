Imitador de Luis Miguel reveló en que se gastó los $100 millones que ganó en “Yo me llamo”

El imitador de Luis Miguel reveló que se gastó el millonario premio que se ganó en el reality El templo de la Música - crédito Yo me llamo

El participante Roberto Melo Medina, imitador de Luis Miguel en el reality Yo me llamó, que finalizó el 11 de diciembre, confesó qué hizo con el dinero que ganó durante la competencia.

Durante una entrevista en Tropicana, el doble del cantante mexicano reveló con los $100 millones “pagué parte de una deuda que tenía y ya quedé debiendo poquito”.

Además, el imitador contó que no se entrega la totalidad del premio económico que se anuncia en reality: “No te dan los 100 completos, y nada más en la cantidad de plata que gastamos en vestuarios ya se reduce. También hay cosas que a veces en los duelos y con los compañeros quedamos de compartir cositas. Los 100 no los repartí, pero lo demás, sí”.

El doble del cantante mexicano reveló que el programa de imitadores no entrega la cantidad de dinero anunciada - crédito Tropicana/ TikTok

Aunque el participante Roberto Melo no especificó los montos exacto que al final le fueron entregados, dejó en claro que las sumas recibidas son menores a las promocionadas. La suma millonaria que se ganó el imitador fue durante una duelo con la doble de Angela Aguilar.

“Lindo, una canción bien complicada, pero a mí me gustó. Luis Miguel, Sol de México, te luciste porque estás dominando esas notas que te complicaban tanto y las estás manejando muy bonito. Estás fabuloso y me encantó”, manifestó en su momento Amparo Grisales.

El doble del Sol de México brilló y se llevó el millonario premio - crédito Caracol Televisión/Yo me llamo

Imitador de Luis Miguel de Yo me llamo también personifica a Juan Gabriel

Durante una entrevista en el programa Tropicana, el imitador de Luis Miguel sorprendió a los locutores y a los oyentes al cambiar de voz e interpretar una canción del cantante Juan Gabriel. Este momento inesperado dejó entrever la versatilidad del participante, capaz de emular no solo al “Sol de México”, sino también al “Divo de Juárez”.

El concursante, que se destacó en el reality por su similitud con Luis Miguel, mostró su habilidad para adaptarse a diferentes estilos musicales, además, reveló una faceta inédita del imitador que amplió su repertorio de interpretaciones.

El participante de Yo me llamo sorprendió al cantar ‘Noche de paz’ como el cantante conocido como El “Divo de Juárez” - crédito Tropicana/ TikTok

Roberto Melo interpretó la canción navideña Noche de paz con la voz de su personaje, pero luego cantó una estrofa como Juan Gabriel demostrando su capacidad de transformar su voz y estilo escénico. La interpretación musical del finalista de Yo me llamo se hizo viral en las redes sociales, para algunos internautas no se parce y otros halagaron su voz: “No gano con Luis Miguel, menos con Juan Gabriel”; “Canta hermoso”; “Doble perfecto”; “Bello”; “No se parece a Juan Gabriel”.

El participante reveló durante la competencia pensó en personificar a Juan Gabriel: “Me daba terror, pero ahora estoy aquí y que ustedes me hayan ayudado a lograr esto con Luis Miguel para mí es espectacular y estoy increíblemente agradecido, es mágico”, afirmó en el reality.

El programa, que se transmitía en el horario nocturno y ganó popularidad al ofrecer una plataforma para que talentos desconocidos muestren sus habilidades imitando a grandes figuras de la música, llegó a su recta final y Carin León fue el ganador del premio millonario de $500 millones.

El programa La vuelta al mundo en 80 risas remplazará a Yo me llamo - crédito Caracol Televisión

En su remplazó llega el programa de humor La vuelta al mundo en 80 risas, el cual contará con un elenco variado de varias personalidades del mundo del entretenimiento como Laura Acuña, Boyacoman, Jhovanoty, Laura Tobón, Suso, Jessica Cediel, Jeringa, Piroberta y mucho más.

El programa tendrá a reconocidas presentadoras de televisión, pero en esta nueva temporada la modelo Melina Ramírez no podrá compartir con los televidentes en el reality que mezcla viajes y comedia: “No estaré, pero es un gran programa. No se lo pueden perder, van a estar nuevas presentadoras, ya que obviamente se me cruzaba con Yo me llamo por esto no pude estar este año”, reveló la exreina de belleza a través de su cuenta de Instagram.