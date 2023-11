Miss Universo 2023: exjurado del certamen enlistó a Camila Avella entre las favoritas a la corona

Varias publicaciones han puesto a la colombiana Camila Avella como una de las favoritas a la corona en Miss Universo 2023 - crédito @camiavellam/Instagram

La edición 72 de Miss Universo, marcada por la noticia de que la organización estaría atravesando problemas económicos, está llegando a su recta final. La lista de favoritas se va perfilando poco a poco antes de la gala de coronación del próximo 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, de San Salvador (El Salvador). Recientemente, el medio salvadoreño La Prensa Gráfica publicó su lista con las 25 candidatas favoritas para disputar la corona que actualmente ostenta la norteamericana R’Bonney Gabriel.

En dicho listado aparece el nombre de Camila Avella, representante de Colombia en el certamen y una de las dos mujeres de esta edición que asiste siendo casada y con hijos, gracias a los cambios en la reglamentación de Miss Universo en los últimos tiempos. Su nombre también apareció en la lista de 20 favoritas realizado por el portal Sash Factor, especializado en reinados de belleza.

El favoritismo de la candidata, que durante las últimas semanas ha participado en distintos eventos caritativos y exhibiendo su carisma, se vio ratificado por un viejo conocido del jurado de Miss Universo. Se trata de Gabriel Rivera-Barraza, publicista y filántropo mexicano que hizo parte del jurado que eligió como ganadora en 2013 a la venezolana Gabriela Isler.

Rivera-Barraza fue invitado al canal en YouTube de Aitor Martin, conocido en el ámbito de los reinados como ‘el caballero de las misses’. Allí, el mexicano señaló a Camila Avella como una de sus cinco favoritas para quedarse con la corona de Miss Universo. Durante la charla destacó su candidatura, a la vez que se preguntó por qué no tenía tanto apoyo del público colombiano como en ediciones anteriores:

“Te vas a sorprender. Mucha gente no sé por qué no la ha apoyado como a las anteriores, pero a mí me parece que es completísima. Me parece que representa lo que está buscando la organización. Esta chica sí lo representa. Ella [Avella], y que tuve la oportunidad de conocer a Miss Guatemala, [lo representan] por ser madres, por ser algo superfresco”

Sobre Camila, Rivera-Barraza no tuvo más que elogios tanto por su belleza como por su preparación, que él consideró acordes con lo que busca el certamen en la actualidad:

“Es una de las más completas. Están hablando de la inclusión, están hablando de algo innovador y de que es madre. La niña es preparada, la cámara la ama, tiene unos ojazos, tiene carisma (...) Siento que de todas las colombianas que han mandado últimamente, esta es la que más me ha gustado a mí. Personalmente, a mí me parece que es espectacular. No sé qué va a pasar con la entrevista, con la preliminar que cuenta muchísimo, pero si yo estuviera eligiendo me iría por ella”

Cuando Aitor Martin le pidió a su invitado que armara su Top 5 de candidatas, eligió además de Avella a la Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios; a la Miss Tailandia, a la Miss Estados Unidos, Noelia Voigh; y a su compatriota Melissa Flores; la Miss México. También aprovechó para hacer una mención especial a la Miss Pakistán, Erica Robin, señalando que su aspecto más exótico al tratarse de la primera participación de su país en el certamen puede ser una de las grandes sorpresas de esta edición.

Problemas de liquidez en Miss Universo

Mientras las candidatas de Miss Universo continúan fortaleciendo sus campañas en El Salvador, la empresaria tailandesa transgénero y propietaria de la marca, Anne Jakapong Jakrajutatip, declaró la bancarrota por “problemas de liquidez”.

Por medio de su empresa JKN Global Group, se emitió un comunicado a la Bolsa de Valores de Tailandia con el que confirma el incumplimiento del plazo para reembolsar bonos por un valor de 12 millones de dólares. De acuerdo con el comunicado de la empresa, la junta directiva acordó presentar un plan para solventar el problema de liquidez ante el tribunal de Tailandia.

En su cuenta de Instagram, la empresaria manifestó:

“No importa qué... Siempre puse la organización de Miss Universo como mi primera prioridad en la vida. No importa lo alegre o doloroso que va a ser. Nuestro concurso debe continuar, debe ser grande y debe permanecer en la cima como los legendarios Juegos Olímpicos de Belleza en el mundo”

Cabe recordar que Jakapong Jakrajutatip compró la franquicia de Miss Universe en 2022 al expresidente estadounidense Donald Trump, por un valor de 20 millones de dólares.