Gilberto Santa Rosa de “Yo me llamo” no pudo contener la emoción en el programa tras recibir una grata sorpresa

El imitador de Gilberto Santa Rosa fue sorprendido en el programa - crédito Caracol Televisión / YouTube

Después de una nueva jornada de presentaciones en Yo me llamo, tres de los cuatro imitadores que subieron al escenario fueron sentenciados a la noche de eliminación. El único que logró librarse de esta situación fue el imitador de Gilberto Santa Rosa, quien impresionó al jurado con su impecable interpretación de la popular canción Mal herido.

El doble del reconocido artista puertorriqueño no solo recibió los aplausos del público y los elogios de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, sino que también fue sorprendido con un regalo que le tenían preparado.

El imitador del caballero de la salsa ha experimentado un crecimiento significativo desde su llegada al templo de la imitación, convirtiéndose con el tiempo en uno de los participantes más destacados en la competencia. Esta notable evolución se atribuye, en gran medida, a los comentarios del jurado, quienes le han exigido un rendimiento aún más elevado y, como ya es habitual en él, ha respondido de manera excepcional a estos desafíos.

Después de impresionar al jurado con su impecable presentación, Yo me llamo sorprendió al imitador con un mensaje de Gilberto Santa Rosa. El caballero de la salsa expresó no solo el apoyo al imitador durante el programa, sino que también le agradeció por rendirle homenaje diariamente y esforzarse al máximo por tratar de ser el doble perfecto.

El concursante del programa no pudo ocultar su emoción al escuchar estas palabras y se mostró profundamente agradecido por la conmovedora sorpresa.

Gilberto Santa Rosa le envió un mensaje al imitador del programa - crédito Caracol Televisión / YouTube

“Saludos, yo me llamo Gilberto Santa Rosa y le envío un saludo muy cariñoso a Gilberto Santa Rosa y mi agradecimiento por el honor que me hace y mi deseo de que tenga muchos éxitos en esta jornada de Yo me llamo. Hazlo con el corazón, hazlo con convicción y hazme quedar bien, ante un pueblo que yo quiero mucho, que es el pueblo colombiano”, aseguró el reconocido cantante puertorriqueño.

Sobre la sorpresa que recibió, el imitador, quien estaba muy conmovido por el mensaje, mencionó: “Para un artista imitador, que el original tenga esa grandeza, más de lo que ya es, que pueda fijarse en el trabajo de este humilde imitador es el logro más soñado. Lo que hacemos acá todos, lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto al personaje que representamos, no pretendemos ser como ellos, pero pretendemos brindarle al público esa ilusión de que están viendo a ese titán que ven en los escenarios y en los videos. Nosotros humildemente acá parados ante ustedes, ese tributo con mucho cariño”.

Amparo Grisales resaltó la presentación del imitador de Gilberto Santa Rosa - crédito Caracol Televisión / YouTube

César Escola destacó la actuación del salsero y afirmó “qué linda presentación, hoy te luciste. Comenzaste suave, interpretando y cuando uno está mal herido hace confesiones, salen del corazón y fuiste creciendo. Estás representando con tanto respeto a este ser tan bonito”.

Amparo Grisales, por su parte, señaló: “Tienes una calidad, eres un sonero maravilloso, te admiro de verdad (...) eres realmente maravilloso, yo me ericé, me encantó, eres exacto, preciso, eres muy carismático”.

El último en hablar fue Pipe Bueno, que mencionó “tuve la fortuna de compartir con el maestro, es un caballero y haber tenido tan cerca al maestro, escucharlo, cantar y después regresar aquí a trabajar, se da uno cuenta de lo que tanto te pareces al maestro y te quiero felicitar”.

Tras culminar las presentaciones, el jurado eligió a los tres sentenciados a la noche de eliminación. En esta ocasión fue el turno para Vicente Fernández, Ryan Castro y Shakira. Por otra parte, Gilberto Santa Rosa fue el mejor de la noche y se llevó un premio de cinco millones de pesos.