Shakira se atrevió a coquetearle de frente a Pipe Bueno en “Yo me llamo”: “Se la canté a él”

Yo me llamo Shakira se lanzó con toda y dejó en evidencia su gusto por Pipe Bueno al dedicarle su presentación más sensual. El cantante paisa calificó de “orgásmica” la puesta en escena que mostró la chilena, y ella, sin pelos en la lengua, le confesó que se la había cantado a él.

El intercambio de miradas durante la transmisión permitió ver que entre ambos existió conexión en el momento en el que la doble de la barranquillera interpretaba la canción Las de la intuición, tanto así que Amparo Grisales se las pilló y le comentó a su compañero: “Tengo el presentimiento y la intuición de que le gustas”.

La doble de la barranquillera pasó a la final y dejó huella con el casual comentario que los seguidores del programa no dejaron pasar por alto, como tampoco ‘la diva de Colombia’, que de manera jocosa añadió picante al efusivo momento.

La concursante conocida como Yo Me Llamo Shakira logró posicionarse como una de las finalistas del conocido concurso, en el que enfrentará a los imitadores de Luis Miguel, Miguel Bosé y Carin León en la etapa decisiva. Los colombianos tendrán la tarea de escoger al vencedor entre estos cuatro talentosos participantes, que han mostrado una notable habilidad al encarnar a estos destacados cantantes.

Al finalizar su gala, la conexión entre la imitadora y el cantante del tema Dueño de ti fue evidente. Pipe bueno fue el primero en valorar la actuación concluyendo que Yo me llamo Shakira había jugado a la perfección su última carta.

Pese a que Escola, Grisales y Pipe calificaron de casi perfecta la actuación de la chilena en el ‘El Templo de la imitación’, pues comentaron que por detalles mínimos no alcanzó la excelencia, no todo fue color rosa para la doble de Shakira, ya que los seguidores de la competencia criticaron al selección de la canción que la participante eligió para jugarse su paso a la final, ya que ella ya había interpretado este mismo tema en una ocasión anterior y repetir no fue bien recibido por parte del público.

En la recta final

Cada uno de los finalistas ha pasado por un riguroso proceso de preparación en la escuela del concurso, donde la disciplina ha jugado un papel crucial en la evolución y perfeccionamiento de sus actuaciones.

La imitadora de Shakira no sólo ha llamado la atención por su parecido con la artista original, sino también por la capacidad de capturar su esencia en el escenario, lo cual ha sido objeto de sorpresa y admiración, incluso desde la propia Shakira quien le envió un saludo.

Los resultados de esta competencia se darán a conocer en la gran final, donde el veredicto popular coronará al mejor imitador.

En la transmisión de la semifinal de Yo Me Llamo, el popular concurso de talentos de Caracol Televisión, los semifinalistas ofrecieron actuaciones memorables. Entre los artistas que se presentaron, hubo cinco imitadores que destacaron y emocionaron tanto a la audiencia en el estudio como a los espectadores desde sus hogares.

Al culminar la noche, la competencia se despidió de uno de sus participantes más destacados. El imitador que personificaba al ‘Caballero de la salsa’, Gilberto Santa Rosa, fue quien abandonó el escenario, concluyendo así su participación en el show. A pesar de su eliminación, expresó su gratitud hacia sus seguidores y su experiencia en el concurso. La decisión generó debate entre los miembros del jurado y espectadores, ya que se consideraba a esta imitación como una de las potenciales finalistas en la contienda por el premio principal de 500 millones de pesos.

La imitadora chilena espera alzarse con el premio mayor y convocó a sus seguidores para que la apoyen con su votos en la final de Yo me llamo y así poder llevarse la jugosa suma de dinero.