Le roban el mercado a una mujer en Antioquia: se lo sacaron de la maleta que había dejado en su vehículo

Una mujer fue víctima de hurto en Envigado: dejó las bolsas del mercado en su carro y se las robaron

Una mujer que realizaba sus compras en un almacén de cadena en Envigado, área metropolitana del Valle de Aburrá, fue víctima de un robo mientras dejaba temporalmente su mercado en su vehículo para realizar una diligencia.

Los hechos ocurrieron cuando la afectada, después de comprar los víveres para abastecer su hogar, guardó las bolsas de frutas, verduras y otros productos en su automóvil y decidió ausentarse para realizar una diligencia. Al regresar, se encontró con la sorpresa de que sus compras habían sido robadas.

La víctima relató a El Colombiano que serían dos hombres los responsables. Uno de ellos utilizó un dispositivo tecnológico para desactivar la alarma del vehículo, así como la de otro automóvil cercano. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento en que los delincuentes sustrajeron los cuatro paquetes del mercado.

Ciudadanos aseguran que han forzado sus vehículos para robarles sus pertenencias

La afectada, al denunciar el incidente, pudo revisar las grabaciones de seguridad y descubrió que los presuntos ladrones estaban al tanto de su compra. Incluso, uno de ellos había pasado junto a ella.

Hasta el momento, no se ha revelado el valor exacto del mercado, pero se estima que supera los 400 mil pesos debido a la cantidad de bolsas sustraídas.

Las autoridades están investigando este incidente y evalúan si esta modalidad de robo está en aumento en almacenes de cadena y centros comerciales. Según la afectada, este sería el segundo caso de este tipo del que se tiene conocimiento en el municipio, lo que genera preocupación entre los clientes y propietarios de supermercados.

“Modus Operandi” de hurto a los carros en parqueaderos

En las calles de la capital del Valle del Cauca, la inseguridad y el robo de partes de carros o elementos de la propiedad de los conductores se han convertido en un problema cotidiano.

Casos de este tipo se han registrado en varias ciudades de Colombia, en los que los delincuentes utilizan llaves maestras o controles capaces de abrir cualquier tipo de puerta de los automóviles, así como desactivar la alarma. Esta técnica les permite acceder fácilmente a los automotores, aprovechando la distracción de los propietarios.

Delincuentes usan controles "maestros" para abrir vehículos y hurtar lo que está dentro

Situaciones recientes, denunciadas en redes sociales, han puesto de manifiesto la “efectividad” de esta táctica. En agosto de 2023, un ciudadano caleño compartió su experiencia en redes sociales: “Estoy en el parqueadero del Éxito, todo el día trabajé, llego a las cinco y media y dejo mi maletín en la parte de atrás en donde está el baúl, cogí mi otro maletín y me voy para el gimnasio y bajé a la hora de la clase, la alarma del carro está desactivada, observé y se me habían llevado el maletín, menos mal no tenía nada más de valor”.

Estos incidentes no son casos aislados. En las últimas semanas de noviembre, Juan David Acevedo se convirtió en otra víctima de esta ola de robos. Mientras estaba en el Homecenter, su vehículo fue forzado y despojado de equipos de fotografía y video valuados en más de 15 millones de pesos.

Como el de Juan David Acevedo, son varios los testimonios en redes sociales que piden al almacén que de una respuesta sobre este tipo de hechos pues a pesar del personal de seguridad y de cámaras se siguen presentando hurtos

El testimonio de Acevedo se hizo viral en redes sociales, generando una oleada de denuncias de ciudadanos que han sufrido robos similares en establecimientos comerciales. La comunidad está exigiendo medidas más estrictas de seguridad y la colaboración de las autoridades para frenar esta creciente problemática que afecta la tranquilidad de los habitantes de la capital colombiana.

De acuerdo con el Estatuto al Consumidor (Ley 1480 de 2011) en Colombia, los parqueaderos tienen la responsabilidad de responder ante eventos como robos ocurridos en sus instalaciones. La legislación establece las obligaciones de los prestadores de servicios de parqueo, incluso en los casos en los que estos sean gratuitos.

Según la normativa, en situaciones donde las zonas de estacionamiento son gratuitas, “el prestador del servicio responderá por los daños causados cuando medie dolo o culpa grave”. Es importante destacar que el dolo, en este contexto, se define como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

En este sentido, ciudadanos esperan que las empresas tomen acciones concretas para mejorar la seguridad en sus instalaciones, implementando medidas como sistemas de vigilancia, iluminación adecuada y personal de seguridad capacitado.