Tres adolescentes vestidos como para una fiesta de 15 hirieron a conductor de aplicación en Bogotá para robarle su vehículo

Menores capturados por hurto y lesiones personales en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá.

Nada pensó que le podía pasar un conductor de una aplicación de transporte cuando llegó hasta las inmediaciones del hospital El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, para recoger a tres menores de edad. Pero esos pasajeros terminaron propinándole una herida con arma cortopunzante en su rostro y robándole su vehículo.

Según le comentó la víctima al noticiero de Citytv, los delincuentes iban vestidos con trajes de gala para presentar la coartada de que se dirigían a una fiesta de 15 años. En medio del recorrido, le pidieron al conductor cambiar su recorrido y dirigirse hacia Ciudad Bolívar.

Una vez en esa localidad, aprovecharon la soledad de un paraje del barrio Santa Librada para amenazar al conductor con arma blanca, despojarlo de las llaves del automóvil y hacerlo sentar en las sillas de atrás. Unos metros más adelante decidieron botarlo a la calle, no sin antes esculcarlo y quitarle algunas pertenencias. En medio del forcejeo resultó apuñalado en la cara.

“Me pidieron un servicio inicialmente en el hospital del Tunal, en los apartamentos del frente, supuestamente se dirigían hacia una fiesta de 15 años en Mesitas. Yo me confié porque eran pelados jóvenes que estaban vestidos con su traje de gala. Ya cuando encontraron un lugar solo, me intimidaron, me quitaron los celulares, la billetera, las claves y me tiraron del carro”, le relató la víctima al medio mencionado.

Al perder su vehículo, el hombre llegó por sus propios medios al CAI de Vista Hermosa para poner la respectiva denuncia y recibir atención por la herida que acababa de sufrir.

Inmediatamente, la Policía inició un plan candado en toda la localidad. Mientras tanto, el conductor activó el sistema de seguridad remoto de su vehículo para apagarlo a distancia.

De tal manera que a los menores no les quedó de otra que dejar el carro abandonado sobre la avenida Boyacá con calle 73 bis sur, en el barrio Yomasa, donde fue encontrado por los uniformados. Allí, los delincuentes habían abordado un taxi para huir, pero luego fueron interceptados por la Policía en la calle 81 sur con carrera 9.

Los menores fueron llevados a la estación de Policía de Usme, donde se presentó el conductor y los reconoció como los agresores que habían intentado robarle su vehículo. De tal manera que la víctima interpuso una denuncia por hurto y lesiones personales, mientras que los menores fueron trasladados a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) mientras se define su situación judicial.

Por su parte, la víctima fue llevada al CAMI de Santa Librada para que se le preste atención por la herida en su pómulo derecho producida con un arma corto-punzante.

Uno de los jóvenes capturados sería parte del grupo de 41 menores que se fugaron del centro de reclusión para menores El Redentor el 1 de diciembre. De acuerdo con el mayor Juan Botero, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, estaba detenido por los delitos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio.

Capturan a un sujeto que le había robado el celular a una mujer con arma de fuego

Sujeto capturado con arma de fuego - crédito Policía metropolitana de Bogotá.

En otro hecho ocurrido también en Bogotá, también el 11 de diciembre de 2023, alrededor de las 11:15 de la noche, se presentó una situación de riesgo en el barrio Porvenir, específicamente en la Calle 67A Sur con Carrera 7. Durante las labores rutinarias de prevención y control, las autoridades presenciaron cómo un hombre empuñaba un arma de fuego y amenazaba a una mujer con el objetivo de quitarle su teléfono móvil. Al notar el acercamiento de los agentes de policía, el agresor inició la huida, arrojando el arma a la calle.

Los oficiales reaccionaron prontamente, logrando dar alcance al individuo sin perderle la pista. Tras un registro corporal, se procedió a la identificación del arma de fuego incautada: era un revólver Indumil Colombia modelo Scorpio, calibre .385 SPL, de acabado niquelado y con cachas de madera café, cargado con seis cartuchos, tres de ellos disparados previamente y los restantes sin percutir. Como resultado del operativo, el implicado fue detenido, procesado judicialmente y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos cometidos.