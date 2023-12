Goyo se destapa y habla de su faceta como solista: “Estar divorciada me hace pensar mucho en mí y cómo enfrentar las cosas”

La cantante colombiana Goyo habló de su nueva vida personal, laboral y artística - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Una de las noticias que más sacudió al entorno del espectáculo en Colombia durante el 2022 fue la separación de los vocalistas principales de Chocquibtown, Goyo y Tostao. A pesar de verse como una de las parejas más estables del país, ambos comunicaron que las cosas ya no estaban bien desde un año antes de anunciar la decisión.

De la relación quedaron más de 20 años de experiencias, el auge de la banda que integraban y una hija. Pese a que alcanzaban gran éxito con cada tema que lanzaban juntos, a la ruptura le siguió el fin de la agrupación, por lo que cada uno comenzó a labrar su propio camino.

Al respecto, la chocoana le contó a Infobae Colombia cómo sacó adelante su primer proyecto individual, al cual tituló Tumbao. No obstante, más allá de hablar de música reveló cuál es su inspiración y dio nuevos detalles sobre su divorcio, así como de sus proyectos a futuro.

La presentación de Goyo fue una de las más aplaudidas en la noche de The Tour 23 de Victoria's Secret - crédito Slaven Vlasic/Getty Images para Victoria's Secret

¿Cómo surge todo el concepto detrás de tu imagen como solista?

Es poder hablar sola desde una posición mucho más individual y es súper bonito porque es mostrarle también a la gente esa faceta mía, de lo que es mi esencia, rapeando un poquito más con este tipo de letras más movidas. Quería hacer una canción que la gente pudiera bailarla, que pudiera rumbearla, pero que tuviera ese mensaje que estaba acompañándome en este momento de mi vida en específico.

¿De dónde sacas la inspiración para conectar con la letra y con todo este nuevo camino?

La motivación fue una experiencia súper personal. El hecho de haber empezado una carrera como solista, estar sola, divorciarme y todas estas cosas me hacen pensar mucho en mí y en cómo enfrentar ese viaje personal de descubrir quién soy yo y ahí es donde empiezo a identificarme con la pantera, como con el misterio o ese viaje interior que tiene ese animal.

Definitivamente uno pasa por muchas tormentas en la vida o tiene huracanes en la vida que lo hacen de alguna manera encontrar o ir en esa búsqueda de esa esencia, entonces Tumbao es eso, es encontrar mi propio ser y empoderarme en un momento en el que yo necesitaba encontrar un rumbo. Yo me venía preparando para esto hace mucho.

¿Cómo se dio la separación de Chocquibtown?

Ya lo habíamos hablado como grupo hace mucho, ya sabíamos que íbamos a tener un tiempo en el que íbamos a hacer proyectos como solistas y todo ha llegado en un momento exacto en el que tenía que llegar. Tumbao para mí es como esa canción que nace desde toda esa vuelta y realmente que es algo muy loco.

Además de la música, ¿en qué trabajas sola?

Todo esto se cruza con la invitación que me hizo Victoria’s Secret para estar en The Tour. En el show hay una parte de Colombia en la que se habla sobre las heridas que uno tiene y yo justo en ese momento acababa de escribir mi nueva canción y se convirtió en esa canción que abanderó ese proyecto. Tuve la oportunidad de hacer un performance en Barcelona, que es el que está en en el en la película que la pueden ver en Prime Video y bueno, contenta de poder presentar este proyecto para las mujeres.

Te has levantado como un ícono del empoderamiento femenino, ¿cuál es tu voz al respecto?

Definitivamente hablar desde la posición de mujer es una conversación que me hacía falta. Yo siempre enfoco la situación no como que estamos compitiendo con hombres, sino que al contrario, estamos ganándonos un espacio que no habíamos tenido y trabajar en equipo nos da la posibilidad.

¿Qué mujeres te inspiran?

A muchas mujeres que quizás están en la vida pública, pero otras no, entre ellas mamá Jenny, mi mamá o Shakira, por ejemplo, que inspira mucho y que es una mujer que se ha reconstruido en muchas etapas de su vida y eso es algo que empodera muchísimo a muchas mujeres como yo. Y es algo que pienso yo que es natural cuando uno está pensando en hablar desde el interior y no solamente en entretener.

Goyo, exintegrante de Chocquibtown, reveló detalles de su nueva faceta como solista - crédito Pipe Jaramillo / Cortesía Paola España Comunicaciones

¿Cuál es el mensaje para las mujeres colombianas?

A las mujeres colombianas que están por ahí decirles que todas somos una y una somos todas. Pensar desde ese lado nos hace grandes, así que no dudemos de nuestras capacidades. Podemos ganar espacio, podemos tener el rol de mamá y hacer todo lo que queramos. No se trata de competir entre géneros, sino que se trata de abrirnos espacios y hablar desde el corazón, crecer en colectividad y en equipo.

¿Y qué viene para Goyo en 2024?

Bueno, estoy todavía en el proceso del álbum. Tengo un proyecto de hacer varios shows para presentar el álbum, es decir, hacer un tour. Tengo la posibilidad de hacer muchas cosas que ya se han venido como fraguando, pero pues no puedo decir mucho todavía.

Si pudieras colaborar con cualquier artista, ¿con quién sería?

Muy duro responder. A veces uno la tiene como tan clara, pero las canciones lo necesitan a uno y no al revés, entonces uno siente a los artistas, por lo que me encanta meterme al estudio con el artista o en el proceso y encontrar las canciones para traerlos un poquito al mundo de la pantera. Me encantaría colaborar con muchos, o sea, desde artistas como Rihanna o Don Omar.