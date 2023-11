Presidentes del Senado y la Cámara aplazarían elección del contralor hasta 2024

Los presidentes de la Cámara y el Senado dejarán para 2024 la elección del contralor General de la República - crédito @CamaraColombia/@SenadoGovCo/X

Los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal) habrían decidido aplazar la elección del contralor General de la República para 2024, pues lo que queda de 2023 no es suficiente para adelantar el trámite, a esto hay que sumarle que aún no se ha firmado el contrato con la Universidad Nacional para hacer el examen de conocimiento y tampoco se ha abierto la convocatoria pública para los aspirantes.

De acuerdo con información de Semana, que reveló la intención de los presidentes del Senado y la Cámara, aplazar la elección del contralor podría beneficiar al destituido Carlos Hernán Rodríguez, que espera volver a la cabeza del ente de control fiscal si la Corte Constitucional resuelve a su favor una tutela que instauró para reversar la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección y ordenó al Congreso iniciar el proceso de nuevo.

La elección del contralor General de la República ha estado envuelta en polémica, comenzando por la tutela que instauró Rodríguez, y luego con la denuncia que hizo la representante a la Cámara por Bogotá de Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza de que la mesa directiva del Congreso tiene paralizado el proceso de elección, razón por la que anunció interpondrá un recurso de desacato ante el incumplimiento de la directriz del Consejo de Estado.

“Hemos iniciado un incidente de desacato contra la mesa directiva del Congreso, porque seis meses después de que el Consejo de Estado le dio la orden al Congreso de la República que iniciara de nuevo el proceso de elección de contralor y no ha habido poder humano que logre que haya un acto administrativo que defina las fechas del proceso”, le dijo la representante Pedraza a Sigue la W de WRadio

Además, advirtió que la mesa directiva del Congreso “está haciendo todo lo que está en su poder para ralentizar el proceso de elección del nuevo contralor y seguir atornillando al contralor encargado Zuluaga, que realmente es la cara visible del poder de Carlos Hernán Rodríguez”.

También criticó que el senador Name haya decidido “empezar el proceso de cero”. Esto, según la representante Pedraza, sin ningún argumento de fondo y con una única intención: esperar a que la Corte Constitucional tome una decisión a favor del excontralor Rodríguez: “Han hecho todas las maromas posibles porque el señor Name de la nada, sin ningún tipo de argumentación, decidió empezar el proceso desde cero, todo esperando a que la Corte Constitucional falle a favor de Carlos Hernán Rodríguez en su tutela”.

La congresista Jennifer Pedraza denunció que los retrasos para designar al nuevo contralor general estarían relacionados con intereses políticos de los partidos tradicionales - crédito prensa Jennifer Pedraza

Sobre esta tutela, la representante advirtió que es sorprendente que la corte la haya seleccionado “justo después de la famosa cena entre Carlos Hernán Rodríguez, Felipe Córdoba, Efraín Cepeda”. Reunión que dijo se había reseñado en Sigue la W. También dijo que en el Congreso ese está intentando cambiar la jurisprudencia no solo para pervertir el proceso de elección del contralor, sino para que Rodríguez regrese al cargo a toda costa.

“Estoy muy sorprendida, yo en general he sido muy respetuosa de la Corte, pero realmente estoy en shock con esta propuesta, porque lo que se propone es que todos los precedentes que existen y toda la jurisprudencia que existe al respecto, pues nada, la arruguemos y la botemos a la basura y establezcamos una nueva jurisprudencia para devolverle la Contraloría a Carlos Hernán Rodríguez”

La representante Pedraza reparó en la importancia de la Contraloría en la institucionalidad colombiana y denunció que Rodríguez estaría intentando ‘pagar’ su regreso al órgano de control fiscal repartiendo puestos, señalando cómo este se “ha vuelto, es un fortín para la politiquería, para la repartija de puestos a los partidos tradicionales y así es como el señor Carlos Hernán podría estar pagando ese favor de que lo sigan amarrando, amarrando y amarrando en la Contraloría a pesar del fallo del Consejo de Estado”.