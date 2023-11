Miguel Uribe Turbay se pronunció sobre la caía del PIB: “Petro le está haciendo daño a Colombia”

El congresista del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay arremete contra Gustavo Petro por el decrecimiento de la economía colombiana en el tercer trimestre de 2023 - crédito Colprensa

La cifra del Producto Interno Bruto (PIB) que reveló el 15 de noviembre el Dane sigue causando reacciones de expertos, políticos y ciudadanos. En el tercer trimestre del año, el PIB se contrajo en 0,3% con respecto al mismo periodo en 2022.

Este declive sigue una tendencia a la baja que ya se había manifestado en el trimestre anterior y es una situación que no se observaba desde el inicio de la pandemia. Por esto, analistas han sugerido que, de continuar con este ritmo, el país podría caer en una recesión económica. No obstante, no existe un acuerdo sobre esta premisa.

Uno de los congresistas que calificó como grave esta situación fue el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Este legislador, quien ya había advertido sobre la posibilidad de un deterioro económico sin medidas inmediatas, expresó su angustia en las redes sociales que “arrancó el decrecimiento”.

Además, Uribe señaló que ya se habían anticipado tiempos difíciles para la economía durante el gobierno de Gustavo Petro, citando el crecimiento del 0,3 % en el segundo trimestre como un indicador preocupante.

Uribe Turbay atribuye estos resultados a lo que él califica como una “mala política de reactivación económica” por parte del Gobierno, generando incertidumbre y afectando tanto a las empresas como a los consumidores.

“Aumenta los impuestos, nos hace menos competitivos y persigue a la iniciativa privada”, expresó en el mismo video en su cuenta de X

El senador destacó que los datos del Dane ubican a Colombia como el segundo país, de los 17 que ya han publicado resultados para el tercer trimestre, con el peor desempeño económico. Además, subrayó que la inversión ha experimentado una caída significativa del 11%.

Ante este panorama, Miguel Uribe concluyó que en el país “hay un Gobierno que persigue al sector productivo” e hizo un llamado a los aliados en el congreso del presidente Gustavo Petro para que potencien el crecimiento económico: “es gracias a este que se puede superar la pobreza”, dijo.

Mitos y verdades sobre el decrecimiento económico en el país

El exdirector general del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Luis Alberto Rodríguez, quien fue parte del Gobierno de Iván Duque, señaló en su cuenta de X que los datos del Dane no son para pasarlos por alto.

“Antes del dato de hoy (-0,3% de crecimiento) solo era negativo en una crisis financiera internacional (1998-1999) y en una pandemia (2020)”, dijo Rodríguez, economista de la Universidad Nacional.

Por su parte, el profesor de hacienda pública de la Universidad del Rosario Henry Amorocho le dijo a Infobae que si bien esta desaceleración económica en el país es un signo que genera preocupación, no se puede afirmar que Colombia esté al borde de una recesión económica.

Según indica Amorocho, aún hay margen para implementar medidas correctivas y revertir la tendencia actual. De todas formas, para el experto, esta tendencia es indicativa de que el Gobierno no ha asumido plenamente el compromiso de cerrar la brecha en la inversión pública.

“Se esperaba mucho más del Estado colombiano: que acelerara su inversión pública”. Sin embargo, esto no ha ocurrido y la economía “todavía presenta un rezago importante”, afirmó el profesor Amorocho. Según datos proporcionados por el experto, la inversión pública ha experimentado una disminución del 8,9% en el primer trimestre, del 24,6% en el segundo trimestre y del 33,5% en el tercer trimestre.

El académico subrayó la importancia de que el Estado aumente su inversión pública y ejecute el gasto de inversión para cerrar esta brecha y estimular la reactivación económica del país.