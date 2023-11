María Fernanda Cabal explicó por qué Miguel Polo Polo genera “rasquiña espantosa” a la izquierda

María Fernanda Cabal salió en defensa de Miguel Polo Polo - crédito redes sociales

María Fernanda Cabal, una de las líderes del partido derechista Centro Democrático y senadora más visible de esta colectividad en el Congreso de Colombia, habló con W Radio sobre uno de sus pupilos, el representante a la Cámara por la curul de la Circunscripción Afrodescendientes, Miguel Polo Polo.

Cabal, que en algunos pronunciamientos no ha ocultado su intención de ser candidata a la Presidencia de la República en las próximas elecciones de 2026, resaltó el origen humilde del cartagenero, destacando que es de una familia de extracción popular.

“Hizo todo para graduarse y se graduó, en la universidad pública, y, además, es un apasionado que entiende los temas y los defiende”, sostuvo.

La influyente política insistió en que a Polo Polo le toca la batalla más controversial, que es contra lo que ella llama, causas justas pervertidas por la izquierda.

“Entonces la izquierda es la dueña de los negros, la izquierda es la dueña de los indios, es la dueña de los animales, es la dueña de la naturaleza, es la dueña de las mujeres, pero de qué formas es dueña: ¿es dueña prohibiendo o es dueña imponiendo?”.

Quien es esposa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro del equipo negociador del Gobierno en la mesa de diálogos de paz con el Eln, fue directa con las mujeres a las que, según su parecer, la izquierda las ha vuelto feminazis.

“A la mujer la vuelven antifemenina y odiadora de los hombres. Yo le digo a todas estas locas feminazis: «¿Ustedes no son hijas de un papá? ¿Su papá no es un hombre? ¿El día que tengan un niño, va a ser un macho violador?»”

Siguió su intervención, volviendo al tema del representante a la Cámara, cuestionando que como la izquierda es dueña de las minorías y de los negros, Polo Polo no tiene derecho a ser de derecha.

“Polo Polo ha dicho abiertamente que es gay, no lo ha negado, sí, bisexual, a ese le gusta a los dos lados y lo ha dicho. ¡Ah, no, resulta que toda esa línea tiene que ser de la izquierda progre! ¿Por qué?, si la mayoría de los gais que yo conozco son conservadores, no hacen lobby, tienen su vida exitosa, su sexualidad es privada”.

Sobre lo que genera el joven político en la izquierda, manifestó que es “una rasquiña espantosa, porque se sale del modelo en donde ellos tienen su colectivo encasillado, en donde nadie puede salirse de ahí, porque ellos son tan progres que nadie puede pensar diferente”.

Finalizó su intervención calificando como titánica la “pelea” de su colega político derechista.

“Va a tener un reconocimiento superior. Yo creo que, si Polo va al Senado, gana como senador con votos propios sin necesidad de lista cerrada”, concluyó.

Miguel Polo Polo y su oposición al Gobierno del Cambio

Miguel Polo Polo se ha caracterizado por ser uno de los opositores en medios de comunicación y redes sociales más activos al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sus posicionamientos ideológicos en X (antes Twitter) e intervenciones desde la Cámara de Representantes generan controversia y choques constantes con perspectivas de la izquierda.

El 18 de noviembre de 2023, se presentó una acción legal por parte de José Cuesta Novoa, concejal bajo la bandera de la coalición Colombia Humana – Unión Patriótica, al interponer formalmente ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia una denuncia de índole penal.

La demanda imputa al congresista el grave cargo de genocidio en concurso heterogéneo. Dicha acusación se fundamenta en una serie de declaraciones públicas realizadas por Polo Polo en su perfil oficial de la plataforma digital donde pidió “plomo a los guerrilleros”.