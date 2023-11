Vicefiscal Mancera acusó a Gustavo Petro de ponerle una ‘lápida’ y de armar un complot en su contra: ¿qué dijo?

La vicefiscal Martha Mancera se defendió de los señalamientos en su contra y enfiló baterías contra el presidente Gustavo Petro - crédito EFE - Colprensa

Cansada de lo que llamó un entramado de corrupción para desprestigiar su carrera, la vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, rompió el silencio y el lunes 20 de noviembre lanzó duras acusaciones contra el presidente de la República, Gustavo Petro, al que acusó de armar todo un plan para que deje su puesto; según ella, ante la posibilidad de que ejerza como fiscal encargada.

Te puede interesar: Duro jalón de Orejas de Iván Cepeda a Francisco Barbosa por nuevo escándalo en la Fiscalía: “Debe informarle al país sobre la infiltración del narcotráfico”

En entrevista a Semana, Mancera se despachó en contra del jefe de Estado, al que culpó de proteger narcotraficantes y de impedir que la labor de la Fiscalía General de la Nación en Buenaventura (Valle del Cauca) se lleve a cabo en profundidad. Y todo porque el jefe de Estado, el domingo 19 de noviembre, replicó en sus redes sociales una grave denuncia en contra de la mujer, que lleva 30 años en ejercicio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

El caso que ameritó el pronunciamiento de Mancera

Afirmaciones que se conocieron luego de la columna del periodista Daniel Coronell, titulada Pacho el malo, en la que reveló lo que sería presunta alteración de los archivos de una investigación encubierta sobre el envío de drogas desde este puerto del Pacífico, en la que participó un funcionario del ente investigador, y en la que la acusan de encubrir a Francisco Javier Martínez Ardila, director del CTI en Buenaventura.

Te puede interesar: Fiscalía anunció investigación al director en Buenaventura y sus supuestos vínculos con el crimen organizado

Y es que, según la denuncia, dos investigadores de la Fiscalía, Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León, al parecer incluyeron en el informe de la investigación una declaración oficial en la que afirman que informaron a Mancera sobre lo que sería el actuar de Martínez Ardila; pero que la mano derecha del fiscal General no dio aviso sobre los resultados de dicho trabajo encubierto.

A lo que se sumaría, según contó uno de los agentes, González León, que fue contactado por Víctor Alfonso Forero Cortés, que hace parte del CTI, el cual le pidió que borrara del informe el nombre del director del organismo en Buenaventura, debido a que no había “información puntual” sobre la participación en esta red de tráfico de estupefacientes. Así quedó registrado en un audio que replicó Coronell.

Te puede interesar: Jefe del CTI de Buenaventura estaría vinculado con trafico de cocaína al exterior: el presidente Petro le pidió al fiscal Barbosa una investigación

Al contrario, señalaron que luego de poner en conocimiento esta situación, ambos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación fueron relevados de sus cargos, a lo que se sumaría una investigación disciplinaria por presunto concierto para delinquir y otros punibles. Por lo que señalaron a la vicefiscal Mancera de ser la responsable de esta especie de persecución en su contra.

Ante esto, Petro compartió la columna en su cuenta de X (antes Twitter) y acusó indirectamente a Mancera de los hechos expuestos en el escrito.

“Así se toman las instituciones y las convierten en exportadoras de cocaína y en importadoras de armas ilegales. Usan el mismo estado para potenciar el crimen. La razón de la inseguridad está en la capacidad de cooptación del criminal sobre el estado. Convierten instituciones que deberían perseguir, investigar y hacer justicia, en instituciones de bolsillo del criminal”, replicó el presidente.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema que expuso el periodista Daniel Coronell, sobre el supuesto encubrimiento de la vicefiscal Martha Mancera - crédito @petrogustavo/X

La vicefiscal se defendió de los señalamientos en su contra

Ante la gravedad de las acusaciones, la vicefiscal Mancera salió a negar la versión periodística sobre un supuesto encubrimiento a conductas criminales en las que habría incurrido Martínez Ardila y apuntó hacia el presidente Petro como el gran responsable detrás de lo que calificó como un complot en su contra. Al turno que apuntó al mandatario de querer beneficiar a poderosos narcotraficantes de esa zona del país.

“Esa estrategia la ha dicho el señor fiscal general de la nación, la sabe el presidente para desprestigiar a una funcionaria de 30 años de ejercicio. Me está diciendo a mí mafiosa. Más bien por qué no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la Casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia”, señaló.

La mujer se refirió a un plan que consistiría en tres estrategias: la primera, la de volverla una “mafiosa”, la segunda, la de seguirla y la tercera, la más delicada, la de acabar con su vida. “¿La de asesinarme? La de ponerme una lápida encima, como lo acaba de hacer el presidente de la República”, señaló a Semana, en la que insistió, una y otra vez, que ella no es la delincuente, y sí los agentes que la inculpan.

Mancera indicó que el 4 de octubre de 2023, durante el acto de perdón a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Soacha y Bogotá, tenía plena certeza de que el presidente quería afectar su nombre. Su argumento se basa en el discurso en el que Petro mencionó que había personas que no querían que se nombrara una “fiscal autónoma e independiente”, y que les daba miedo que esa situación suceda.

Martha Mancera podría quedar como fiscal General (e) de la Nación si la Corte Suprema no designa un titular - crédito Fiscalía General de la Nación

“Que no es el doctor Francisco Barbosa (fiscal General), sino que hay otros sectores y otras personas. Y al día siguiente: sorpresa; hay un medio de comunicación escrito que dice: ‘Desde Palacio’. Y Petro dice que la que está detrás es Martha Yanet Mancera. Respete, presidente”, dijo la vicefiscal.

Del mismo modo, la funcionaria puso en evidencia lo que serían perfilamientos en su contra, pues estarían tomando registro fílmico y fotográfico de sus movimientos. Un hecho grave a su parecer, pues no cuenta con un esquema robusto de protección, pese a en 27 de sus 30 años en el organismo judicial ha contado con escolta para garantizar su seguridad.

“Ya es normal que se siga a las personas, que se le tome fotografías, que se hagan videos. Eso es normal para las instituciones, pero debería ser anormal, porque entonces quienes de una u otra forma aplicamos la ley contra narcotraficantes y contra quienes las infringen, entonces somos perseguidores del Gobierno”, agregó Mancera al referido medio.

“Gestores de paz siguen con el control total del puerto”

Por último, la vicefiscal señaló a los gestores de paz avalados por el Gobierno nacional como los que continúan con comercialización de droga en el puerto, además de protagonizar hechos violentos, sin que exista respuesta del Estado.

“Siguen con el control total del puerto y no pasa absolutamente nada desde el Gobierno. ¿Y me van a decir que soy yo la que estoy realizando una situación de estrategia para que los narcotraficantes se sientan cómodos? Cuidado, señores, fui yo la que firmé, ¿que no se pueden levantar las órdenes de captura en Colombia contra narcotraficantes pertenecientes al Clan Golfo o a las otras estructuras?”, dijo.