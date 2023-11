Exmilitar y vecino conflictivo en Facatativá tendría un arsenal de armas en su apartamento: “Si nos tocaba volarnos, nos volábamos todos”

Jhon Rocha Bernal dio su versión de los hechos a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales - crédito Jhon Rocha Bernal / Facebook

A través de redes sociales se conoció un particular caso de justicia por mano propia, en el que los habitantes del conjunto residencial Heliconias, ubicado en Facatativá (Cundinamarca), destruyeron los vehículos —dos carros y una moto—, de Jhon Leo Rocha Bernal, un exmilitar señalado de maltratar física y verbalmente al personal de seguridad, principalmente.

Te puede interesar: El extenso prontuario “criminal” del exmilitar que se hizo viral por agredir a los celadores de su conjunto residencial

Los hechos, según testimonios de los vecinos, se desencadenaron a raíz de la conducta violenta del sujeto, la cual ha quedado captada en varios videos de cámaras de seguridad en los que se le ve visiblemente alterado, dañando uno de los monitores que hacen parte de las herramientas de vigilancia de los guardas. Mientras que en otro clip, el hombre amedranta con un machete a los trabajadores de seguridad privada.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Revelan video de exmilitar que agredió a sus vecinos en Facatativá atacando a vigilantes con un machete

Luego de que la polémica bajara de intensidad, Rocha Bernal realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta personal de Facebook, en la cual dio a conocer su versión de los hechos, indicando que lo atacan porque ha denunciado el consumo de sustancias psicoactivas en el conjunto. Además, aseguró que no agredió a la celadora, como se dijo inicialmente.

“Esto viene de tiempo atrás y de situaciones ajenas personales, acá nada tiene que ver con lo que yo fui o con lo que yo pagué”, recalcó el exmilitar.

Rocha afirmó que tenía en su apartamento armas de fuego y dos granadas, las cuales pensó utilizar si alguien se atrevía a ingresar a su vivienda.

“Donde la gente se hubiera metido al apartamento, con legalidad lo digo: mato a esos triplehijueputaa, fueron rompiendo, haciendo y deshaciendo y salía (...). Después de que pusieran un pie en el apartamento, nos íbamos en volqueta. Soy consciente y la Policía sabía que tenía dos granadas de mano por si se desataba el mierdero, si nos tocaba volarnos, nos volábamos todos (sic)”, afirmó.

El exmilitar dijo que accedió a bajar del apartamento desarmado, porque fue la condición de los policías que hicieron presencia en el lugar. Afirmó que tomó esta decisión con el objetivo de que su familia saliera a salvo del lugar, y que siempre estuvo dispuesto a dialogar:

“Cuando llega la Policía, es por la orden que yo le había dado de sacar a mi familia (...) por la familia uno hace lo que sea y la Policía sabía que yo estaba armado dentro del apartamento. Ellos lo sabían y una de las condiciones que ellos me colocaron: ‘Nosotros llevamos a su familia, pero necesitamos que usted se desarme’. Ellos solamente permitieron que yo fuera con el arma mía, la que tiene el salvoconducto. Yo estaba presto para dialogar (sic)”, aseveró.

Finalmente, Rocha dijo que regresará al apartamento, porque le pertenece y es su único lugar para vivir: “Ese apartamento es mío y seguirá siendo mío, no me pueden violentar el derecho fundamental de vivir porque el apartamento es mío. Si no quieren que yo esté allá, yo necesito que me compren y listo (...) Allá tengo mis cosas y allá voy a vivir, entonces de toda la gente que me está amenazando, que allá lleguen y me maten”.

Vecinos de militar se cansaron de sus abusos en conjunto residencial Heliconias, en Facatativá- crédito redes sociales / X

Los antecedentes judiciales de Jhon Leo Rocha

En redes sociales se dio a conocer el extenso prontuario que tendría el exmilitar, que va desde intimidación con armas de fuego hasta la utilización ilegal de uniformes oficiales.

Te puede interesar: Militar (r) juró vengarse de quienes destrozaron sus vehículos en Facatativá, durante una protesta en su contra

Uno de los casos data de 2019, donde presuntamente cinco exmilitares fueron arrestados por ingresar a la escuela de Comunicaciones Militares de Facatativá con uniformes del Ejército, a pesar de ser militares en retiro. Alegaron haber sido invitados por un alto oficial y personal de la Secretaría de Educación para presenciar un desfile por la independencia de Facatativá, pero su versión nunca fue confirmada; como consecuencia, los cinco recibieron una anotación por vestir prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Vecinos reportan varios altercados violentos e histéricos de Jhon Leo Rocha, identificado como militar en retiro - crédito @andreitamfc14 / X

En 2011, la Policía de Facatativá se vio en la necesidad de trasladar a Rocha a la estación de Policía tras un incidente que ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, cuando el hombre realizó disparos al aire desde una tienda de barrio en el día de su cumpleaños. Según el reporte, en la diligencia de aprehensión un miembro de las Fuerzas Militares se habría presentado en la estación y, al darle la espalda a Rocha, este habría perdido el control, profiriendo insultos contra el personal de la Policía.

Un testigo que fue consultado por Noticias Caracol explicó: “Estaba creo que de cumpleaños pues, estaba contento, así que en ese arrebato disparó al cielo”.