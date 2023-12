El Gobierno avanza con la reforma a la salud, a pesar de las críticas: estos son los únicos nueve artículos que faltan por aprobarla en la Cámara

El proyecto está a dos debates y nueve artículos de pasar a sanción presidencial - crédito Ministerio de Salud

El Gobierno de Gustavo Petro ha logrado avances significativos en la reforma a la salud, tras superar obstáculos legislativos en la Cámara de Representantes.

Te puede interesar: Agarrón en la oposición por aprobación de nuevos artículo de la reforma a la salud: le echan la culpa a los conservadores y al Partido de la U del avance del proyecto

La iniciativa se encuentra cerca de concluir su segundo debate en la Cámara, un paso esencial antes de pasar al Senado de la República para sus dos debates finales y posterior sanción presidencial. Las discusiones están marcadas por las controvertidas intervenciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La reforma a la salud, que establecerá un nuevo modelo basado en la propuesta de la exministra Carolina Corcho, ha generado dudas en cuanto a la objetividad técnica del Ejecutivo. Sin embargo, a pesar de las controversias, la reforma sigue su camino legislativo, quedando a solo unas horas de debate para finalizar su tramitación en la Cámara de Representantes.

Te puede interesar: Catherine Juvinao y Petro se enzarzaron en pelea por reforma a la salud: esto dijeron

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

En detalle, la reforma busca transformar el sistema de salud colombiano, enfrentando los desafíos de eficiencia y cobertura. Este nuevo modelo le apunta a garantizar una atención más inclusiva y equitativa para todos los ciudadanos. Asimismo, se espera enfrentar lo que se viene denominando una “demandatón” contra la reforma, anticipando futuras acciones legales que puedan presentarse una vez se concluya el proceso legislativo.

Te puede interesar: Andrés Forero denunció que el Gobierno está desmantelando el sistema de salud

Las críticas hacia el ministro de salud giran en torno a la claridad y fundamento de sus argumentos durante las sesiones en el Congreso. A pesar de las incertidumbres y debates intensos, el gobierno sigue adelante con su agenda de reformas, buscando materializar las promesas de campaña en cambios concretos en el sector salud.

La representante Cathy Juvinao ha sido una de las más grandes críticas del proyecto que reforma la salud del país - crédito Lina Gasca/Colprensa

Aún con la aprobación del segundo debate en la Cámara, la reforma a la salud enfrentará desafíos significativos en el Senado, donde se debatirá y votará en dos ocasiones más antes de llegar a manos del presidente para su ratificación final. Con una atención particular en cómo el Ejecutivo maneja los desafíos técnicos y políticos de la iniciativa, el proceso legislativo sigue siendo un tema clave en la agenda pública del país.

La reforma ya tiene 126 de 134 artículos ratificados y solo nueve pendientes de debate. Según la agenda legislativa, la plenaria del lunes 4 de diciembre busca concluir la discusión de los artículos restantes, enfocados en la operatividad del sistema una vez se implemente la nueva ley.

En el proceso de aprobación, se ha optado por validar los artículos en bloques, siendo algunos de hasta diez disposiciones, limitando así la posibilidad de un análisis individual y detallado por parte de los representantes. Este método ha suscitado inquietudes respecto a las implicaciones para la salud de los colombianos, al no permitir un debate exhaustivo sobre cada punto. Cinco de los nueve artículos pendientes ya estaban en discusión el jueves 30 de noviembre, cuando la sesión se suspendió por falta de quórum.

La plenaria se prepara para una jornada decisiva, donde se espera que las deliberaciones comiencen de manera directa, sin preliminares y se proceda a la votación de los artículos en curso. Este proyecto de ley marca un camino hacia cambios significativos en el sistema de salud, y su cierre legislativo se percibe ya como inminente.

La atención está puesta en el resultado de la sesión del 4 de diciembre, que determinará el curso a seguir para la implementación de esta reforma. Una vez concluido el proceso de aprobación, el siguiente paso será la puesta en práctica de las nuevas medidas, con la expectativa de una mejora en la administración del sector sanitario en Colombia.

Desarrollo del debate y tácticas legislativas

Contrario a las expectativas, la viabilidad del debate sobre la reforma sanitaria no tuvo obstáculos por falta de asistencia en el Congreso Colombiano. Los legisladores mantuvieron presencia constante para impedir la caída del quórum, recurriendo a votaciones negativas o abstenciones. Este hecho tuvo particular relevancia ya que la oposición habría podido fácilmente frenar el avance de la propuesta legislativa al no ocupar sus escaños y, por tanto, evitar la formación de quórum. Aunque la existencia del quórum es un requisito indispensable para la votación de proyectos de ley, el apoyo tácito de los congresistas, incluso de la oposición, sugiere un alcance de acuerdos más amplio por parte del Ejecutivo para procurar la aprobación de la reforma.

Martha Alfonso está al frente del proyecto y ve con buenos ojos el gran avance que se tuvo en los últimos días - crédito archivo Infobae

Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, expresó su optimismo respecto al proceso legislativo, anunciando que, tras más de cinco meses de discusión, la reforma de salud está a solo nueve artículos de ser completada en la Cámara y enviada al Senado para su consideración final. “Estamos a nueve artículos de tener la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara para entregársela al Senado y que haga lo propio para tener esta ley anhelada por un gran número de colombianos que esperan que llevemos esta respuesta a los territorios más olvidados de nuestro país”, subrayó Calle, reflejando la proximidad de alcanzar un cambio significativo en la atención de la salud en Colombia y la expectativa de beneficio hacia las regiones menos atendidas del país.

Senado de Colombia debate reforma a la salud

En el Congreso colombiano se anticipa un debate intenso durante la plenaria del Senado, donde representantes de Cambio Radical y del Centro Democrático se preparan para obstruir el proceso de la reforma a la salud en su próximo y último debate. Antes de la discusión en pleno, el proyecto debe ser considerado en la Comisión Séptima, donde actualmente hay una inclinación favorable al proyecto. Esta comisión está liderada por Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico y miembro del partido Mais, quien a su vez ha sido asociada con disensiones internas en la coalición de cara a las elecciones regionales de 2023. También en dicha Comisión se cuenta con la presencia de Piedad Córdoba, considerada una figura relevante de la izquierda en el país.

Sin embargo, las acciones en el Senado no marcarán la conclusión del proyecto de la reforma a la salud, ya que congresistas como Andrés Forero, del Centro Democrático, y miembros de la Alianza Verde como Catherine Juvinao y Katherine Miranda, han anunciado que presentarán demandas judiciales en contra de la mencionada reforma al culminar su paso por el legislativo. Tales medidas surgen ante la sospecha difundida de que el presidente Gustavo Petro pueda asegurar la tramitación del proyecto manteniendo el mínimo necesario de asistencia en el Congreso. Esto lleva a los opositores a preparar un conjunto de demandas ante la Corte Constitucional, esperando replicar la estrategia que se utilizó para obstaculizar la reforma tributaria, es decir, detener mediante la constitución las iniciativas aprobadas en favor del mandatario.

Con este panorama, el futuro de la reforma a la salud se torna incierto, enfrentando no solo la resistencia inmediata en el órgano legislativo, sino también potenciales batallas legales que podrían definir su viabilidad. Sin embrago, se puede decir que en total, han sido aprobados 123 artículos: 37, 74, 108, 110, 126, 127, 132, 133, 135, 136, 139, 23, 57, 68, 80, 84, 86, 87, 89, 111, 112, 117, 119, 140, 141, 83, 95, 119, 59, 61, 79, 81, 120, 138, 134, 15, 17, 21, 27, 30, 36, 39, 43, 51, 65, 73, 62, 64, 5, 33, 63, 85, 90, 92, 93, 94, 106, 103, 104, 105, 107, 109, 116, 97, 99, 101, 102, 100, 41, 44, 45, 46, 40, 38, 47, 55, 56, 67, 69, 75, 66, 72, 58, 70, 60, 4, 6, 7, 11, 16, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 71, 125, 130, 131, 88, 129, 124, 137, 142, 28, 29, 31, 32, 34, 35 (del 28 al 35 con proposiciones avaladas). Mientras que 8 han sido eliminados: 82, 91, 96, 98, 113, 114, 115, 118.