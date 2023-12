Ministro del Interior aseguró que las universidades estarían cometiendo actos de corrupción: ¿a qué se refiere?

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, propone que sean los alcaldes y gobernadores los que escojan a los directores de hospitales públicos - crédito LongVisual / Europa Press

La reforma a salud está a solo cinco artículos para que sea aprobada en la Cámara de Representantes y aún hay voces en desacuerdo con algunas de las propuestas planteadas en ella.

Te puede interesar: Se conocen los nombres de los 21 representantes que “salvaron” la reforma a la salud en el Congreso

A propósito del tema, la representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló que se estaría “cocinando una nueva jugadita para tumbar el artículo 42″, que hace referencia al proceso de selección de funcionarios públicos para dirigir los hospitales públicos del país.

Luis Fernando Velasco le contesta a Catherine Juvinao por la meritocracia en la escogencia de gerentes de hospitales públicos - crédito @velascoluisf

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Catherine Juvinao y Petro se enzarzaron en pelea por reforma a la salud: esto dijeron

“El responsable de la salud en un departamento o municipio es el gobernador o alcalde. Es evidente que quien responde políticamente si un servicio fundamental como el de la salud no está funcionando es el gobernador o el alcalde. Alguien con buen juicio diría que la mejor manera de elegir un cargo técnico que tiene responsabilidad política es un concurso. Cuando ustedes hablan de concurso hay sendas sentencias de la Corte Constitucional que apuntan a que concurso no es lo que el gobernador o alcalde quiera, sino lo que diga el concurso”, indicó Velasco durante su intervención en la plenaria.

El ministro del Interior aprovechó el espacio en Blu Radio para explicar el porqué de la propuesta que ha generado polémica, ya que indican que con la nueva redacción del artículo se eliminaría la “meritocracia”:

Te puede interesar: Por propuesta en la reforma a la salud, Cathy Juvinao acusó al ministro Luis Fernando Velasco de querer acabar con la meritocracia: “Se cocina nueva jugadita”

“La gente que está en el sector salud, a la gente que le han tocado ciertos concursos, sabe que eso no ha salido bien, y no ha salido bien porque desafortunadamente, y tengo elementos que me han presentado personas, no llevan sindicaciones ante las autoridades, porque deberíamos llevarlas a las autoridades, que dicen: miren, el fondo es el que más plata ponga, terminan definiendo el primer puesto del concurso y eso se vuelve una corrupción terrible”, enfatizó Velasco

El funcionario agregó que dichas prácticas terminan deslegitimando la participación en un concurso, porque “alguien externo termina definiendo quién maneja la salud en ese municipio”.

A pesar de que el ministro aseguró que no tiene las pruebas fehacientes de sus aseveraciones, sí recalcó que es una práctica que le han denunciado en reiteradas ocasiones.

“Yo he recibido esas observaciones, no de ahora, de tiempo atrás. Siempre he pedido que por favor me entreguen los elementos probatorios para poder hacer la denuncia directa, porque me parece una monstruosidad que eso ocurra, pero la gente se reserva, tiene temores. Ojalá pudieran entregar esas informaciones”, resaltó el ministro.

Velasco afirmó que la propuesta no va en contravía de lo encomendado por el presidente Gustavo Petro, que solicitó que se respete el mérito.

De acuerdo con la propuesta del ministro del Interior, a los aspirantes se les solicitarían los requisitos de rigor para su preselección. Una vez que los candidatos superen esa etapa, se someterían a exámenes que no serán dispuestos por el Gobierno nacional, sino que serán administrados por las universidades más prestigiosas del país. Estas instituciones se encargarían de elaborar el listado de finalistas, entre los cuales finalmente sería seleccionado uno, según el criterio del alcalde o gobernador.

“Primero pide unos rigurosos requisitos para llegar a los cargos de dirección, y segundo, a esa gente que cumple los rigurosos requisitos, hágale unos exámenes, hágale unas pruebas (...) busquemos una entidad, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, una de las mejores universidades en medicina de América Latina, que la Universidad Nacional haga las pruebas, haga los exámenes, saque el listado de los elegibles, y cada alcalde y gobernador de ese listado de elegibles defina quien es el director del hospital”, explicó.

El ministro indicó que aquellos que tengan la experiencia y trayectoria en administración hospitalaria deben presentar las pruebas: “Si pasan 1.000, 1.500 o 2.000, pues ese es el listado del cual se puede seleccionar al director del hospital”, recalcó.

Finalmente, el funcionario afirmó que hay universidades con amplia trayectoria y reconocimiento, por lo que no pondrían en tela de juicio su prestigio al caer en actos de corrupción. Así, espera que su propuesta pueda avanzar en el Congreso.