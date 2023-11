Metallica realizaría dos conciertos en Medellín: crece la especulación

Desde el lanzamiento del undécimo disco de la banda, "72 seasons", se ha especulado que Colombia estaría en su gira sudamericana - crédito @Metallica / Instagram

El periodista y locutor Alberto Marchena generó controversia al afirmar que “Metallica podría tener dos conciertos en Medellín”. Además, expresó que en caso de que sea un hecho, él duda si los fanáticos puedan pagar la boleta para ver a uno de los ‘cuatro jinetes del thrash metal’ en la capital antioqueña.

“Es un tema costos. Los que viajan deberán pagar hotel por las dos fechas. La de regresar después del show ya no aplica. Complicado para el bolsillo de muchos... Pilas. No es un tema de regionalismos. Medellín es una gran ciudad. Pero para conciertos depende del público que le aporta Bogotá. Y la economía no está fácil para costear esos costos. Ojalá me equivoque. Nada contra la preciosa ciudad”, expuso el periodista en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Entre tanto, la cuenta @Pikerias aseguró que había hablado con un productor y empresario sobre la veracidad de este hecho, a lo que presuntamente este respondió “en eso andan y se hace presión”.

Crece especulación, Metallica realizaría dos conciertos en Medellín - crédito X

Por su puesto, varios fanáticos de la banda recordaron la relación que tiene el artista colombiano, Juanes, con Metallica, asegurando que primero fue el cover realizado por el exintegrantes de Ekhymosis en Rock al Parque 2019 y de hacerse el concierto en Medellín, muy probablemente estará en tarima con la agrupación liderada por James Hetfield.

Megadeth confirma concierto en Bogotá después de 12 años

El thrash metal retumbará nuevamente en Bogotá con la explosiva reaparición de Megadeth, una banda icónica que regresa tras 12 años de ausencia. Fundada por el legendario Dave Mustaine en 1983, la agrupación californiana se apoderará del Movistar Arena el 21 de abril de 2024, marcando su única parada en Colombia dentro de la gira Crush The World Tour.

En una entrevista reciente con Radiónica, Mustaine compartió su entusiasmo al recordar la conexión única con la audiencia colombiana, resaltando momentos memorables como el aniversario del Countdown to Extinction en 2012. La devoción de los fanáticos colombianos no pasa desapercibida, y la banda espera recrear esa pasión en su esperado regreso.

La noticia emocionó a los fanáticos del metal y la agrupación en redes sociales, a pesar de que se rumoreaba desde mitad de este año que la banda vendría a Colombia - crédito @megadeth / Instagram

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) se llevó a cabo del 15 al 17 de noviembre, brindando a los seguidores la oportunidad de asegurar sus boletos antes de la venta general, que inició el 17 de noviembre a las 9 de la mañana a través de TuBoleta.

Este retorno de Megadeth se suma a más de 50 preventas anunciadas por #ExperienciasAval en 2023, consolidando la posición de la banda como uno de los eventos musicales más destacados del próximo año.

La experiencia Megadeth promete ser inolvidable, con más de cuatro décadas de carrera y más de 15 álbumes en su repertorio. Desde clásicos como Peace Sells, hasta himnos más recientes, como The Sick, the Dying... and the Dead!, la banda tiene preparado un setlist diverso. El Movistar Arena, como escenario de esta cita musical, se vislumbra como el lugar perfecto para la esperada batalla headbanger de 2024.

Los precios de las entradas oscilan entre $328.900 y $529.000, con servicio y silletería numerada. Además, la preventa facilitará el ingreso de menores de edad acompañados de un adulto responsable en las zonas libres de alcohol. La anticipación crece a medida que se acerca el regreso triunfal de Megadeth, consolidando su estatus como un fenómeno musical que trasciende el tiempo.

La última vez que la agrupación visitó el país lo hizo con la también reconocida Black Sabbath, junto con El Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, el 19 de octubre de 2013.