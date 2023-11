Enamorarse de Piqué le costó a Shakira más de $100 millones de euros, según su abogado

Pau Molins, abogado de Shakira, dijo que el enamoramiento de la cantante barranquillera le costó $120 millones de euros - crédito archivo de Infobae.

La artista colombiana pasa por problemas legales con la justicia española por evasión de impuestos, por lo que deberá pagar $432.000 euros por el acuerdo con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña, para evitar la cárcel. Para el abogado de Shakira, Pau Molins, su vida junto el exfutbolista Gerard Piqué le ha salido costosa.

“El enamoramiento (de Piqué) le ha costado $120 millones de euros”, dijo la defensa de la colombiana para el medio catalán RAC1; además, indicó que si hubiera tenido una relación con el defensa central de Sevilla FC Sergio Ramos “le hubiera costado mucho menos dinero”.

El jurista Molins indicó al medio que si la intérprete de Monotonía no hubiese sido residente en Cataluña, España, se hubiera liberado de tres delitos de los seis que le fueron imputado: “Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles... Si eres residente en Cataluña, puedes ir a prisión por un delito que es imposible que te lleve a Madrid con la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio “.

Molins explicó que la justicia la acusa de no pagar impuestos entre los años 2012 y 2014, a pesar de los múltiples viajes de la artista la mantenía lejos de Barcelona, pero “La Hacienda española considera que vivía aquí más de la mitad del año y que, por tanto, tenía que pagarlos”.

Asimismo, la defensa de la madre de Milan y Sasha recalcó que la cantante nunca quiso engañar a la justicia española y por ser una artista de talla mundial es difícil determinar en que país debe pagar impuestos: “Es un tema muy complicado con los artistas mundiales. ¿Dónde trabajan si están todo el día alrededor del mundo? En el 2011, Shakira hizo una gira mundial y visitó 74 países. Es complejo determinar dónde tiene que pagar sus impuestos”.

“Ella tenía una estructura empresarial internacional , pero por motivos de eficiencia empresarial, no para esconder nada a nadie. Si la motivación fuera no pagar impuestos y ocultar ingresos, Hacienda no pudo pedirle el dinero que le ha pedido, porque no habría tenido acceso”, agregó el abogado defensor.

Pau Molins agregó que le manifestó a la cantante que si iban a juicio “podríamos haber ganado”; sin embargo, respetó la decisión de Shakira, que “priorizó el bienestar de sus hijos y que quería pasar la página en España”.