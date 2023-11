Rigoberto Urán: así luce la casa donde creció el ciclista en Urrao

El ciclista aseguró que reconstruyó su casa por completo - montaje Infobae Colombia

Rigoberto Urán habló con el Canal RCN sobre lo que pasó con su casa en Urrao. Un usuario de TikTok reveló cómo luce la propiedad en la actualidad.

Aunque la casa real de Rigo ya no es como lucía en su niñez, pues el ciclista afirmó que la alcanzó a remodelar por completo con sus primeros sueldos como corredor de la liga antioqueña. “Veía que las casas de mis amigos lucían mejor, entonces la tumbé y construí otra más bonita”.

La vida del deportista en su niñez fue difícil y bastante humilde, sin embargo, el hijo de Urrao se esforzó por darles una vida mejor a su mamá y hermana. Tan pronto tuvo la oportunidad mejoró su calidad de vida y la de su familia. Con sus primeros salarios ganados con la liga antioqueña, el pedalista paisa remodeló su vivienda.

“Para mí era frustrante ver la casa tan acabada y los amigos míos con unas casas todas bonitas, entonces yo dije: ‘para mí lo más importante es la casa’. Apenas recibí dinero la empecé a cambiar”, aseguró Rigo en conversación con el Canal RCN.

Rigoberto contó que recibió dinero de su equipo de ciclismo de Antioquia y que posteriormente recibió sus primeras ganancias en Europa, este capital decidió invertirlo en una nueva casa: “La tumbé completa y la volví a levantar de nuevo”.

Si bien la propiedad ya no luce como antes, igualmente le genera al deportista muchos recuerdos nostálgicos y otros de orgullo, “la casa ha cambiado demasiado, a mí me encantaría mucho poder tener la casa original. Sería como volver a recordar todo lo que me ha dado el ciclismo”, señaló.

Así se ve la casa de Rigo de en la actualidad Noticias Telemedellín/YouTube

Rigo ya no vive allí, pero sus seguidores se encargaron de recorrer los pasos de su juventud y mostraron la construcción real en donde le creció y se formó como uno de los mejores deportistas del país.

Así se construyó la casa del ciclista

Para la novela de Rigo, los productores decidieron recrear el hogar del deportista de tal manera que se rindiera un homenaje a su fortaleza y a todo el esfuerzo que hizo cuando era joven por sacar adelante a su familia. Por temas de desplazamientos, clima y demás, el canal calcó el estilo y la estructura de la propiedad en uno de los estudios en Bogotá, de esta manera podían además controlar la luz.

En cuanto a la decoración, el equipo técnico fue bastante fiel y cuidó para que cada detalle luciera tal cual lo contó el pedalista, pues la idea era que la gente pudiera conocer su vida lo más cercano a la realidad posible.

De esta forma se recreó la casa del ciclista paisa - Canal RCN/YouTube

Rigoberto Urán visitó en persona el montaje escénico que realizó RCN y se sorprendió con la similitud y la manera en la que capturaron su esencia, además del realismo de la cuadra en donde en la que él dio sus primeros pasos.

El ciclista paisa aplaudió la representación que se hizo de su casa y comentó que revivir algunas cosas a través de la novela le ha resultado duro, pero a la ves se siente complacido de poder y compartir con su público lo lejos que ha llegado.

Respecto a la casa original en la que vivió Rigo en su época de joven, los habitantes de Urrao esperan que esta propiedad se convierta en un destino obligado para quienes visiten la población antioqueña y que de alguna manera sirva como impulso turístico para la región.

Esta fue la intención inicial que tuvo el señor Horacio Echeverri, otro hijo de Urrao y admirador de Rigo, quien mostró la casa donde vivía el pedalista en su juventud para invitar a que los fanáticos del deportista puedan ir a tomarse fotos afuera de la vivienda.