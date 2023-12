El “Fuera Petro” que se frustró en el Metropolitano de Barranquilla: “Cállense, payasos”

Nuevamente se intentó manifestar en contra de Gustavo Petro en las tribunas de un estadio del país - crédito X

La tendencia de manifestarse en contra del presidente Gustavo Petro sigue siendo motivo de discusión en las previas de los partidos de fútbol en el territorio nacional. En la final de la liga entre Júnior y Medellín los cánticos volvieron a sentirse, así como los de aquellos que no están de acuerdos con la protesta.

Aunque el grito “Fuera Petro” inició en el estadio Metropolitano de Barranquilla en un partido de la selección Colombia, en el que estuvo la hija menor del presidente y la primera dama, la hinchada del tiburón ha dejado claro que en su casa el rechazo al mandatario no es unánime.

En los últimos partidos del equipo barranquillero se han visto las dos posturas, tanto de quienes incitan a corear la consigna política, como de quienes rechazan la tendencia y, por el contrario, invitan a callar a los manifestantes de la oposición.

Así ocurrió en el primer partido de la final de la Liga Betplay, entre el Júnior y el Deportivo Independiente Medellín que se disputó en la capital del Atlántico. En las tribunas del Metropolitano, mientras se esperaba el inicio del encuentro, volvieron a chocar las dos posturas.

En la tribuna occidental, según contó uno de los asistentes al partido a través de redes sociales, un grupo de personas pretendió iniciar el grito de “Fuera Petro”. Sin embargo, no tuvieron el respaldo del resto de los hinchas tiburones que no replicaron la voz.

“Me encontré a los mismos 4 pelagatos disque “fuera Petro” . Y la gente en Occidental se les mareó. Les tocó quedarse callados”, dijo el hincha. “Unos payasos cantando dizque ‘Fuera Petro’, como si Petro jugará en esta mondá. Ah pues, payasos”, agregó en el video.

Desde otro punto de la tribuna también se evidenció el mismo rechazo a la tendencia. Otro usuario señaló que un grupo de personas intentó iniciar el cántico en la tribuna, pero ante la falta de acogida decidieron retirarse avergonzados por lo que cuestionó si se trataba de una estrategia premeditada.

“Esta es la risa de vergüenza por querer iniciar un Fuera Petro y no tener éxito. Ellos, desde su privilegio, solo estuvieron unos minutos y se fueron. Quién sabe quién los puso ahí. Fueron preparados, hasta con muñecos de Petro y todo. No tienen el perfil de hinchas de fútbol”, señaló el usuario de las redes sociales.

Incluso Cielo Rusinque, ex directora del Departamento para la Prosperidad Social, señaló que no había sido mayoritario el grito en contra del mandatario. “Un amigo está allá y me escribe: “estoy en el estadio Metropolitano, occidental, y solo 5 gatos cantaron “fuera Petro” aprovechando que dos personas discutían por un asiento para confundir, y el resto de la gente no los siguió y otro grupo cantaba “fuerza Petro”. Es pura orquestación de unos poquitos””, señaló la exfuncionaria.

Lo cierto es que no fue un grito unánime de la tribuna del Metropolitano de Barranquilla. Otros videos de asistentes al estadio compartieron también algunos videos desde otras zonas del estadio en las que el grito en contra del presidente de la República sí fue acogido por varias personas.

Sin embargo, el grito no fue mayoritario de la tribuna ni del estadio sino esporádico por algunos de los grupos que estuvieron presentes para la final del fútbol colombiano.

En el anterior partido de Júnior contra Tolima en el Metropolitano ocurrió una situación similar en una de las tribunas del estadio. Mientras empezaban a sonar los gritos de “Fuera Petro”, un grupo de personas se encargó de invitar a un sector a no replicar el cántico, mientras que otros chiflaban en rechazo a la tendencia política.