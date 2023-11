Figura de Nacional considera el retiro del fútbol por una lesión: “No sé lo que venga”

Atlético Nacional viene de ganar la Copa Betplay ante Millonarios en Medellín - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional no cabe de la dicha tras conseguir la Copa Colombia ante Millonarios, un título que calmó a la afición a pesar de sus críticas a la junta directiva y jugadores debido a los malos resultados en la Liga Betplay. Finalmente, el equipo alcanzó el cupo a la Conmebol Libertadores 2024, uno de sus objetivos para la temporada 2023.

Más allá de que no fue el partido más brillante para el club y que estuvo a punto de perderlo, el Verdolaga sacó a relucir su jerarquía en finales para conseguir un empate agónico y después vencer en penales por 5-4, teniendo una vez más como figura a Kevin Mier.

Pero no todo es alegría en Nacional, que ahora pone la cabeza en la Liga, ya que uno de sus jugadores más importantes en la temporada 2023 afirmó que está considerando seriamente el retiro de la actividad profesional, una lesión lo viene aquejando tiempo atrás y no sabe lo que pasará en 2024.

“Hace meses que tengo esa molestia”

De todos los jugadores en Nacional que disputaron la final de Copa Colombia, uno de los titulares fue Jhon Duque, mediocampista defensivo que fue reemplazado a los 62 minutos y vio a su equipo salir campeón desde el banco: “Estoy agradecido con Dios y la vida, siento que era un título que se merecía el equipo. Pasamos situaciones difíciles en todo el año. Trato de estar con las personas que han estado ahí”.

En charla con Win Sports, el volante destacó la actitud de sus compañeros para alcanzar el título: “Lo vimos en estos partidos. Nos veían liquidados, el equipo no se rindió. Siempre estuvo ese ímpetu y ganas de sacar ese partido adelante. Por la idea y la cohesión nos haremos fuertes”.

Jhon Duque lleva 43 partidos en lo que va de la temporada 2023 con Nacional y ya ganó la Copa Colombia y Superliga - crédito Atlético Nacional

Sin embargo, Duque reveló que su lesión en el tobillo izquierdo no ha mejorado totalmente, continúa con algo de dolor que no le permite brillar en la cancha y dejó abierta la posibilidad del retiro, ya que no se encontraría en condiciones para seguir la actividad profesional.

“Hace varios meses vengo cargando una dolencia en el tobillo, hace meses que tengo esa molestia, en algún momento pensé en retirarme, pero no sé todavía. No sé si operarme, no sé qué venga, pero hoy estoy acá celebrando un título, sabía que Dios no me iba a dejar”, afirmó.

La lesión del “ingeniero”

El 25 de septiembre de 2022, Atlético Nacional informó en un comunicado que Jhon Duque sufrió una pinzamiento anterior en el tobillo izquierdo, lesión para la que debió ser intervenido con una artroscopia que lo sacó de las canchas durante tres meses.

La lesión de la que Jhon Duque se viene quejando es un pinzamiento anterior del tobillo izquierdo, del cual fue intervenido en 2022 - crédito Atlético Nacional

Desde entonces, el bogotano viene luchando con la molestia física en el pie, sumado a otras lesiones a lo largo de la temporada 2023 como el esguince grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha en marzo, cuya incapacidad fue de cuatro semanas.

En marzo de 2023, Jhon Duque, recién recuperado de su lesión en el tobillo, sufrió un esguince en la rodilla derecha - crédito Atlético Nacional

Pese a las molestias físicas, Duque disputó 43 partidos en el año con los verdes, marcó un gol en la Liga Betplay y se ha ganado el corazón de la hinchada por su sacrificio en la cancha, además de la confianza del técnico Jhon Bodmer para ganarse la titularidad.

La otra razón para irse

Aparte de la lesión en el tobillo que le impediría a Jhon Duque seguir en Atlético Nacional, otro tema que apartaría al volante es su contrato que acaba el 31 de diciembre de 2023, no se han visto acercamientos para una renovación y su futuro es incierto.

De los ocho jugadores a los que se les termina el vínculo finalizando la temporada, el Ingeniero es uno de los que no se tiene certeza si se quedará o se despedirá, a diferencia de los que tienen un pie afuera como Tomás Ángel, Jader Gentil y al parecer Nelson Deossa que iría al fútbol internacional.