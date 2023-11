Sebastián Yatra confirmó el final de su relación con Aitana: “Seguiremos siendo grandes amigos”

El paisa así lo dijo a un medio mexicano dejando a sus seguidores sorprendidos con la noticia - crédito @elejercitodelam/X

La historia de amor que derritió a los fanáticos de Sebastián Yatra y Aitana ha llegado a un triste final. Así lo dio a conocer el artista con un comunicado en una reconocida cadena televisiva en México, en el que despejó dudas sobre lo que se venía rumorando desde hace meses.

La historia entre los artistas tiene sus inicios en 2017, tiempo en el que cada uno tenía su pareja. La española estaba en una relación con Miguel Bernardeau de la serie Elite, mientras que Yatra estaba pasando las buenas en el amor con la modelo y actriz Clara Gelle, con quien grabó el clip Tacones Rojos; sin embargo, no fue hasta 2022 que los artistas fueron coaches en La Voz Kids España y confirmaron su romance.

“Nos queremos muchísimo. Somos y seremos grandes amigos de por vida. En este momento ambos estamos solteros, cada uno siguiendo su propio camino, pero la aprecio enormemente y vivimos momentos muy especiales este año”, fueron las declaraciones del intérprete de Vagabundo al canal mexicano Telediario.

Sebastián Yatra y Aitana eran una de las parejas más queridas de la farándula internacional, pues su química era innegable - crédito @aitanaysebastian/Instagram

A pesar de que los artistas estuvieron en Bogotá durante el fin de semana de presentaciones que cada uno tenía, en ningún momento se les vio compartiendo, algo que aumentó las sospechas.

Además, ambos arribaron a México para cumplir con la agenda que tenían en el país y aunque en una oportunidad cruzaron sus agendas con lo que desmentirían la ruptura, la pregunta insistente de los periodistas logró su cometido y Yatra no guardó silencio al respecto. De otra parte, no dejó de mostrar orgullo por lo que ha conseguido su expareja, llenando por completo el Auditorio Nacional de la CDMX.

“Me alegra mucho que haya experimentado ese momento especial en el auditorio. Yo la admiro mucho”, dijo el paisa con una sonrisa en su rostro.

Aitana Ocaña y Sebastián Yatra de vacaciones en Ibiza, desmintiendo los rumores de una ruptura - crédito G3/The Grosby Group

Por ahora, la cantante española no se ha pronunciado respecto de las declaraciones del paisa, por lo que los seguidores de la pareja tendrán que esperar a que la versión de Aitana se conozca. Sin embargo, días antes se habían visto muy felices compartiendo en un restaurante de Sevilla, España, por lo que se pensó que la relación estaba más sólida que nunca.

Esto se había dicho previo a los Latin Grammy

El cantante colombiano fue uno de los presentadores de la gala de los Latin Grammy en Sevilla, España; sin embargo, el cantante no asistió a la fiesta que se realizó el día antes de la entrega de premios, a la que Aitana fue sola. Una fuente consultada por medios españoles afirmó que la relación era sólida y que no había que temer por una presunta ruptura, incluso, desmintió los rumores de una infidelidad del paisa.

“Sebastián no quiso ir a la fiesta de los Latin Grammy porque no quería estar cansado al día siguiente, pues tenía una gran responsabilidad como conductor oficial de la entrega y decidió quedarse en casa preparando los libretos. Por su parte, Aitana prefirió dejar a su novio solo en la gala oficial del siguiente para que el foco mediático no se fuera a centrar en ellos como pareja y se desplazara el hecho de que Yatra debutaría como presentador, ella quiso dejarlo brillar. Aseguró la fuente no revelada a la revista Hola de España.