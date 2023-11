Paella a la colombiana fue elegida como la tercera mejor del mundo

Paella a la colombiana se coronó como la tercera mejor del mundo - crédito Paella de Leyva

Los diversos y exquisitos sabores colombianos no dejan de sorprender al paladar extranjero. Esta vez, una paella al estilo colombiano se llevó el galardón como la tercera mejor preparación de ese tipo en el mundo, durante el concurso internacional World Paella Day.

Te puede interesar: Lugares recomendados para disfrutar una Navidad inolvidable cerca de Bogotá y a bajo costo

Se trata de la paella andina, una preparación del chef colombiano Arturo Bredregal, la cual mezcla lo mejor del tradicional platillo, con ingredientes propios de Colombia como la trucha de río y una variedad de papas nacionales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: A Kimberly Reyes le robaron sus joyas mientras viajaba a Sevilla, España: “No tengo nada”

“Por supuesto que los valencianos son puristas con su tema, pero como bien se sabe este es el único día donde se permite jugar un poco. Les gustó muchísimo la mezcla de sabores, los perfumes que dan los tubérculos andinos, quisimos hacer una presentación una propuesta donde de verdad hubiera un viaje de ida y vuelta”, contó Bredregal en diálogo con la agencia de noticias EFE.

El chef colombiano Arturo Bredregal, cuya paella se posicionó como la tercera mejor del mundo - crédito Paella de Leyva

Las dos recetas que lo llevaron a obtener la medalla de bronce en el World Paella Day, un día en el que distintos chef del mundo compiten por ser seleccionados como uno de los mejores en la preparación de ese tradicional platillo español, están incluidas en la carta que ofrece Bredregal a sus comensales en su restaurante Paella de Leyva, ubicado en el municipio boyacense de Villa de Leyva.

Te puede interesar: Celia Cruz y la supuesta rivalidad que tenía con Shakira: esto es lo que se sabe

En el concurso, en el que no participan españoles, el chef colombiano logró su pase a la final del torneo con una de sus recetas de paella, cuyos ingredientes incluían una amplia variedad de papas nativas de Colombia, y trucha de río.

Sin embargo, fue la receta de paella con codornices marinadas en café la que cautivó a los jueces y ubicó al platillo como el tercero mejor del mundo en su tipo.

“Quisimos hacer una propuesta donde de verdad hubiera un viaje de ida y vuelta. Si bien tenemos esas bases españolas, de América también se llevaron sabores que enriquecieron y globalizaron a la paella como un todo”, expresó Bredregal a la citada agencia de noticias.

El chef colombiano Arturo Pedregal apila platos de paella el 16 de noviembre de 2023, en Bogotá (Colombia). El cocinero se llevó el reconocimiento a la tercer mejor paella del mundo - crédito EFE

“La codorniz con café les pareció un poco polémica pero también les gustó muchísimo”, agregó el chef en cabeza del restaurante Paella de Leyva.

En el marco del concurso del World Paella Day, haciendo énfasis en que Colombia y Valencia tienen más cosas en común de lo que aparentan, el director de marca y mercados en Visit Valencia, Miguel Ángel Pérez, develó al portal de noticias 90 Minutos que se encuentran trabajando para lograr una conexión aérea directa entre la ciudad española y el territorio colombiano.

“Valencia es mágica, lo tiene todo, es una ciudad que no es grande ni chiquita, la parte histórica, las playas, su gastronomía”, manifestó a EFE el chef colombiano señalando que tanto Valencia como Colombia tienen más cosas que las unen que las que las separan.

Tres sopas de carne están entre las 50 mejores del mundo

Imagen de archivo del sancocho, del menú de Hatoviejo en Medellín. La sopa entró en el listado de las mejores 50 del mundo - crédito @restaurante_hatoviejo en Instagram

El reconocimiento a la paella a la colombiana se dio a tan solo días de que la guía de gastronomía online, Taste Atlas, ubicara a tres sopas colombianas entre las 50 mejores a nivel mundial.

Con 2.734 votaciones, el sitio de reseñas seleccionó las mejores preparaciones con carne que los viajeros consideraron como las mejores en esa categoría a nivel mundial. En esta edición la guía incluyó tres platillos típicos colombianos.

“Los rankings TasteAtlas no deben verse como la conclusión global final sobre la alimentación. Su propósito es promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por platos que no has probado”, destacó Taste Atlas.

En el ranking 2023, la guía gastronómica seleccionó entre las 50 mejores sopas con carne del mundo al sancocho colombiano, el ajiaco y el caldo de costilla. Cada uno de ubicó en los puestos 26, 29 y 47, respectivamente.